Akaa-Seura otti Toijalan Seudun valokuva-arkiston hoitoonsa – Materiaali on tarkoitus digitoida, jatkokäyttöä mietitään

Akaan Seudun toimitus on siirtynyt entistä pienempiin tiloihin Akaan Seudun toimitalon sisällä Alventien varrella Toijalassa. Muutoksen syynä on se, että Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimen henkilöstö eli työllisyyspalvelut, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan henkilöstö ja kaupunkikehitysjohtaja muuttavat kohta Akaan Seudun toimitaloon. Kaupunkikehityspalvelut saa käyttöönsä koko toimitalon yläkerran sekä osan alakerran tiloista. Akaan Seudun toimitus pysyy siis edelleen toimitalossa, mutta muuttaa talon torin puoleiseen päätyyn.

Osana muutosta Akaan Seutu luovutti jo Toijalan Seudun toimintavuosilta periytyvän valokuva-arkistonsa Akaa-Seuran haltuun. Materiaali säilyy edelleen Akaan Seudun omistuksessa. Toijalan historiaa monipuolisesti sisältävä kuvamateriaali on nyt väliaikaisessa sijoituspaikassa ja seuraavaksi alkaa materiaalin selvittely- ja järjestelytyö, Akaan Seudun emerituspäätoimittaja Juha Kosonen kertoo.

– Valokuvat ja negatiivit ovat nyt väliaikaisesti Akaa-Seuran entisen puheenjohtajan Leevi Ahosen treenikämpällä. Suunnitelma on, että toukokuun puolivälin tienoilla työryhmämme iskee materiaalin kimppuun. Olimme seurassa kovin tyytyväisiä tästä mahdollisuudesta, Kosonen sanoo.

Kuvat ja negatiivit kirjaston alakertaan

Akaa-Seuran tämänhetkisen suunnitelman mukaan digitointityön aloittaisi Timo Jansson. Muut työryhmään kuuluvat Juha Kososen ohella ovat Leevi Ahonen ja seuran arkistovastaava Sinikka Soljamo. Työryhmän on tarkoitus selvittää, mitä kaikkea aineisto sisältää. Sitten kuvat ja negatiivit järjestetään Akaan pääkirjaston alakertaan, jossa on myös muu seuran valokuva-arkisto.

– Sinne järjestetään näillekin tilat. Järjestettynä materiaali ei vie niin isoa tilaa kuin voisi kuvitella. Nyt materiaali on sekaisin. Tapahtumakuvat ovat erittäin sekaisin ja henkilökuvien mustavalkoarkisto on vähemmän sekaisin, Kosonen kuvaa nykytilaa.

Kosonen pitää erittäin tärkeänä materiaalin osana Akaan Seudun aikaisista kuvista muodostuvaa negatiiviarkistoa, jolle ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Erityisesti häntä kuitenkin kiinnostaa valokuvamateriaaliin kuuluva, valtava kirjakuori, jonka selitteeksi on kirjoitettu ainoastaan ”urheilu”.

– Joissakin kuvissa on kuvatekstejä takana, joissain pelkkä kuvan kokomerkintä. Materiaaliin kuuluu paljon kuvia, joiden käyttöoikeus ei ole oikein kellään. Esimerkiksi Iittalan lasitehtaalta on tullut Toijalan Seutuun tällaisia kuvia, Kosonen kertoo.

Sitä ei ole Akaa-Seurassa vielä päätetty, järjestetäänkö kuvat aiheen mukaisesti, toimijan kuten urheiluseuran nimen mukaisesti vai miten.

Kosonen muistaa kuva-arkiston olleen samassa tilassa jo Akaan Seudun aloittaessa toimintansa 1990-luvun puolivälissä.

– Muistan, kun ensimmäisen kerran katselin kasaa, joka oli Akaan Seudun toimitalon yläkerran pienessä huoneessa. Toijalan Seudun paperikuvista muodostuvaa materiaalia käytettiin minun aikanani Akaan Seudussa erittäin vähän, joihinkin historiajuttuihin lähinnä, Kosonen muistelee.

Lehden satavuotisjuhlaa suunnitellessaan Kosonen mietti, voisiko kuvista tehdä jonkinlaisen näyttelyn.

– Se olisi varmaan vetänyt väkeä, mutta olisi ollut erittäin työläs järjestää, joten ajatuksesta luovuttiin. Harvat ovat käyneet kaivamassa tätä kuva-arkistoa edes paikallisia historiikkeja tehdessään, Kosonen harmittelee.

Vanhimmat kuvat ovat kadonneet

Vaikka kuva-arkisto vielä odottaa selvittämistään, on sillä kuitenkin ollut parempi onni kuin vielä vanhemmalla, niin sanotuista metallikuvista muodostuneella arkistolla. Metalliarkisto on kokonaan kadonnut lehden aiemman muuton yhteydessä.

Kosonen pitää kuvien siirtymistä kotiseutuseuran hallintaan merkittävänä asiana.

– Kyllähän kokoelmalla arvo on, se kertoo silloisista paikkakunnista. Hyvin käytettynä tämä on kotiseutuhistoriallisesti arvokasta materiaalia. Toijalahan on risteysasema. Jos saisimme arkistosta julki asioita, se ehkä juurruttaisi ihmisiä paikkakunnalle.

Kosonen kuvaa rautatiepaikkakuntaa hollituvaksi, jota vaivaa juurettomuus.

– Kuva-arkisto myös kertoo, kuinka paljon täällä tapahtuu. Aina sanotaan, että eihän täällä mitään tapahdu, mutta näitä kuvia katsomalla huomaa, että kyllä jumalista täällä on tapahtunut. Eihän paikallinen sanomalehtikään olisi jo yli 105 vuotta ilmestynyt, jos ei olisi mitään tapahtunut, Kosonen huomauttaa.

Kun materiaali on saatu parempaan järjestykseen, se digitoidaan. Tästä työstä on Kososen mukaan kaikkien Akaa-Seurassa innostuttava, jotta laaja arkisto saadaan sähköiseen muotoon.

– Sitten keskustellaan lehden kanssa, minkälaiset oikeudet Akaa-Seura tähän materiaaliin saa. Tästä voisi tehdä julkaisuita, kalentereita, postikortteja tai painaa kuvia vaikka mukien kylkiin. Voisi koota rakennuksista oman osionsa tai voisi tehdä vaikka Toijala 1970-luvulla -osion, Kosonen visioi.

Akaa-Seuran valokuva-arkisto on jo nyt julkisesti katsottavissa. Kosonen toivoo, että Toijalan Seudun kuvat saataisiin myös kokonaisuudessaan julki.

– Digitointi ei ole yhden ihmisen urakka, eikä yhden päivän. Pääasia on, että kuvat ovat turvassa, Juha Kosonen päättää.