Maria Pulkkinen valittiin Akaan kaupungin liikuntasihteeriksi

Liikuntatieteiden maisteri ja liikunnanohjaaja Maria Pulkkinen, 34, on valittu Akaan kaupungin liikuntasihteeriksi. Pulkkisen on tarkoitus aloittaa työssä toukokuun alussa. Liikuntasihteerin valitsi sivistysjohtaja Tero Kuusisto.

Pulkkinen on tällä hetkellä Tampereen jumppatiimi TAJU ry:n toiminnanjohtaja. Harrasteliikuntaa järjestävä TAJU on Suomen viidenneksi suurin voimisteluseura. Ennen toiminnanjohtajan pestiä Pulkkinen on ollut Pirkan Opistossa liikunnan koulutussuunnittelijana sekä tehnyt hanketyötä ja ollut liikunnanohjaajana.

Pulkkinen on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2016 pääaineenaan liikunnan yhteiskuntatieteet.

Erityisryhmät ja seniorit sydäntä lähellä

Liikuntasihteeri vastaa Akaassa liikuntapalveluiden koordinoimisesta ja kehittämisestä ja toimii liikuntapalveluiden vastaavana esihenkilönä. Pulkkinen kertoo kiinnostuneensa kunnallisista liikunnan hallintotehtävistä valmistuttuaan liikunnanohjaajaksi vuonna 2011.

Pulkkisen mukaan työssä pystyy vaikuttamaan tarjottaviin liikuntapalveluihin ja huomioimaan kohderyhmät, joille muut palveluntarjoajat eivät niitä välttämättä tuota. Pulkkisen sydäntä lähellä ovat erityisesti erityisryhmät ja seniorit.

– Akaa vaikutti myös kehittämismyönteiseltä. Olen itse sellainen kehittäjäluonne ja tykkään uudistaa ja katsoa, miten asioita voidaan tehdä mahdollisesti eri tavalla, jos siihen on tarvetta, Pulkkinen perustelee kiinnostustaan Akaaseen.

Merikarvialta Satakunnasta lähtöisin oleva Pulkkinen asuu Tampereella. Perheeseen kuuluvat aviomies ja 6-vuotias tytär.

Kaksi hakijaa testattiin

Kaupunki sai liikuntasihteerin toimeen 24 hakemusta. Hakijoista kutsuttiin haastatteluun Markku Köykkä, Riitta Lehtonen, Maria Pulkkinen, Otso Lepomäki, Marianna Kuusikko ja Saija Kinnunen. Haastatteluihin osallistuivat sivistysjohtaja Tero Kuusisto ja rekrytointikonsultti Tero Hassinen Eezy Personnel Oy:stä.

Valintatyöryhmä valitsi soveltuvuusarvioiteihin Markku Köykän, Maria Pulkkisen ja Riitta Lehtosen. Köykkä ilmoitti, ettei osallistu soveltuvuusarviointiin, ja hän jättäytyi sivuun liikuntasihteerin hausta.

Sivistysjohtajan päätöksen mukaan perusteluina Pulkkisen valinnalle ovat toimessa edellytetty muodollinen kelpoisuus, tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemus sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuusarvioinnin tulokset.

Sivistysjohtaja valitsi toimeen varalle liikunnanohjaaja (YAMK) Riitta Lehtosen. Lehtonen on Akaan kaupungin erityisliikunnanohjaaja.