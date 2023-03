Saksofonisti Esa Pietilä esiintyy Viialan kirkossa Marianpäivänä

Viialan kirkossa järjestetään Marianpäivänä 26.3. kello 18 kuuluisan saksofonistin ja säveltäjän Esa Pietilän konsertti. Pietilä on kansainvälisesti arvostettu saksofonitaiteilija ja esiintynyt paljon sekä soolosaksofonistina että kamariyhtyeissä, jazzyhtyeissä ja orkesterin solistina muun muassa Esa-Pekka Salosen, Santtu-Matias Rouvalin ja Jan Söderblomin johtamana.

Soolokonsertteja Pietilällä on ollut yli sata kappaletta kirkoissa, konserttisaleissa ja festivaaleilla Euroopan maiden lisäksi myös USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa. Hän on kantaesittänyt muun muassa omat konserttonsa Graffiti Play ja Pulses, Waves & Dialoques sekä Kalevi Ahon ja Eero Hämeenniemen tenorisaksofonikonsertot, jotka on molemmat sävelletty ja omistettu Pietilälle.

Keväällä 2022 Esa Pietilä levytti Kalevi Ahon konserton kansainväliselle BIS-levymerkille.

Konserttiin on vapaa pääsy.