EDUSKUNTAVAALIT 2023: Perussuomalaiset tahkoavat historiallista jytkyä Pirkanmaalla

Pirkanmaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläinen on liekeissään. Piirijohtaja aistii vaalikentillä ainutkertaista tiedonjanoa, jota maakuntalaiset sammuttavat lukuisin kysymyksin, toivein ja terveisin. Itsekin kansanedustajaehdokkaana oleva vartija, pääluottamusmies Sami Kymäläinen odottaa malttamattomana huhtikuun 2. päivän iltaa, jolloin tiedetään, millaisen jytkyn ehdokkaat ja puolue ovat takoneet. Tavoitteena on vaalivoitto.

Sami Kymäläinen säteilee kuin Hangon keksi. Valtakunnalliset puolueiden gallupit lupailevat Perussuomalaisille kärkisijaa eduskuntavaaleissa. Piirijohtaja pitää mahdollisena, että puolue saa Pirkanmaan vaalipiirissä peräti kuusi kansanedustajaa.

Kymäläinen muistuttaa perussuomalaisten pärjänneen hyvin jo vuoden 2022 aluevaaleissa sekä vuoden 2021 kuntavaaleissa Pirkanmaalla. Muiden muassa Kymäläisestä tuli ensimmäisen aluevaltuuston jäsen. Hän on Oriveden kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen.

– Meidän omalla väellämme on näissä eduskuntavaaleissa todella kova vauhti päällä. Vapaaehtoiset ihmiset talkoilevat ahkerasti vaalitilaisuuksien toteutumiseksi. 20 ehdokastamme kiertää aktiivisesti vaalipiiriä. Olemme läsnä kaikissa 23 kunnassa.

Kymäläinen vannoo perusjalkatyön voimaan. Hän vertailee, että vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalihumu oli kaikella tavalla laimeampaa kuin tämänkertainen. Piiripomo sanoo, että hänen kohtaamistaan ihmisistä huikeat 99 prosenttia peukuttaa.

– Perussuomalaisten ajamat asiat ja edustamat arvot saavat voimakasta tukea suurelta yleisöltä. Koen, että perussuomalainen sanoma on saavuttanut kansan syvät rivit. Kannustavan ja myönteisen palautteen volyymi on suorastaan häkellyttävä.

Asioista on runsaudenpulaa

Sami Kymäläinen kuvaa näitä eduskuntavaaleja asiavaaleiksi.

Piirijohtaja kiittelee kansalaisia heidän valppaudestaan vaatia poliitikoilta konkreettisia ja suoria vastauksia. Näissä vaaleissa suurta yleisöä eivät kiinnosta ehdokkaiden vaatekaapit.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita toimeentulonsa turvaamisesta. Kun tavallisen Matti ja Maija Meikäläisen rahat eivät tahdo riittää normaaleihin asioihin, he ovat huolissaan selviytymisestään.

– Monet autolla työmatkansa taittavat surevat polttoaineen korkeaa hintaa. Kohtuuttomat matkakulut vievät pohjan ansiossa käymiseltä.

– Esimerkiksi Tampereella rehottava väkivalta rapauttaa yleistä turvallisuuden tunnetta. Suomi on maa, jossa kansalaiset ovat tottuneet elämään ilman pelkoja ja uhmia.

– Lasten vanhemmat ovat huolissaan opetuksen tasosta. Koulun arki on saanut monta surullista säröä.

– Kansakuntamme tulevaisuus on uhattuna, koska lapset ja nuoret voivat pahoin. Muun muassa mielenterveyden ongelmat ovat aivan liian monen ihmisen arkea.

Kymäläinen sanoo, että nyt valittavilla kansanedustajilla on suuri urakka edessään. Eduskunnan on luotava kannustava ja aktivoiva ilmapiiri. Perusasiat on saatava kuntoon.

– Perussuomalaisilla on Koulu kuntoon -teesit 2023, Sinivalkoinen siirtymä 2023 – energia- ja ilmastopoliittinen ohjelma, Maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2023 ja Talouspoliittinen ohjelma. Näissä papereissa avataan perusteellisesti puolueemme tavoitteita.

Kymäläinen kertoo, ettei Pirkanmaan Perussuomalaiset kirjoita maakunnallista vaaliohjelmaa. Puolueen koko valtakuntaa kattava eduskuntavaaliohjelma julkistetaan maaliskuussa.

Ihmiset tekevät tuloksen

Sami Kymäläinen iloitsee, että Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkuus kiinnosti kiitettävän paljon politiikasta innostuneita pirkanmaalaisia. Hänen mielestään ehdokkaiden löytäminen oli aikaisempaa vaivattomampaa.

– Kokosimme erittäin kiinnostavan ja kattavan ehdokaskokonaisuuden. Meille on ratkaisevan tärkeää, että ehdokasasetelmamme kattaa Pirkanmaan. Maakunnan yhtäkään laitaa emme saa unohtaa.

– Meillä on kaikkien aikojen lista. Matkassa on monta nuorta vaihtoehtoa. Näin turvaamme perussuomalaisen politiikan elinvoiman ja jatkuvuuden. Mukana on konkareita ja elämänviisaita henkilöitä. Jokainen äänestäjä löytää varmasti hyvin omanäköisensä ehdokkaan.

Kymäläinen arvostaa 20 ehdokasta, koska joukkue on hitsautunut tiiviiksi, vuorovaikutteiseksi ja yhteistyöhaluiseksi tiimiksi.

Piirijohtaja kertoo, että puolueen ensimmäinen tavoite oli viisi paikkaa.

– Olemme nostaneet päämääräksemme kuusi ehdokasta. Olemme ehdottomasti kärkikahinoissa. Meillä on hyvät mahikset Pirkanmaan suurimmaksi poliittiseksi voimaksi, puolueeksi.

Kymäläinen odottaa Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Sosialidemokraattien välille historiallisen kovaa kisaa.

”Suomen asia ei ole itsekäs”

– Ihmiset kertovat olevansa hyvin kyllästyneitä siihen, että valtio ja yhteiskunta ajattelevat nykyään liian monissa asioita muita kuin omia kansalaisiaan. Tällainen toimintatapa on selkeästi katkaissut ihmisiltä selkärangan. Kansalaiset haluavat, että oma kansa on jälleen ykkönen, Sami Kymäläinen tulkitsee kansan syvien rivien tuntoja.

Kymäläinen korostaa, että maamme jakama kehitysapu, tekemät ilmastotoimet ja mahdollistamat Euroopan unionin tukipaketit osoittavat, etteivät omat kansalaiset ole prioriteetti numero yksi. Nyt on uudenlaisen järjestyksen aika.

Kymäläinen muistuttaa, ettei suomalaisten omien asioiden hoitaminen ole itsekkyyttä.

Työttömät mielekkäisiin töihin

Suomi on työn ja yrittämisen luvattu maa. Sami Kymäläinen on vakuuttunut, että ravistelemalla maamme työttömien joukkoa, löytyy paljon osaavia eri alojen ammattilaisia.

Kymäläinen toteaa, etteivät työttöminä olevat ihmiset ole pahuuttaan kortistossa. Yhteiskunnan omat ratkaisut ovat sysänneet monet reserviin. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi asumisen korkeat kulut monissa kasvukeskuksissa.

– Oikeaa työllisyyspolitiikkaa on lisätä aitoja kannustimia.

Kymäläinen ottaa esimerkiksi perinteiset matalapalkka-alat, joilla työskentelevien ihmisten tulot eivät kata asumisen, ruoan ja sähkön laskuja.

– Meidän on ratkaistava kohtaanto-ongelma.

Kymäläinen on vakuuttunut, että valtiolla ja yhteiskunnalla on avaimet syntyvyyden lisäämiseen. Hänen lääkkeensä ovat lapsiperheiden nykyistä parempaa huomioonottamista.

– Kun järjestelmämme aidosti mahdollistaa opiskelun ja perheen perustamisen, olemme jo pitkällä. Tiedämme, että vauvat ja lapset ovat ihania. Perheenlisä ei voi olla hidaste äidin eikä isän urakehitykselle.

Kymäläisen mielestä koko perheinstituutio on nostettava arvoon arvaamattomaan.

– Kun perhe voi hyvin, yhteiskunta on vakaa.

Kymäläinen tietää, että myönteiset uutiset kouluolojen kohentamisesta sekä lasten ja nuorten terveydestä ja tulevaisuususkosta kannustavat naisia ja miehiä perustamaan perheitä ja hankkimaan mukuloita.

– Yhteiskuntamme on hoidettava kunniakkaasti myös vanhusten asiat. Tällä erää ne eivät ole mairittelevalla tolalla.

MATTI PULKKINEN