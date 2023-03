Tuoreet kasvikset ja liha jäävät yhä useammin hyllyyn – Yli sata lukijaa kertoi Akaan Seudulle, mitä jätetään nyt kaupasta ostamatta kohonneiden hintojen vuoksi

Hintojen nousun huomaa myös ruokakaupassa. Akaan Seutu kysyi lukijoiltaan, mitä he jättävät ostamatta ruokakaupassa, jos jostain pitää karsia. Kyselyyn saapui yli sata vastausta.

Kotimaisia kasviksia jätetään ostamatta

Moni vastaaja kertoi tinkivänsä ensimmäisenä kasviksista ja lihasta.

”Tuorekasvikset.”

”Tomaatit, kurkut ja muut kalliit vihannekset.”

”Lohi, liha ja tomaatit.”

”Hevituotteet, kala ja liha jääneet jo, sillä eläkeläisellä ei ole niihin ollut varaa aiemminkaan.”

”Kasviksia, naudan jauhelihaa tai leikkeleitä en osta. Samoin ”turhia” jälkiruokia, kuten jäätelöä.”

”Kurkut, tomaatit, pullat, muut lihat kuin jauheliha, yli kaksi euroa kilo maksavat hedelmät ja yli viiden euron kahvit, juustot.”

”Nykyään on vihreät kasvikset jäänyt ostamatta, sillä hinta on jo noussut liikaa.”

”Leikkeleet ja lihat, kana jää kauppaan.”

”Valitettavasti kasviksia tulee ostettua vähemmän. Esimerkiksi kotimainen kurkku ja tomaatti on jäänyt kauppaan koko talven.”

”Vihannekset.”

”Vegaaniruoat.”

”Lihatuotteet jää pois.”

”Tuoreet vihannekset, liha.”

”Juusto, einekset, proteiinipatukat ja -vanukkaat.”

”Suomalaiset kasvikset, vihannekset jäävät suosiolla kaupan hyllylle, eikä rahat muutenkaan riitä kuin leipään ja voihin.”

”Ostoslistan kanssa kauppaan.”

”Kerään tarvikelistan kotona muutaman päivän aikana harkiten ja sen mukaan ostan. Ellei ole ostoslistaa, tulee pian ostettua turhakkeita ja jopa sellaista, jota on jo kotona kaapissa. Kaupassa on vaikeaa ja turhaa miettiä, että mitä nyt ostaisin. Listan kanssa pääsee myös nopeammin kaupasta pois toisten tieltä.”

”Makuvesi, herkut, valmisruuat, täysmehut.”

”Hintojen takia en ole toistaiseksi joutunut karsimaan mitään. Jos jostain syystä pitäisi karsia jotain niin ensimmäisenä pois jäisivät kovia rasvoja ja sokeria sisältävät tuotteet, joita tosin tulee muutenkin ostettua äärimmäisen harvoin.”

”Kurkku, kahvi jos ei tarjouksessa ja paikallisten tuottajien tuotteet.”

”Juuston, kurkun ja naudanlihan.”

”Karsintaa ei ole tarvinnut tehdä, mutta kaupassa käydään työmatkalla isommissa marketeissa.”

”Kanaa koska liian kallista jo.”

”Lihaa, kalaa.”

”Kurkku, tomaatti.”

”Kala hirmu kallista ja samoin hedelmiä ja vihanneksia ostan nyt paljon vähemmän kuin ennen.”

”Kotimaiset minitomaatit.”

”Vihannekset.”

”Olen jättänyt ostamatta kalliita vihanneksia, kuten kurkkua. Lihasta ja kalasta olen tinkinyt. Joitain tuotteita olen vaihtanut halvempaan merkkiin, esimerkiksi ketsupin ja maidon.”

”Vihannekset jää ostamatta, koska kurkuissa, tomaateissa ynnä muissa niin korkea kilohinta.”

”Tomaatti, kurkku, naudanliha, herkut.”

”Paprika on jäänyt kauppaan. Olen vähentänyt herkkuja.”

”En jätä ostamatta, mutta ostan haluamiani tuotteita nyt harvemmin. Kalan ja paistilihojen osto vähentynyt huomattavasti.”

”Kalan.”

”Olen korvannut lyhyen aikaa säilyvät salaattiainekset kaalilla ja juureksilla, joista saa säilyviä salaatteja ja kasvislisukkeita. Jogurtit jäävät myös hyllyyn.”

”Vihanneksista suurimman osan, kalan sekä vissyn.”

”Vihannekset ja karkit.”

”Kaikki lihan korvikkeet ja muu vegemössö.”

”Vihannekset, kala.”

”Tuoreet kasvikset.”

”Paprika, kala, kalliimpi kana tai liha, kiivit, marjat, pähkinät, kuivatut hedelmät.”

”Paprika jäänyt jo tovin kaupan hyllylle ja herkut suurimmaksi osaksi. Muuten ruoasta en ole tinkinyt.

”Valion juustot, ne ovat todella kalliita.”

”Lihat, paljon hedelmiä ja kasviksia olen myös karsinut pois valikoimasta, myös jogurtti ja muut.”

”Kurkku, hedelmät, kala, osa lihoista, juustoa harvemmin.”

”Vihannekset, kurkku ja tomaatti.”

”Tomaatit, kurkun, hedelmät ja kalan.”

”Vihanneksia ja karkit.”

”Kotimainen tomaatti on vaihtunut espanjalaiseen paprikaan.”

”Kurkut, tomaatit, karamellit, kala.”

”Ylimääräiset kasvikset, tai sitten vaihdan ne pakasteversioihin.”

”Turhat herkut ja ylellisyydet pois. Ennen ostettiin riisipiirakoita, ne on jätetty pois. Tuoreet leivät pois. Ruuat yksinkertaistettu. Edelleen hyviä raaka-aineita ja vähärasvaisia tuotteita. Toki kilohintoja katseltu tarkemmin.”

”Tuorekurkku.”

”Kala.”

”Kyllä näkyy muutos hinnoissa. Ennen meni viikon ostoksiin 35 euroa, nyt 50–60 euroa ja jos ostaa pikkasen enemmän niin hyvin äkkiä nousee alle 100 euroon. Kurkut, tomaatit ja vihannekset on nykyään kalliita ja juustot. Mitä terveellisempää ruokaa ostaa sitä kalliimpaa se on.”

”Tuoretuotteet, mikä on halvinta, sitä ostetaan, tuoreena keliaakikkona ei voi ostaa sitä mitä pitää. Terveys kärsii. Perusjauheliha ja esimerkiksi kananmunat tosi kalliita.”

”Kaikki ei pakolliset kuten majoneesit, eineksiä, kalat. Lasten herkkuhetket ovat muuttuneet ja vähentyneet. Sipsit ja makeiset ovat vaihtuneet kasviksiin ja omatekoiseen dippiin.”

”En mitään.”

”Pienet jogurttipurkit. Nykyään ostetaan vain kilon purkkeja. Lohi, jos ei ole tarjouksessa. Paprika, en todellakaan maksa yli seitsemää euroa kilo siitä. Kotimaiset tomaatit. Ehkä näitä sitten taas kesällä ostellaan. Muut kalliit lihat. Nyt ostetaan halvinta lihaa, vaikka ei olisi suomalaista. Aiemmin olemme suosineet mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita.”

”Lohta ei syödä meillä enää. Naudanjauheliha on vaihtunut sikanautaan. Nautaa en osta koskaan vaan possua. Kanaakin on todella harvoin paitsi kanankoipia. Monessa asiassa mistä ennen en tinkinyt nyt tingin, koska kaikki hinnat ovat niin kovasti nousseet ja moni asia jää vallan kauppaan tuon lohen lisäksi.”

”Leikkeleet ja lihatuotteet jäävät hyllyyn. Kotimainen kurkku ja tomaatti jää myös helposti ostamatta. Maitotuotteetkin on jouduttu vaihtamaan luomutuotteista halpamerkkiin.”

”Lihoja jää ostamatta ehdottomasti. Myös kalliimmat kasvikset jäävät pois. Mitään erikoisia ruokia ei tule laitettua, kun budjetti on tiukka.”

”Leikkeleet, kurkun, tomaatin, salaattijuuston, kokolihan, kalan.”

”Kotimainen kurkku ja lihaleikkeleet.”

”Kanan/broilerin ja kalan ostaminen on vähentynyt.”

”Kanat, lihat, kurkut, tomaatit. Ennen syötiin paljon kanaa. Nykyään ei pysty neljän hengen perheelle ostamaan. Kurkkua ei pysty ostamaan yli viiden euron kilohinnalla. Lihaa ostan, jos on tarjouksessa jotain.”

”Kasvikset, hedelmät sekä kunnon lihan.”

”Vihannekset ja hedelmät.”

”Karsin tuontituotteita. Haluan näinä aikoina tukea kotimaista ruoantuotantoa. Valitsen tarvittaessa edullisempia vaihtoehtoja.”

”Kurkku, tomaatti, erikoiskahvit ja makkarat tulee ensin mieleen.”

”Herkut.”

”Kotimaiset luomutomaatit, hinta toista kymppiä kilolta. Onko kaupalle parempi vaihtoehto kipata myymättä jääneet jonnekin jätelavalle kuin laskea hintaa, mistä hyötyisivät sekä kauppa että asiakas?”

”Jotakin jää varmaan ostamatta, sillä tuijotan vain elintarvikkeiden nousevia ja kohoavia hintoja. Olen huomannut, että kaupassa käynti on myös entistä enemmän sosiaalinen tilaisuus. Hinnat ja tuotteet saavat keskustelua aikaiseksi asiakkaiden parissa. Se pistää kyllä todella miettimään mitä ostan ja mitä oikeasti tarvitsen. Erittäinkin ne, jotka ovat nousseet eniten jäävät kaupan hyllyyn. Tomaatit ja kurkut ainakin jää ostamatta. Kalliit liha- ja kalatuotteet, samoin kuin juustotkin jäävät vähemmälle. Onneksi suomalaista kalaa on saatavissa omasta takaa. Omia varastoja on syytä katsoa ja tyhjentää tarkemmin. Omavaraisuutta ja leipomista on hyvä harrastaa. Kesällä on sitten hyvä syy painua suolle ja metsäisille mättäille sienten ja marjojen perään.”

”Jätän ostamatta makeiset, sillä ruoka-allergisena olen jo joutunut rajoittamaan ostoksia. Ostan sitä mitä voin syödä ja mitä saan omasta kaupasta.”

”Voin, hedelmät. Kaiken mikä ei ole välttämätöntä.”

”Kalan valitettavasti.”

”Tuotteet, joissa on harjoitettu shrinkflaatiota.”

”Virvoitusjuomat ja tuore kurkku.”

”Kaikkein halvimmat private label -tuotteet. Ne ovat lähes ihmiskauppaan ja rikollisuuteen verrattavia tuotteita, joita kauppa on vaatinut valmistajia tekemään lähes ilmaiseksi.”

”Lihat, kalat ja juustot.”

”Naudanpaisti ja tuore kala jäisivät ostamatta.”

”Maidot.”

”Kurkun ja tomaatit.”

”Lopetin tupakan ja alkoholin käytön ja sen myötä kauppalasku on vain pienentynyt kuluneen vuoden aikana. Suosittelen kaikille, kenelle tuo on mahdollista. Niille ketkä onkin jo raittiita, hintojen nousu iskeekin sitten rankemmin.”

”Kala.”

”Kurkku, paprika, kotimainen kala.”

”En osta ylihintaisia hedelmiä. Niiden hieta laskee ja sitten ostan ison satsin. Ilmeisesti muutkin tekevät näin ja kauppias hinnoittelee.”

”Olen jo jättänyt ostamatta tuoreita kasviksia ja hedelmiä, koska niiden hinnat ovat nousseet huomattavasti.”

”Tomaatit ja kurkut.”

”Jätän ostamatta kaikkein kalleimpia lihatuotteita. Kotimaista kurkkua ja tomaattia on tullut viime aikoina ostettua tosi vähän.”

”Turhuudet, esimerkiksi karkit ja limonadit.”

”Kaljat.”

”Kurkku, tomaatti, salaatti”.

”Tomaatti, kurkku, leikkeleet.”

”Kalat.”

”Kurkku, tomaatti, leivonnaiset, erikoisjuustot.”

”Kurkku, kala, leipä, viilit, vanukkaat, kahvileivät.”

”Lihan ja juustot välillä.”

”Lihat ja korvikkeita sisältävät niin sanotut leikkeleet, karamellit, sokerijuomat, kaljat.”

”Vihannekset ja lihaa vähennän rutkasti ja kahvia juon vähemmän.”

”Naudanlihan.”

”Ruoka itse tehtynä on vielä edullista. Suklaa ja makeat herkut voisi jättää pois”.

”Tomaatit.”

”En mitään.”

”Kaikki ulkomaiset tuoreet mustikat, mansikat ynnä muuta sellaiset höpötykset.”

”Ostan halvempia vastaavia tuotteita.”