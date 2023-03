Makeeta harrastamista Akaassa -hanke etsii uusia harrastustoiminnan järjestäjiä – Lapsille maksuttomaan harrastustoimintaan osallistunut jo 443 lasta

Akaan kaupunki hakee harrastusten järjestäjiä Makeeta harrastamista Akaassa -hankkeen harrastusryhmille. Peruskouluikäisille tarkoitetut harrastusryhmät järjestetään lukuvuoden 2023–2024 aikana. Harrastustoiminta on Harrastamisen Suomen mallin mukaisesti osallistujille maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa. Kaikki halukkaat otetaan mukaan ilman pääsykokeita ilmoittautumisjärjestyksessä. Harrastukset pyritään järjestämään välittömästi koulupäivän jälkeen joko koulun tiloissa tai niiden läheisyydessä.

– Toteutusta varten haetaan jälleen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Harrastusryhmän ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen, nuoremmat voivat toimia apuohjaajina. Hakijalla tulee olla laskutusmahdollisuus eli hakijana voi toimia kevytyrittäjä, yritys tai yhdistys. Lisäksi toiminnan tulee olla viikoittain tapahtuvaa, hankekoordinaattori Marika Yli-Ollila kertoo tiedotteessa.

Harrastukset lasten toiveiden perusteella

Koulukohtaiset harrastukset suunnitellaan oppilaiden toiveiden perusteella. Ensi kaudelle lapset toivoivat eniten leivontaa ja ruuanlaittoa, kuvataidetta ja erilaisia liikuntaharrastuksia, kuten parkouria ja palloilulajeja. Myös musiikkiharrastuksilla on kysyntää. Yläkoululaiset toivoivat viime vuoden tapaan eniten kuntosalia. Nyt haetaan tuottajia erityisesti parkouriin, palloilu- ja moniliikuntaharrastuksiin, sählyyn, leivonta-, välipala- ja kokkikerhoihin, kuvataiteeseen, elokuviin ja animaatioon, metsä- ja luontotoimintaan, koirakerhoihin, pianokouluun, Tempo-orkesteriin, bändiin, kuntosaliin ja erityislasten liikuntakerhoon, mutta muitakin harrastuksia saa tarjota.

Kaikki peruskoulut mukaan

Harrastustoimintaa on tarkoitus järjestää kaikilla Akaan alueen peruskouluilla.

– Hankkeen jatkoon ja harrastusten lukumäärään vaikuttaa kuitenkin paljon vielä se, miten paljon tulevalle kaudelle saadaan ministeriön rahoitusta. Hankehakemus on Akaan kaupungin osalta jo lähetetty ja rahoituspäätös selviää huhtikuun loppuun mennessä, Yli-Ollila jatkaa.

Lisää rahoitusta ja kovempi kilpailu

Kuluvalle kaudelle oli valtakunnallisesti jaossa yhteensä 14,5 miljoonaa ja rahoitus jaettiin 249 kunnan kesken. Erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallille myönnettiin Akaaseen 101 000 euroa, jonka päälle kaupungin oli lisättävä 20 prosentin omarahoitusosuus. Rahoituksella Akaaseen on pystytty tänä vuonna järjestämään lähes 30 harrastusta. Noin kymmenkunta kerhoa saatiin vielä lisää kerhotoiminnan tukemisen ja kehittämisen apurahan turvin.

– Ensi kaudelle on valtakunnallisesti jaossa isompi summa, noin 17 miljoonaa, mutta tiettävästi rahoitusta hakevien kuntien määrä on myös kasvanut. Tulevana kautena on toiveissa järjestää muutama harrastusryhmä enemmän, niin että pienemmille kouluille saataisiin harrastuksiin lisää valinnanvaraa, Yli-Ollila toteaa tiedotteessa.

Akaan kyläkouluille on järjestetty nyt noin kaksi harrastusryhmää, toinen 1.–3.-luokkalaisille ja toinen 4.–6. -luokkalaisille.

– Rahoitusta olisi hyvä saada sen verran, että saisimme hankittua laadukkaita materiaaleja. Esimerkiksi kuvataidetta ja kädentaitoja on kivampi harrastaa, kun käytössä on asianmukaiset välineet. Materiaalit ovat kokki- ja taideharrastuksissa kuluvia, joten niitä tarvitsee hankkia lisää joka vuosi, Yli-Ollila muistuttaa.

Harrastamaan ilmoittautui 734 lasta

Osa harrastusryhmistä on ollut tänä vuonna niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan ja ilmoittautuneet odottavat paikkaa harrastukseen varasijalla. Harrastusryhmiin on ilmoittautunut tällä kaudella yhteensä 734 lasta ja nuorta, joista 357 on tyttöjä ja 377 poikia. Harrastusryhmiin on tähän mennessä mahtunut mukaan 443. Loput odottelevat paikkaa varasijoilla. Varasijoja on saatu kauden aikana purettua jonkin verran, mutta joihinkin harrastuksiin ei ole tullut yhtään peruutusta.

Erityisen suosittuja harrastuksia kuluvan kauden aikana ovat olleet kokkikerhot, kuvataide, elokuva ja animaatio ja parkour. Nämä harrastukset näkyivät kärjessä myös ensi vuoden toiveissa.

Harrastusryhmien tuottajahaku avataan keskiviikkona 8. maaliskuuta 2023. Tarjouslomake löytyy tällöin Akaan kaupungin verkkosivuilta.

– Linkkiä hakuun voi kysyä myös suoraan minulta osoitteella marika.yli-ollila@akaa.fi. Hakemukset pyydetään jättämään perjantaihin 31. maaliskuuta kello 18.00 mennessä, Yli-Ollila päättää.

