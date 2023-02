Vesijohtovuoto Suorakadulla Akaan Viialassa

HS-Vesi tiedottaa vesijohtovuodosta Suorakadulla Akaan Viialassa. Vuoto on havaittu Suorakatu 11:n kohdalla aamuyöllä keskiviikkona 1.2.2023. Korjaustyöt on aloitettu valmistelevilla töillä noin kello 7. Varsinainen korjaustyö aiheuttaa vesikatkon osassa Suorakatua, osassa Mäntymäenkatua sekä Suorakujalla ja Ratakujalla keskiviikkona 1.2. Lisäksi laatu- ja painehäiriöitä saattaa esiintyä laajemmallakin alueella Suorakadulla. Asiasta on lähetetty myös tekstiviesti-ilmoitus vaikutusalueen kiinteistöille, joiden puhelinnumerot ovat HS-Veden tiedossa.

Vaikutusalueen voi tarkastaa häiriökartalta tästä linkistä.

Lisätietoja tarvittaessa HS-Veden vikanumerosta.