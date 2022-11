Akaan Seutu kysyi, mikä saisi tai saa osallistumaan Akaan seurakunnan toimintaan – Useampi vastaaja nosti esiin seurakunnan henkilöstöongelmat

Seurakuntavaalit ovat ovella, ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta. Akaan Seutu kysyi kaikille avoimessa verkkokyselyssään, mikä saisi tai saa vastaajan osallistumaan seurakunnan toimintaan. Vastauksia saapui nelisenkymmentä.

Yhteisöllistä, ei uskonnollista

Erään vastaajan mukaan kirkon toiminnan pitäisi mennä yhteisöllisempään suuntaan.

”Ylipäätään kirkon toiminnan pitäisi mennä enemmän yhteisölliseen suuntaan kuin uskonnolliseen. Seurakunta voisi olla paljon enemmän kuin uskonnolliset höpinät. Sanoma tulee kyllä esiin siitä, että tarjolla oikeanlaista tukea, turvaa, nuorisotyötä, musiikin tuomaa iloa. Toiminta on jäykkää ja kovin vanhoillista. Tietenkin moni asia riippuu myös ihmisistä, jotka työskentelee seurakunnan sisällä. Enemmän tekoja kuin höpinöitä.”

”Naisille jotain muuta toimintaa kuin hurskas yhteiskristillinen toiminta. Sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon ihan tavalliset ihmiset voivat osallistua. Joku raamattupiiri noin 50–60-vuotiaille tavallisille seurakuntalaisille, vaikka vain naisille.”

”Anopin puolesta kertoisin kaikille seurakunnille. Hän toivoo löytävänsä rakkauden tai hyvän mielen kumppanin seurakunnan tapaamisissa. Leskenä olo tuntuu hänestä yksinäiseltä. Seurakunnan sinkku senioreille kohdennettuun tapaamiseen oli tullut pariskuntia. Ehkä sinkkukäsite ei ole kaikille tuttu. Olisiko parittomat lesket ja seniorit selkeämpi. Vielä toiveella, että parilliset malttaisi antaa tilaisuuden yksinäisille. Etelä-Suomesta tuo kokemus anopilla mutta ehkä hänellä kohtalosenioreita täällä. Kaupalliset sinkkukanavat tuottivat vain pettymyksiä. Kirkon apuun hän tukeutuisi tässäkin.”

”Sellaiset tapahtumat kuin olivat Riinan koordinoimat ihanat perhetapahtumat Kylmäkosken kirkossa.”

”Kulttuurikirkon tapahtumat kiinnostavat ja perheestämme osallistutaan nuorisotoimintaan.”

”Palaisin vapaaehtoiseksi jos Kulhiasta päästäisiin eroon… Hän terrorisoi käytöksellään ja toiminnallaan työyhteisöä, joka on aivan katastrofin partaalla pelon ja ahdistuksen keskellä. Samoin lukemattomat törkeät käyttäytymiset seurakuntalaisten tilaisuuksissa (kaste, häät, hautajaiset) kertovat karua kieltä miksi Kulhia pitää saada ulos. Sen jälkeen seurakuntaan palautuu se ilo ja rauha sekä yhteishenki, joka aiemmin on ollut normaali arkea Akaan Seurakunnassa, terveisin 48 vuotta toiminnassa mukana ollut seurakuntalainen.”

”Parempi sosiaalisen median käyttö, kirkon tuleminen nykypäivään. Kerhot on kivoja.”

”Olen osallistunut monipuolisesti Akaan seurakunnan toimintaan 40 vuoden ajan, mutta Tarmo- ja Ali-kuviot sekä puoluepolitiikan vaikutukset saivat etääntymään Akaasta, muuttamaan toiseen kuntaan ja seurakuntaan. Seurakuntaa ja sen toimintaa tulisi johtaa hyvällä tahdolla ja yhteistyössä tavallisten seurakuntalaisten kanssa. Hyvinvoivaa työyhteisöään arvostaen.”

”Lapsemme on käynyt Beritin kerhossa sekä perheemme osallistuu muskariin sekä perhekerhoihin. Osallistumme lähes kaikkeen lapsille tarkoitettuihin tapahtumiin ja kerhoihin. Ehdottomasti osallistuisimme, jos lapsiperheille tulisi vielä lisää jotain toimintaa. Myös päivisin avoin tila perheille olisi aivan mahtava! Siellä ei tarvitsisi olla ohjausta, vaan perheet saisivat tulla sinne juttelemaan ja lapset leikkimään yhdessä.”

”Jos seurakunnan puolesta vietäisiin ihmisiä joskus kesällä uimaan ja saunomaan Toukolaan. Kaunis paikka, jossa moni ei ole edes käynyt. Pääsisi muutkin kuin riparilaiset tai mielenterveysasiakkaat, hyvä että edes he pääsevät.”

”Minä käyn Trokkuloissa, Kylmäkosken seurakuntatalossa, se on kerran viikossa. Siellä kudotaan sukkia ynnä muita lähetyksen hyväksi. Uusia kutojia kaivataan.”

”Matalan kynnyksen tapahtumat ja helposti lähestyttävissä oleva henkilökunta. Kirkkoon pitäisi voida luottaa, se profiloituu paljolti henkilöstönsä kautta. Ei minun uskoni muutu, vaikka porukkaa johtaisi tehtävään sopimaton tapaus, mutta tällöin se karsii itseni pois kirkon yhteisistä tilaisuuksista. Lämmöllä muistelen jo eläkkeellä olevaa naispappia ja nuorisotyöntekijää. Heitä kuvasi sanat lempeys, turvallisuus, hyväksyntä ja rakkaus. En myöskään tule äänestämään vaaleissa, kun joukkoon hakeutuu täysin poliittisin syin ehdokkaita. Tuntuu, että kristinusko on sivuseikka. Yhteisöllisyys ja rakkaus katoaa, kun sotketaan politiikka ja vallanhaluiset työntekijät ideologiaan.”

”Seurakunta on kaikki sen jäsenet, ei pelkästään sen palkatut työntekijät. Se on ensisijaisesti uskonyhteisö, josta syystä messun viettäminen on keskeisessä asemassa. Sen tulisi olla aidosti rakkaudellinen ja avoin jokaiselle. Siellä itsekin käyn. Siitä ytimestä pitäisi lähteä kaiken muun, mitä seurakunnassa tapahtuu. En halua seurakunnan olevan ohjelmatoimisto, vaan uskottava ja uskova rinnalla kulkijoiden joukko. Tätä tärkeää rinnalla kulkemista ilmentävät eri työmuodot, kuten myös toiset seurakuntalaiset.”

”Sopivasti päivä- ja iltatilaisuuksia. Jumalanpalveluksia arki-iltaisin Akaan kirkkoon. Kylmäkosken kulttuurikirkossa on hyvä pöhinä. Seurakunnan tiedottaminen paremmaksi ja monipuolisemmaksi, esimerkiksi facebook, insta, linkedin, sähköiset taulut ja niin edelleen.”

”Käyn aina äänestämässä. Nyt on todella paljon uusia. He tuovat, jos pääsevät, aivan uuden suunnan kokonaiskuvaan seurakuntaan. Osallistun tilaisuuksiin, joissa työntekijät käyttäytyvät asiallisesti. Seurakuntatyö on ihmisläheistä tai pitäisi olla. Uudet työntekijät hyviä mutta miksi kaikki muutos?”

”Kirkon jäsenyys.”

”Äänestän koska se on keino vaikuttaa. Muihin seurakuntaan liittyvistä asioista ei tule osallistuttua. Harmittaa oikein, että tulee rahoitettua tuota laitosta pakosta, kun ei haluta erota kirkosta. Aivan käsittämätöntä toimintaa ja sekoilua kahden henkilön toimesta. Ennen kuin molemmat ovat ymmärtäneet siirtyä syrjään niin tästä taloudesta ei tulla ottamaan osaa mihinkään tämä instituution tapahtumaan. Tämä on sikäli sääli, että tuo järjestetty toiminta on laadukasta, osaavaa ja hyvin järjestettyä, eivätkä he ole syyllisiä tähän meidän hiljaiseen protestiin. Mandaatti ei ainakaan täältä suunnalta ole kovin vahva tai käytännössä sitä ei ole enää ollenkaan, on tullut tehtyä virhearvio aikanaan ja selkeästi osaaminen ei ole tehtävänkuvan vaadittavalla tasoilla ihmisten johtamisessa. Eli palataan alkuun, vaalit tulossa, keino korjata asiaa edes vähän, käykää äänestämässä.”

”Esimerkiksi seurakunnan retki toiselle paikkakunnalle tutustumaan kauniisiin kirkkoihin. Monissa kaupungeissa on useampia kirkkoja, joista voi lukea lehdistä. Olisi mukava päästä omin silmin näkemään ja kuulemaan kirkon historiasta, entisöinnistä ynnä muuta. Oman kylän kirkossa kiinnostaisi musiikkiesitykset.”

”Musiikkitapahtumia kirkossa, jossa hieman tunnetumpia populaarimusiikkia edustavia esiintyjiä.”

”Osallistuisin jos seurakunta pitäytyisi perustehtävässään eikä tarjoilisi sirkusta.”

”Toiminnan pitäisi olla yhdenvertaista ja syrjimätöntä. Yleisesti tuntuu, ettei Suomen luterilainen kirkko kuulu nuorille aikuisille, sillä monissa seurakunnissa arvopohja vaikuttaa olevan hyvin eri, vaikka hengellisyyttä löytyisi.”

”Pastoraalinen, elämässä kiinni oleva, elämää tukeva ja rakentava, kikkailematon messu.”

”Ali-Löytyn kuorossa käyminen ja vaaleissa äänestäminen. Joululaulut ja iltakirkossa käyminen. Lapset olivat seurakuntakerhoissa ja hoitolapsia vein myös kerhoon.”

”Ilmainen hautapaikka vaikkei kuulu seurakuntaan mutta yritys maksaa veroa.”

”Voisin olla apuna ylijäämäruokien jakelussa tai muissa ruokaan liittyvissä tapahtumissa.”

”Kun toimitaan Raamatun mukaan kirjaimellisesti voi toimintaan tulla mukaan. Nyt mennään mutu- meiningillä.”