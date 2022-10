Kahdesta murhan yrityksestä epäillyn 22-vuotiaan toinen kohde oli akaalainen mies – Poliisi tavoitti uhria elvyttäneen naisen, tapahtumien kulku on suurin piirtein tiedossa

Sisä-Suomen poliisilaitos pyysi viime keskiviikkona silminnäkijähavaintoja edellisenä tiistai-iltana 4.10. Viialassa tapahtuneeseen päälleajoon liittyen. Erityisesti silminnäkijähavaintoja kaivattiin Haihunkosken siltojen vieressä olevan parkkialueen tapahtumista kello 19.10:sta eteenpäin sekä kello 19.27 tapahtuneesta päälleajosta Haihunkosken jalkakäytävän sillalla.

Uhrille oli antanut ensiapua nainen, jota poliisi viime viikolla etsi, ja häneen myös saatiin yhteys.

– Kyseinen henkilö on tavoitettu, ja myös silminnäkijähavaintoja on saatu, mutta niitä toivotaan edelleen lisää. Jos on henkilöitä, jotka näkivät jotain mutta eivät ole ilmoittautuneet poliisille, heitä pyydetään ilmoittautumaan, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta Akaan Seudulle tiistaina 18. lokakuuta.

Tiedot voi jättää poliisille sähköpostilla vihjeet.sisa-suomi(at)poliisi.fi tai puhelimen vastaajaan numeroon 0800 90022.

Erittäin raaka tai julma tapa

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi perjantaina 7. lokakuuta vangittavaksi 22-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta Haihunkoskella tapahtuneesta murhan yrityksestä. Tutkinnanjohtaja Lassi Suoranta kertoi samana perjantaina Akaan Seudulle, että mies oli ajanut autolla Viialassa Rautatienkadun rinnalla kulkevaa kevyenliikenteen väylää junaseisakkeen suunnasta. Haihunkosken kohdalla hän ohjasi auton kosken ylittävälle kevyenliikenteen sillalle.

Mies ajoi huomattavan suurella nopeudella, ja jo ennen siltaa neljä jalankulkijaa oli joutunut väistämään häntä. Näitä neljää tapausta poliisi tutkii törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Sillalla mies yritti ajaa kahden ihmisen päälle ja osui heistä toiseen. Uhri sai vakavia vammoja.

– Tässä on todennäköinen syy epäillä, että on käytetty vakaata harkintaa, kun on ajettu kevyenliikenteen väylälle autolla ja on ollut tämänhetkisten tietojen perusteella tarkoituksena ajaa kahden henkilön päälle. Kun on erittäin raaka tai julma tapa ja ajoneuvolla ajetaan, niin rikosnimike on tämä, Lassi Suoranta kertoi.

Epäillyt kaksi murhan yritystä liittyvät Haihunkosken sillan vieressä olevan parkkipaikan tapahtumiin.

– Siinä parkkialueella on ollut henkilöiden välillä tietynlainen tilanne ennen kyseistä ajoa, Suoranta sanoi ja totesi, että vangittu mies ei ole akaalainen eikä hän ei ole aiemmin syyllistynyt vastaavaan rikokseen.

Uhri on 30–40-vuotias akaalainen mies

Tiistaina 18.10. tutkinnanjohtaja Suoranta kertoi Akaan Seudulle, että päälleajoa edelsi tietty tapahtumakulku, joka poliisilla on suurin piirtein tiedossa. Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi sitä ei voida avata.

Suoranta ei ottanut kantaa siihen, ovatko uhri ja epäilty tuttuja pidemmältä ajalta. Suorannan mukaan yliajetuksi tullut henkilö on akaalainen, 30–40-vuotias mies. Poliisi on päässyt kuulustelemaan hänet, mutta miehen tämänhetkistä tilaa hän ei kommentoi, koska terveystiedot ovat salassa pidettäviä.

Poliisi jatkaa tapahtumien esitutkintaa.