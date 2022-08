VR tiedotti maanantaiaamuna 8. elokuuta, että junaliikenne on keskeytynyt Riihimäen ja Tampereen välisellä rataosuudella ratajärjestelmän vian vuoksi. Tilanteen arvioitu kesto on useita tunteja. Rataliikennekeskuksen mukaan syynä on noin kello 1 yöllä katkennut kaapeli.

Junaliikenne Riihimäen ja Tampereen välillä pyritään korvaamaan linja-autoilla.

– Linja-autojen saatavuudessa on kuitenkin erittäin suuria haasteita, tiedotteessa huomautetaan.

Riihimäeltä ensimmäiset bussit ovat lähteneet arviolta kello 6 alkaen, ja Tampereen asemalta ensimmäisten bussien VR on arvioinut lähtevän noin kello 6.30. Hämeenlinnasta Toijalan kautta Tampereelle lähtee busseja noin kello 6.30–07.00.

– Linja-autoja ei voida liikennöidä junien lähtöajoilla, vaan niitä lähtee sitä mukaa kun niitä saadaan, VR kertoo tiedotteessa ja pyytää samalla matkustajia varautumaan merkittäviin viivästyksiin.

R-junaliikennettä Tampereen ja Riihimäen välillä ei tällä hetkellä pystytä korvaamaan. Bussit pysähtyvät ainoastaan Hämeenlinnassa ja Toijalassa.

Muille väliasemille/väliasemilta eli esimerkiksi Viialaan ja Viialasta matkaavia VR pyytää ottamaan omatoimisesti taksin tai muun kyydin.

VR:n mukaan yöjunat IC 266 ja IC 274 Rovaniemeltä Helsinkiin ajetaan noin 3 tunnin matka-ajalla Tampereelta Riihimäelle, samoin IC 80 Tampereelta klo 07.04.

Viivästykset saattavat säteille myös muille rataosille.