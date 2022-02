Potilaille ei ole annettu aikoja jatkohoitoja edeltäviin hammastarkastuksiin, vaikka edessä olisi syöpähoito tai tekonivelleikkaus – Epäkohtailmoitusten mukaan Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollossa suun terveystarkastuksissa potilasturvallisuutta vaarantavia viiveitä

Akaa Seutu kertoi helmikuun alussa, että Akaan kaupunki on otettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontaan Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollosta tehtyjen epäkohtailmoitusten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen omassa tiedonkeruussa ilmi tulleiden seikkojen vuoksi.

Lue lisää: Aluehallintovirasto otti Akaan valvontaansa – ”Epäkohtailmoituksissa on kerrottu hoitotakuun ylityksistä ja välittömän yhteydensaannin vaikeuksista”

Tehdyt epäkohtailmoitukset koskevat ongelmia lääkärin vastaanottoaikojen saamisessa Akaan uudessa hyvinvointikeskuksessa.

– Ongelmia on ollut sekä avin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saamien tietojen, että useiden tehtyjen epäkohtailmoitusten mukaan. Niissä on tuotu esille viiveitä lääkärille ja hammashoitoon pääsyssä ja yhteydensaannissa, ylitarkastaja Aulikki Hautsalo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta kertoo.

Potilaita neuvottu soittamaan uudelleen

Puhelimitse aikoja ei ole pystytty välttämättä hyvinvointikeskuksesta antamaan ja potilaita on kehotettu soittamaan uudelleen. Potilaita on käynyt myös paikan päällä varaamassa aikaa, mutta potilaille ei ole annettu aikaa, vaan heitä on ohjeistettu soittamaan uudestaan.

Epäkohtailmoituksissa tuodaan esille myös suun terveystarkastusten potilasturvallisuutta vaarantavat viiveet.

– Ilmoituksen mukaan syksyn 2021 aikana potilaat eivät ole saaneet aikoja jatkohoitoja edeltäviin hammastarkastuksiin, vaikka kyseessä olisi vakavakin terveydellinen syy kuten syöpähoito ja tekonivelleikkaus, Hautsalo sanoo.

Ongelmia myös koronatestauksessa

Epäkohtailmoituksia ovat tehneet useat eri henkilöt. Uusimmissa epäkohtailmoituksissa on tuotu esiin ongelmia liittyen muun muassa koronatestaukseen, perusterveydenhuollon hoidon viivästymiseen ja hoitoon ohjaamiseen.

Tehtyjen epäkohtailmoitusten perusteella aluehallintovirasto on selvittänyt asiaa Akaan kaupungin perusturvalautakunnalta.

– Aluehallintovirasto lähettää terveyspalveluista vastuullisille asiaa tai epäkohtia koskevat selvityspyynnöt. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi myös pyytää epäkohtailmoituksen tekijältä tai tekijöiltä tarkentavia tietoja asiassa, Hautsalo taustoittaa.

Aville tehdyt epäkohtailmoitukset koskivat toimintaa Akaassa. Urjalan alueen toiminnasta ei ole tehty aville epäkohtailmoituksia.

Avi ohjaa ja valvoo

Aluehallintovirasto tekee sekä ennakollista, suunnitelmallista että jälkikäteistä valvontaa. Suunnitelmallinen valvonta tarkoittaa joka vuosi erikseen valtakunnallisesti määriteltyjä valvontakohteita. Vuodelle 2022 vahvistettuja valvontakohteita ovat muiden muassa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy, lasten neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto sekä lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut.

– Kun suunnitelmallisessa valvonnassa havaitaan toiminnan epäkohtia, esimerkiksi kiireettömään hoitoon pääsyn valvontamenetelmä on enimmäisajat ylittäneiden yksiköiden ohjaus ja valvonta, Hautsalo sanoo

Jälkikäteisvalvonta eli reaktiivinen valvonta tarkoittaa aluehallintoviraston tietoon tulleiden epäkohtien perusteella tapahtuvaa valvontaa.

– Se tarkoittaa yleensä silloin, että terveydenhuollon toiminnassa on yleisemmälläkin tasolla asioita, joita tulee selvittää ja niihin tarvittaessa puuttua, Hautsalo taustoittaa.

Akaan kaupunki on toimittanut aville vastauksen selvityspyyntöön. Milloin avissa tehdään päätöksiä jatkotoimistanne Akaan vastineen perusteella?

– Aluehallintovirasto perehtyy saatuun vastineeseen, ja päätöksen aikataulusta arvioi on, että ratkaisu saataisiin kevään aikana, Hautsalo sanoo.

Seuraamuksena ehkä uhkasakko

Avi voi päättää myös seuraamustoimenpiteistä, jos ohjaus ei riitä.

– Jos kunta ei ohjauksesta huolimatta saa korjattua epäkohtaa, avi voi tarvittaessa antaa määräyksen epäkohdan korjaamisesta ja määräystä voi tarvittaessa tehostaa uhkasakolla, Hautsalo päättää.