”Sen lisäksi, että tuli epätoivoinen olo, jouduimme vielä maksumiehiksi toisten ilkivaltaan” – Mokan perheen haudalta varastettiin risti Toijalassa

Toijalan hautausmaalta varastettiin hautamuistomerkkejä keväällä 2020. Akaan Seutu kirjoitti hautausmaalla rikotuista lyhdyistä ja kaadetusta kivistä 2020 huhtikuussa ja toukokuussa.

Yksi muistomerkki varastettiin Mokan sisarusten vanhempien haudalta. Toijalan hautausmaa ja siellä sijaitseva vanhempien hauta on ollut aina tärkeä Mokan sisaruksille. Akaassa asuva Rauni Mokka kertoo, että hän käy aktiivisesti vanhempien haudalla ja sytyttää kynttilät sisarustensakin puolesta, jolleivat nämä pääse paikalle.

– Isämme kuoli, kun minä oli 12 ja äiti, kun olin 27-vuotias. Vanhempien hauta on aina ollut meille sisaruksille todella tärkeä paikka, Rauni kertoo.

Hautakiven vieressä vasemmalla puolella on metallinen risti. Risti on tärkeä osa kokonaisuutta. Nyt jouluna uusi risti saatiin kiven viereen, ja hauta näyttää taas siltä kuin sisarukset toivovat.

Ristin katoaminen otti koville

Viime vuonna ristin suhteen oli toisin. Raunin Tampereella asuva sisko Riitta Kokko kertoo, kuinka käsittämätön ja voimaton olo tuli, kun kyseinen risti oli yhtäkkiä varastettu haudalta.

– Miksi joku haluaa loukata ja tehdä toiselle niin satuttavasti, että käy rikkomassa paikkoja hautausmaalla? Hautausmaa on tärkeä paikka monelle ihmiselle. Siellä halutaan viettää levollisesti aikaa rakkaita muistellen ja kunnioittaen. En voi ymmärtää, miten joku haluaa tai edes voi olla niin välinpitämätön ja ilkeä, Riitta pohtii.

– Oli jotenkin todella surullinen ja typertynyt olo, kun huomasimme, että risti on poissa, Riitta jatkaa.

Jos Rauni on käynyt haudalla yksin, hän on yleensä laittanut sisaruksille kuvat haudalta ja kynttilöistä, joita on heidän puolestaan sytyttänyt. Näin on yhteinen muistohetki saatu vietettyä, vaikka kaikki eivät olisi haudalle päässeetkään. Rauni oli tuonut lastenlastensa kanssa hautakiven päälle kaksi pientä enkeliä. Molemmat olivat saaneet laittaa kiven päälle yhden enkelin.

– Ne enkelitkin on varastettu. En tiedä kuinka voisin sanoa lapsille, että laittamanne enkelit eivät enää ole siellä, Rauni murehtii.

Hän on tuonut tilalle yhden uuden enkelin, mutta sama asia se ei tietenkään ole.

Muutamia kymmeniä ristejä vietiin

Toijalan Kiviveistämön Janne Jokinen asensi Mokan haudalle uuden ristin joulun aikaan.

– Olen laittanut uudet ristit noin kuudelle tai seitsemälle haudalle. Muutamia kymmeniä ristejä samoihin aikoihin keväällä 2020 varastettiin. Osa löytyi ja osa ei, Jokinen laskee.

Jokinen epäilee, että kyseessä oli nuorison hölmöilyt.

– Netissä kun törmää jossain muualla tehtyihin hölmöilyihin, niin usein se provosoi vastaavaa toimintaa muilla paikkakunnilla, Jokinen taustoittaa mahdollisia syitä ristien katoamiseen.

– Niitä ristejä katosi hautausmaan yläportilta vanhan kappelin ohi kulkevan reitin varrelta. Joku nuorisosakki siinä on ehkä ollut kyseessä, Jokinen uskoo.

Surun lisäksi ilkivallasta koituu kustannuksia

Omaisille tällaiset tapahtumat tuottavat surun lisäksi myös kustannuksia. Hautakivi ja siihen liittyvät asiat kustannuksineen ovat omaisten vastuulla.

– Kyllä uusi risti aiheutti lähes viiden sadan euron kulut, huokaavat Riitta ja Rauni.

– Sen lisäksi, että tuli epätoivoinen olo, jouduimme vielä maksumiehiksi toisten ilkivaltaan. Toivomme, että haudat saavat olla rauhassa jatkossa.

Kukka Salmiovirta