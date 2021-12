Akaan ja Urjalan kolmannet koronarokotukset priorisoidaan toistaiseksi yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin 1–2 kuuluville 3–4 kuukauden annosvälillä. Akaassa ja Urjalassa on noin 4 000 yli 60-vuotiasta asukasta, jotka ovat saaneet toisen rokotusannoksen, mutta eivät kolmatta rokotusannosta.

Syynä muutokselle on THL:n suositus, jossa prioriteettina on 60 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmien rokottamisen nopeuttaminen. Kaupunki tiedottaa, kun rokotusajanvaraus aukeaa uudelleen 18–59-vuotiaille. Aiemmin annettuja tehosteaikoja ei kuitenkaan siirretä.

THL on 17.12. suositellut, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. THL:n ohjeen mukaisesti kolmansissa rokoteannoksissa tulee edetä nopeasti valtioneuvoston asetuksessa määritellyn rokotusjärjestyksen mukaisesti eli vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpiin. Lisäksi 60 vuotta täyttäneiden ja muiden riskiryhmien kolmansien koronarokoteannosten antaminen on oltava prioriteettina. Alueellisesti on huolehdittava, että rokottamisessa edetään joustavasti tässä järjestyksessä.

Riskiryhmiin kuulumattomien tehosterokotukset eivät saa hidastaa iäkkäiden ja muiden vakavan taudin riskissä olevien kolmansia annoksia, sillä nuoremmissa ikäryhmissä vakavan taudin riski on kaksi rokoteannosta saaneilla pieni.

Näiden muutosten myötä Akaan ja Urjalan kolmansille rokotuksille voivat varata ajan toistaiseksi vain yli 60-vuotiaat ja riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat. Aiemmin annettuja tehosteaikoja ei tulla kuitenkaan siirtämään. Kaupunki tiedottaa, kun rokotusajanvaraus aukeaa uudelleen 18–59-vuotiaille.

Näin varaat rokotusajan

Yli 60-vuotiaat: eTerveyspalveluiden sähköinen ajanvaraus, Klinik 24h tai puhelin.

Riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat alle 60-vuotiaat: Klinik 24h tai puhelin

Ajanvaraus puhelimitse

Puh. 040 335 3071 ma-to klo 8–11 ja 12–15

Puh. 040 335 3073 ti-to klo 8–11 ja 12–15 (numero käytössä vain ajalla 28.12.21 – 5.1.22).

Rokotusten suuren kysynnän vuoksi Klinik24h-asiointipalvelu on ruuhkautunut, joten terveyspalveluissa ei valitettavasti pystytä vastaamaan viesteihin kahden vuorokauden kuluessa. Jääthän odottamaan yhteydenottoa. Puhelinajanvarausta suositellaan erityisesti heille, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita.