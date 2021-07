Akaan Seutu kysyi lukijoiltaan, millä keinoin Toijalan sataman saisi rauhoitettua yölliseltä meteliltä. Aihe kiinnosti lukijoita, sillä ehdotuksia kertyi toista sataa. Koostimme ideoista parhaat tähän juttuun.

Kunnon puomi ja vartijat

Useampikin vastaaja ehdottaa uutta parkkipaikkaa jo ennen matkaparkkia. Autot tulisi jättää parkkiin ja rantaan pääsisi vain jalkaisin, liikuntarajoitteisia lukuun ottamatta.

”Olisiko mahdollista eristää camping, uimaranta, teatteri ja ravintola-alue vain kävelyalueeksi. Ajoneuvoille ja mopoille varata oma parkkialue ennen alueelle menoa. Ainoastaan liikuntarajoitteiset saisivat luvalla viedä alueelle. Hyvin harvassa kunnassa pääsee kulkuneuvoilla ihan rannoille asti. Alueelle tulee ainakin kesäajaksi ja klo 10–20 väliseksi ajaksi palkata vartiointia, jotka myös samalla seuraavat uimarannan tapahtumia ja käyttäytymisiä.”

”Kunnon portti heti tien alkupäähän ja toinen vartija sille alueelle. Yksi vartija ei ole kykenevä hoitamaan koko aluetta. Kuten myös vartioinnin aloittaminen aiemmin. Pari kameraa myös niin sanotusti oikeille paikoille ja isot kyltit, joissa ilmoitetaan kameravalvonnasta. Paikkana nyt satama on aivan ihana, kun saataisiin pidemmän tähtäimen investoinneilla pidettyä sellaisena, maksaa varmasti itsensä takaisin.”

”Pari vartijaa ja valvontakamerat paikalle. Kun satama on suljettu ja häiriköintiä tapahtuu, paikalla on oltava vartijoita, jotka hoitavat tilanteen. Ja todella vartijoita, jotka uskaltavat puuttua.”

”Vartiointia, tielle ja jalkakäytävälle portit yöllä, joissa lukee suljettu, avataan 8:00.”

”Valvontakamerat.”

”Valvontaa lisäämällä häiriköinti ja vandalismi kuriin. Tämän kaltaista häiriökäyttäytymistä on valitettavasti vaikea kitkeä kokonaan pois. Kun yksi paikka saadaan rauhoittumaan, pahalle ololle ja tuhovimmalle etsitään uusi kohde. Ehkä kaupungilla pitäisi olla ”task force”-valvontaryhmä, joka voisi siirtyä paikasta toiseen tarvittaessa.”

”Varmaan pitäisi olla pääsykielto öisin ja aidata koko alue piikkilangan kera?”

Keskustelua ja lastensuojelua

Osa vastaajista lähtisi vartioinnin tehostamisen sijaan ratkaisemaan asiaa lastensuojelun keinoin ja vuorovaikutuksessa nuorten kanssa.

”Vapaus vaatii vastuuta, keskustelkaa rajoitusten, hidasteiden ja esteiden sijaan kielloista puhumattakaan.”

”Lastensuojelun keinoin. Toijalan satama ei suinkaan ole ainoa paikka Akaassa, jossa häiriköintiä tai nuorten ongelmakäytöstä ilmenee. Lapsella on kova hätä, jos sen täytyy pitää itsestään noin suurta meteliä.”

”Nuoret pitäisi oivalluttaa, saada ymmärtämään ja tehdä heidän kanssaan pelisäännöt selväksi. Yhteisöllisesti. Tarjota hyvää ja vastuuta, jos ei auta niin sitten järeämmät keinot käyttöön.”

”Ymmärrän että asia on tärkeä mutta eihän se ihme ole, että Toijalan vilkkaimmassa ja viihtyisimmässä paikassa nuoret mopokuskitkin viihtyvät. Eivät he pahaa tarkoita, ovat vain tekemisen puutteessa.”

”Nuorille kokoontumispaikkoja asuinalueiden ulkopuolelta, joissa saisi muita häiritsemättä ”polttaa kumia” niin paljon kuin sielu sietää.”

”Ongelma on pienen ryhmän häiriökäyttäytyminen, eikä sataman asiallisia käyttäjiä pitäisi kollektiivisesti rangaista. Suurin osa nuorisosta käyttäytyy asiallisesti. Ei ole oikein, että nämä häirikköjengit ottavat vallan ja rajoittavat muiden vapautta, kuten esimerkiksi rautatieaseman käyttöä matkustajien rauhallisena odotustilana ja sääsuojana.”

”Kyllä se rauhoittuu, kun nuorten kanssa käydään oikealla tavalla keskustelua puolin ja toisin. Kyllä paikalliset tietään, ketä liikkuu missäkin. Älkää syytelkö aina nuoria kaikesta. Jutelkaa avoimesti nuorille sekä tietenkin vanhemmille asioista niin kyllä se rauhoittuu siitä.”

Nopeusrajoituksia ja hidastustöyssyjä

Osa vastaajista uskoo ratkaisun löytyvän liikennemerkeistä ja katualueen muokkaamisesta. Myös lisäparkkipaikat olisivat tervetulleita.

”Alempi nopeusrajoitus ja shikaani kiihdytyssuoraan. 60km/h on ylipäänsä liian korkea rajoitus sille kapealle tienpätkälle.”

”Autoilla ynnä muilla ajoneuvoilla ajo pitäisi kieltää parkkipaikkoja pidemmälle, päivällä ja yöllä. Nyt satama on yksi iso kaaos. Kangassaareen johtavalla pikkutiellä kaahataan edestakaisin isoilla nopeuksilla myös päivällä. Olisi varmaan turvallisinta miettiä uusien lisäparkkipaikkojen rakentamista vanhalle ratapohjalle ja rauhoitettaisiin ranta-alue kokonaan vain ihmisten käyttöön. Autolla, mopoilla ynnä muilla ei tarvitse päästä vesirajaan. Turvallisuus edellä, ennen kuin käy vahinkoja.”

Toimet eivät saa rajoittaa alueen muuta käyttöä

Osa vastaajista kiinnitti huomiota myös siihen, että tehtävät toimet eivät saisi vaikuttaa kaikkien satamaa käyttävien mahdollisuuksiin nauttia alueen palveluista, kuten Toijalan ainoasta yleisestä uimarannasta.

”Sataman asiallista käyttöä 24/7 rauhallisiin yöuinteihin ja esimerkiksi venepaikoille pääsyä ei tule rajoittaa missään tapauksessa. Ajokieltomerkki ja rajoitukset välittömästi poistettava Kangassaareen, eläinten uimarannalle ja venepaikoille johtavalta tieltä.”

”Kyseessä on yleinen kaupunkilaisten virkistysalue. Kaikki ilkivalta ja muu asiaton käytös on tietysti kitkettävä vartioinnin avulla, mutta liikkumista alueella ei pidä rajoittaa. Uimaan ja istuskelemaan laiturilla tai rannalla pitää päästä kesäöisin myös akaalaisten.”

Ei pelkästään sataman ongelma

Useampi kommentoija huomautti, että yöllinen meteli ei ole ainoastaan sataman alueen ongelma.

”Tietysti vartiointi tarvitaan, muuallakin Akaassa vahingontekijöitä, joita ei tavoiteta, joten tapa saa jatkua!”

”Tätä samaa tapahtuu kaikkialla Toijalan alueella, mutta rauhoitetaan nyt vieraille satama ensin, ei meillä pysyvästi täällä asuvilla niin väliä ole.”

”Pitäisikö ennemmin huolestua kaupungin asuinalueilla tapahtuvasta yöllisestä häiriköinnistä. Eikö kaupungin vakituisten asukkaiden ja veronmaksajien viihtyvyydellä ole merkitystä?”

”Jaa satamassa mitä tehdä? Eihän ole tehty muuallakaan mitään. Ne kirkuvaääniset ajopelit ajelevat pitkin yötä Viialassa ja Kylmäkoskellakin. Miksi satamassakaan pitäisi jotain tehdä? Ai niin sehän on Toijalassa, totta kai tarttee tehdä jotain.”

”Tämä ilmiöhän on vähän joka paikassa tällä hetkellä, niin mielestäni Akaaseen tarvittaisiin oma poliisi. Se kuitenkin on varmasti haasteellista, niin sitten vain yö vartio koko yöksi, eihän siitä muu auta. Tosin, sitten ovat Luttusella tai jossain muualla häiriköimässä. Satama on saanut niin paljon kehuja, että toimittava olisi pikaisesti, että loppu vuodesta jää hyvä fiilis vierailijoille, jotta tulevat ensi vuonnakin.”

Myös näin kyselyyn vastattiin

”Satama-alueella on sekä reserviläisten että TMvK.n vartiointia, tosin venekerhon jäsenet vartioivat omia alueittain. Poliisin ja vartioliikkeen valtuuksia ei heilläkään ole. Kaupunki toki voisi lisätä panostusta molempien kanssa. Ilmoittamisoikeus heilläkin on joko yhdessä sovittavaan vartiointiliikkeeseen tai/ja hätänumeroon. Tuon yhteistyön lisääminen kaupungin taholta olisi todennäköisesti halvinta ja ennen kaikkea tehokkainta. Tietysti alueella kattavasti toimiva kameravalvonta lisäisi turvallisuutta!”

”Häiriköinnistä sellaiset sanktiot että muistavat ja tuntuu pussissa vielä kuukausienkin päästä.”

”1000 euron sakko.”

”No voi hyvänen aika sentään. Uusi lehti mainostaa jo että lisää vaan vesipuistohärdelliä satamaan. Juuri kun on kaiken maailman valituksia kuunnellut ja itsekin paikan päällä todennut varsinkin viikonloppuisin häiriöitä. Miksi Peltola ei puutu tähän hullujen touhuun. Lopettakaa nyt yrittäjien suunnitelmat ja paluu rauhallisempaan elämään. Kakarat valtaa jo muutenkin kaikki uimapaikat jotta riittää jo.”

”Kaljaterassin tultua alueelle tulivat myös häiriökäyttäytyjät jotka toilailee sataman alueella aiheuttaen hankaluuksia. Kuseskellaan joka puskaan ja roskataan ja heitetään mukana olleet tyhjät tölkit pitkin aluetta. Kaiken kaikkiaan alue on kamala. Liikaa kaiken maailman höpötystä. Olisi pitänyt miettiä loppuun asti miten aluetta kehitetään. Autoille ei ole tarpeeksi paikkoja. Autot ajetaan kapean tien varteen josta kuljetetaan venetrailereita laskupaikalle. Isompi traileri ei edes mahdu ohi kun autot on ajettu sikin sokin. Ihan päätöntä touhua.”

”Riittävästi valvontakameroita ja kiertävä vartiointi.”

”Monta vuotta kesäöitä alueella viettäneenä ihmettelen, että häiriköijät kiinnostavat vasta nyt, alue on ollut melkoinen rallirata jo vuosia. Toimenpiteitä suunnitellessa on hyvä muistaa, että alue on muutakin kuin päiväaikainen action park, alueella on myös luontoarvo (jota on jo valitettavasti rankasti pilattu), ja meitä siitä nauttivia on useita, myös yöaikaan. Luonto ei nuku yölläkään!”

”Alueelle valvontakamerat!! Toinen vaihtoehto rakentaa portit, josta häiriköt eivät pääse sisään.”

”Sataman alue on kuin huvipuisto nykyään. Ihan liikaa toimintaa pienellä alueella. Yrittäjien syy että levottomuudet lisääntyy. Totta kai ihmiset tulevat kun on kaikenlaista aktiviteettia. Eli yrittäjät pilanneet koko paikan. Parkkipaikkoja ei ole riittävästi ja kulkuvälineet ovat sikin sokin alueella. Eli rauhoittamiseksi kaljaterassi pois, nuorisolle ehdoton kielto vesibussilaiturille hyppiin jopa veneiden kansille ja kiipeilemään aidan yli moottorivenekerholaisten laitteisiin. Sataman tulee olla rauhallinen paikka viettää kesäpäivää eikä niin kuin nyt eli meno on kuin villissä lännessä.”

”Kaupunki palkkaa vartijan (vartijat).”

”Eiköhän häiriköijät voisi viedä kotiin ja ottaa vanhemmat puhutteluun.”

”Onko todellakin niin, että kaupunki rajoittaa kuntalaisten käyntiä satamassa. Ei voi mennä niin. Toijalassa on jatkuvasti häiriötä ympäriinsä ja mopojen sekä autojen kaahailua saa kuunnella läpi yön. Työssä käyvät kotonaan on hereillä. Satamassa varmasti suurin osa on lomailijoita. Monitoimihallin parkkipaikka on järjetön kumien polttopaikka ja kaahailualue. Siellä kuitenkin liikkuu paljon pieniä lapsia monena iltana skeittaamassa ja harrastamassa jalkapalloa ja puhumattakaan Lentiläntiestä jossa nopeus on 40 km/h niin vauhti on niin päivällä kuin yölläkin suurimmalla osalla melkein 100 km/h. Kaupunkiin ollaan oltu yhteydessä moneen kertaan, että miksei voi kolmioita ottaa pois Lentiläntien sivuteistä niin nopeus väkisinkin rauhoittuu tai hidasteita enemmän. Eli jos kaupunki oikeasti aikoo rajoittaa satamassa ihmisten vapaata liikkumista, uimassa käyntiä tai nauttia järven rauhallisuudesta sekä luontopoluista niin pitäisikö näille muille asioille myös ensin tehdä jotain. Hienoa on, satamaa kehitetty mutta nyt tuntuu, että karavaanarit saavat luetella mitä saa ja ei saa tehdä.”

”Tuntuu ettei nuoriso sais enää missään olla rauhassa. Okei kyllähän ne meluaa ja mopoilla päristelee mut jos ne ei riko kerran mitään niin annetaan nuorten jossakin olla ja viettää kesää. Korvatulpat olis ton karavaanareille hyvä jokainen vois muistella omaa nuoruuttaan. Hyvää kesää teille.”

”Poliisit säännöllisesti paikalle partioimaan. Reserviläiset tms. pientä korvausta vastaan partioimaan iltasella! Myös vartiointiliikkeen hintatarjousta voisi kysyä ja mitä sisältyy hintaan!”

”Myös Kangassaaren alue on osa satamaa. Ajoneuvolla ajo kielletty merkki Kangassaareen on väärässä paikassa. Pitäisi olla koirien uittopaikan kohdalla. Nyt kun merkki on niin myöhään, ei siinä voi enää kääntyä. Auto-/mopoliikenne on jatkuvaa. Ei siis ole kyse vain nuorista vaan autoilijoissa on iäkkäitäkin henkilöitä. Tie kapea ja huonokuntoinen, mutta se ei rallia haittaa. Asennettava puomi kieltomerkin kohdalle. Avaimet venepaikan omistajille ja saunaa vuokraaville. Laavulle pääsee harjun kautta jalan. Vene/mökinomistajille pitäisi leventää/raivata pengertä, jotta autot mahtuisi paremmin. Uiminen pitäisi tapahtua uimapaikalla. Nyt uidaan, uitetaan koiraa venepaikoilla, kun venepaikan omistajat siistivät rantaa, tekevät portaat jne. Varsinaisen sataman parkkipaikat merkittävä selkeästi. Nyt siellä vallitsee viidakon lait. Pienet pyöräilijät ajavat todella henkeään uhaten. Laittakaa valvontakameroita, luvatkaa palkkio ilmiannosta.”

”Yöpyjät leirintäalueille!”

”Kyseessä on julkinen paikka jossa saa oleskella, joten ei asialle voi juuri mitään tehdä. Äänet kuuluvat elämään, jos sitä ei kestä niin ei kannata mennä Toijalan satamaan yöpymään.”

”Asialle ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kyseessä on julkinen paikka jossa saa oleskella.”

”Alueelle ajo kielletty ilman aihetta 22-07 välisenä aikana kuten Helsingissä hietsun rannalle. Liikennemerkit tielle ym. valvonnan lisääminen. Samat mopot ym. autot ajaa satamaan ihan sairasta vauhtia rapusaarentietä myös säännöllisesti.”

”Laittakaa ihmeessä satamaan kamerat. Naamat ylös ja vanhemmille tieto ja sossuun jos ovat alaikäisiä. Tietenkin asialliset merkit ensin porteille. Tuoltahan katoo yöpyjät tuolla häiriköinnillä. Vai haluatteko niin.”

”Eipä ollut tätä ongelmaa ennen kuin alueelle tuli karavaanarit! Kaupungin tulisi osoittaa nuorisolle paikka jossa nuoriso voisi luvan kanssa kokoontua kauniina kesäiltana. Totta kai ääntä syntyy kun useampi ihminen paikalla, ehkäpä meluaminen on taas liiottelua.”

”Antakaa teinien rellestää, kyllä ne oppi kantapäänkautta viimeistään.”

”Lähinnä vartiointi tulee mieleen. Mietin puomiakin tielle, joka olisi kiinni yön ajan eli rantaan ei pääsisi moottoriajoneuvoilla, mutta pelastustie pitäisi olla aina auki ja kyllä kai nuo mopoilijat kurvais metikön kautta…”

”Satama-alue on yleinen uimaranta. Ääniä uimarannalta saa kuulua, myös yöaikaan.”

”Portti ja vartija klo 23 alkaen.”

”Meteli tai hiljaisuus satamassa ei häirinnyt Best Parkissa avajaiset juhlissa.”

”Poliisi paikalle. Tiedot ylös ja korvausvastuuseen, tieto viranomaisille joka tapauksesta.”

”Mielestäni mopon ääni öisin kuuluu vähän niin kuin kesäyönä asiaan. Ettei nyt vähän niin, että tämän Parkin asiakkaat voisivat vähän katsoa itseään peiliin. Satama on kunnostettu yleisin varoin koko kaupungin asukkaille, eikä julkista liikkumista tietenkään saa kieltää, tämähän sotii jo kansan luonnetta ja yleistä käsitystä vapaudesta vastaan, onpa röyhkeää, että liikkumista nyt pitäisi kieltää, ei kai tämä nyt mikään Ceauceskulainen Romania ole. Eivätkö venepaikan omistajatkaan enään pääsisi iltaverkoille, röyhkeää!!”

”Ennaltaestävällä toiminnalla häiriökäyttäytymisen saa vähenemään. Esimerkiksi vartiointiliikkeeltä näkyvää valvontaa usein alueelle, niin että mopoilijat ja muut häiriköt jo tullessaan alueelle näkevät, että sinne ei kannatakaan mennä. Pikkuhiljaa mielenkiinto aluetta kohtaan laskee, kun kaikki ”kiva” kielletään. Jos vartijat/poliisit menevät paikalle vasta, kun häiriköt ovat paikalla, he ehtivät alueella olemaan ja riehumaan pitkän tovin ennen kuin paikalle saapuu poliisi tai vartija. Mutta alussa jos panostetaan siihen, että paikalla on vartijat tai muu valvonta, mopot vetävät u-käännöksen heti. Ei mopoilijat kohta enää jaksa nähdä sitä vaivaa tulla satamaan, kun tietävät että siellä on vartijat tai valvontaa paikalla. Poliisille myös valvontapyyntöä, jotta kohdistavat partiointia alueelle enemmän.”

”Uutisista päätellen kyseessä ovat pääosin alaikäiset tekijät. Heidät pitää saada kiinni tai tunnistaa. Tämän jälkeen sosiaalitoimi ottaa kotiin yhteyttä ja ryhtyy tarvittaviin aputoimiin kasvatuksessa. Täysi-ikäiset mahdolliseen rikosvastuuseen.”

”Eikös häiriköinti ole rikos josta saa rangaistuksen.. Siis sakot…. Eli poliisi paikalle parina iltana niin loppuu aika nopeesti.”

”Vartiointi paikalle. Tai sitten poliisi.”

”Best Parkin vieraille korvatulpat ilmaiseksi. Nuoret ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja meidän tulevaisuus. Saavat keppiä ihan tarpeeksi jo nyt. Tiellä satamaan saa ajaa yölläkin. Paikallisten edut ja oikeudet vieraspaikkakuntalaisen vierailijoiden edelle.”

”Paikalliselta yrittäjältä kunnon kamerat, tarjottu oli mutta päädyitte leluihin.”

”Satama on kyllä aina ollut nuorison kohtaamispaikka. Ei nuo karavaanarit sitä voi muuksi muuttaa, oma valinta mennä sinne viettämään aikaansa. Sehän on nähty että mitä enemmän kiellätte sitä enemmän nuoriso häiriköi. Typerä idea oli tuohon sitä aluetta rakentaa.”

”Joku ryhmä vartiossa tai vartiointiliike.”

”Eiköhän noita mopopoikia ole aina ollut. Ehkä jos heille keksittäisiin paikka missä olla niin kaikki olisi tyytyväisiä.”

”Valvontakameroita alueelle. Kyltit, että alueella tallentava kameravalvonta. Vartiointia lisää alueelle.”

”Mopopojat kuriin (vanhemmat huomio!!!). T. Lehtikuski.”

”Vartija ehdottomasti valvomaan aluetta ainakin yöaikaan. Satamatielle ajohidasteita sekä nopeusrajoituksen lasku nykyisestä esim. 40 km/h. Tämä lisäisi kaikkien turvallisuutta alueella.”

”Pysäköintikieltoalue vesibussilaiturin edustalle, pysäköinti ainoastaan veneilyä tukevaksi eli laituripaikkalaisille koska kantavat joka kerta veneileen lähtiessä isoja kuormia tavaraa laiturille. Tällä hetkellä se toimii lähinnä mopoparkkina uijille, jotka käyvät uimassa vesibussilaiturilla. Turvallisuussyistä uimiskieltoa vesibussilaiturilla olisi tehostettava merkein. Rauhallisuuteen vaikuttaa myös vesiliikenteen huonosti ja vajavaisesti asetetut liikennemerkit, jotka kieltävät aaltojen teon sekä vesijeteillä ajamisen satama-alueella. Kameravalvonta aivan pakollinen vesibussilaiturialueelle häiriköivää vesiliikennettä varten sekä estämään omaisuusvahingot veneille. Asian ohi kehitysehdotus sähköistää vesibussilaituri venepaikkoja varten, vierasveneetkin ovat ihmeissään vietettyään viikonlopun satama-alueella kun eivät saa ladattua veneitä missään. Vartioinnin lisääminen ja korkean kynnyksen puuttuminen hyväntavan vastaiseen käytökseen on sekin eteenpäin, mutta tuskin riittävää.”

”Nuorisotyön jalkautumisen ko. alueelle, samaa mopoilla ajelua ja öisiä uimahyppyjä myös Sääksmäen sillalla.”

”Joko kotiin postia ja kenen mopopojat käy ajamassa pistää sakkoa 40 euroa.”

”Poliisipartio (vartiointiliike) pyörähtämään Satamassa viikonloppuaikaan ja tuntuvat sakot häiriköille niin eiköhän ala käyttäytyminen siistiytyä!”

”Vanhemmat voisi pitää jälkikasvunsa touhuista paremmin huolta. Yöt nukutaan kotona eikä rällätä mopoilla häiriten ihmisten unta. Aamulla kun menet kauppaan seiskalta niin piha täynnä moponuoria, eivätkä varmaan ole nousseet niin aikaisin. Sataman alue yöksi kiinni, ei sinne tarvitse kenenkään keskellä yötä päästä.”

”Voisiko alueella olla portti, joka on yöaikaan kiinni, ettei alueelle pääse. Ja ne matkailijat, jotka tulevat myöhään, pääsisivät alueelle, jollain koodilla jonka näppäilevät portilla.”

”Mielensäpahoittajille oma ranta muualle.”

”Valvontakameroita joka nurkkaan! Eivät maksa nykyään mitään ja 4k-laadulla erottaa naamat ja rekkarit.”

”Satama-alueelle oma palkattu ” järjestyshenkilö” – ainakin kesäksi. Hidasteita – liikennemerkein ” rauhoitus” klo 22 – 6 välille; ei korttelirallia eikä keulimisia.”

”Julkinen paikka. Annetaan nuorten olla nuoria ja liikkua/kokoontua rauhassa. Vartija käyköön koulimassa jos hölmöilevät ja kameravalvonnalla selvitetään/saadaan pahantekijät korvausvastuuseen.”

”Vartiointiliike kiertämään. Toinen vaihtoehto järeä portti sisääntulolle.”

”Yksi kohde nuorisolla on käydä autolla Kangassaarentien päässä ja hetkeksi poistua autosta keikuttamaan kaupungin saunan laituria ja sitten ajaa pois. Vesiskootterit eivät noudata klo 23 hiljaisuutta. Auttaisko siihen että vesillelaskupaikka puomitetaan ja puomi kiinni klo 23? Videovalvontaa ja paikan päällä valvontaa lisää.”

”Lisätä toi työnä venevartijan työtehtäviin paremmilla oikeuksilla edes auttaa järjestystä.”

”Portti kiinni sataman virkistysalueelle klo 23-06. Yövartija paikalle klo 23-06. Yhteishanke, jonka maksaa pääosin Akaan kaupunki ja osamaksut kaikille Sataman alueella toimiville niin yrittäjille kuin yhdistyksille.”

”Vartijoita enemmän alueelle. Takana kulkeva tie meidän ”asukkaiden” käyttöön ja muuten moottoriajoneuvoilla ajo kielletty. Asiasta tehty kyllä kuntalaisaloite, jossa kaikki epäkohdat kerrottu.”

”Ajokielto huviajelulle luoman hallin liittymästä eteenpäin yöaikaan. Poislukien venekerhon jäsenet ja bestparkin asukkaat yms. tarpeellinen liikkuminen. Nopeusrajoitus samasta liittymästä 30km/h asfalttiosuus ja hiekkaosuus 20km/h. Melua tuottava veneily ja jetteily kielletty yöaikaan sataman läheisyydessä. Jetti- ja venekurvailua äänekästä yövahdissa viikko ennen juhannusta ihmettelin 2:00 jälkeen yöllä.”

”Kameravalvonta ja partioiva vartiointi yöaikaan. Kieltomerkit moottoriajoneuvojen asiattomalle kululle yöaikaan. Nuorisolle oma alue johonkin syrjemmälle missä voivat kokoontua ja meluta aiheuttamatta haittaa sivullisille.”

”Ajokiellot alueelle mopoille. Vartiointia lisättävä. Jos saisi kaksi vartijaa yhdessä jotka poistaisivat meluajat. Saatu jo vesibussilaiturille ajokieltomerkit, jotkut jättävät pyöränsä maihin. Olen itse käynyt ohjeistamassa nuorisoa , osa soittaa suutaan valitettavasti. Vanhempien pitäisi keskustella nuorten kanssa.”

”Poliisi paikalle ja sakkolappu käteen, niin alkaa vaikuttamaan kukkarossa.”

”Asiaton oleskelu kielletty 23.00-06.00. Lisäksi vartiointiliike päivystämään, poliisi tekee kierroksen ainakin pari kertaa yössä. Niitä viritettyjä mopoja pitäisi ratsata, niistä kun lähtee kamala ääni.”

”Vartiointi, liiketunnistimella toimiva puomi alueelle, alueelle pääsy maksuttomalla parkkilippusysteemillä, hidasteita tielle, poliisi tms.”

”Pelkästään mopoilijoille tarkoitettu oleskelupaikka, jossa saisi rässiä ja rällätä niin paljon kuin haluaa.”

”Vartioinnin lisääminen on ensimmäinen askel. Vartijan lisäksi kameroita tallentamaan tapahtumia ja tekijöiden tuntomerkkejä. Poliisi paikalle tarvittaessa puhuttamaan häiriköitä. Lienevät alaikäisiä, joten yhteydenotto kotiin joka kerta. Jos huoltajilta puuttuu keinot tai kiinnostus, yhteys lastensuojeluun. Outoa että lapset saavat hillua yöt kylillä terrorisoimassa kanssaihmisiä. Rajat olisi syytä selvittää nyt.”

”Mopolla ajokielto yöaikaan ja poliisi valvoo ja isot sakot vaan jos ei uskota.”

”Yhteinen vartiointi venesataman kanssa.”

”Rakentaisin portit Luoman hallien jälkeiselle pätkälle ja siihen vahti yön ajaksi. Ei se meteli kaupungilta olen loppunut vuosien saatossa. Yks vaihtoehto että asentaa valvontakamerat ja sitä myötä rekisterikilvet ylös!”

”Sinne pitää palkata vartiointi. Lisäksi nuorisotyö voisi jalkautua keskustelemaan nuorten kanssa.”

”Sataman alueelle hiljaisuus ja melukielto klo 23-06. Moottoriajoneuvoilla ajaminen alueelle kielletty myös tuona ajanjaksona kesäteatterin lisäparkkipaikalta alkaen, paitsi venekerhon jäsenille ja BestParkin majoittujille.”

”Kamerat joka puolelle, vartiointi ja ilkivallantekijät vastuuseen.”

”Tiukka valvonta Sataman tulotien päähän. Eihän ole mitään järkeä että siellä oli näitä urhoja viikollakin yöllä klo 2-3 hyppimässä laivalaiturilta uimaan. Kyllä tässä lämmin on kaikilla mutta järki käteen ja muitten ihmisten yörauhan kunnioitusta. Ehdottomasti kunnon tiukka vartija joka saa kakarat kuriin. Ei tää voi olla näin että muutama mukula terrorisoi koko kylää. Menee teillä rahaa hullumpaakin kun vartijan palkkaamiseen!”

”Mitäpä sille voi. Se on yleinen uimaranta ja yleinen tie. Jos joku alkaa rajoittamaan niin sittenhän voidaan rajoittaa mitä vaan ja missä vaan.”

”Aidattu alue ja tiukka vartiointi. Kieltotaulut, jotka määräisi oleskelun olevan kielletty yöaikaan.”

”Vanhemmat vahtivat jälkikasvuaan. Kotiintuloaikoja aikaisemmiksi.”

”Viranomaisten (poliisi) ja vartioinnin läsnäoloa olisi saatava tiuhemmaksi – läsnäololla on se ehkäisevä vaikutus näihin ongelmiin. Lisäksi kannattaisi laittaa tuon BestParkin kohdalle ajohidasteita niin se vähentäisi houkutusta kaahailla siinä kohdalla. Nyt tässä samalla toivoisin myös ajohidasteita Toijalan yhteiskoulun/kirjaston alueelle ja Kurvolantien keskustan puoleiselle pätkälle missä liikkuu paljon lapsia ja koululaisia. Ajokulttuuri ja ”rällääminen” on lähtenyt aikalailla lapasesta tällä kylällä ja etenkin viikonloppuisin nopeuksien ylitykset ja kaahailu on todella rajua (etenkin näissä mainitsemissani keskustan paikoissa) – sama ongelma säteilee myös Satamantiellä.”

”Jonkunlainen vartiointi ja rangaistukset.”