Tays Keskussairaalan syöpätautien osastolla (RS2) ja Tays Hatanpään neurologisella osastolla (HNE2) on todettu koronavirustapauksia. Koronatartunnat on todettu syöpätautien osastolla hoidetuilla kahdella potilaalla ja neljällä hoitohenkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä. Hatanpään neurologisella kuntoutusosastolla tartunta on todettu kolmella potilaalla ja kolmella työntekijällä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan, että osastojen tartunnat kytkeytyvät toisiinsa. Kyseessä on todennäköisesti oireettomaan koronavirusinfektioon liittyvä tartuntaketju, jonka selvitystyö on kesken.

Tartuntojen takia osastoilla tehdään henkilökunnan ja potilaiden toistettuja koronavirusseulontoja. Näille osastoille ei oteta tällä hetkellä uusia potilaita vaan heidät hoidetaan muilla osastoilla.

Sairaanhoitopiirin mukaan sairaalahoitoa tarvitsevat koronavirustartunnan saaneet potilaat on siirretty hoitoon koronapotilaille tarkoitetuille kohorttiosastoille.