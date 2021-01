Akaan Seutu kertoi joulukuussa VR Groupin aikomuksista supistaa Toijalan aseman odotustilojen aukioloaikoja. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan ollut vielä tehty, ja tammikuun 2021 alussa selvisi, että VR pidättäytyy toistaiseksi supistussuunnitelmistaan.

Muutoksen taustalla oli kaupungin lupaus järjestää asemalle vartiointi. Silti VR lupasi pidättäytyä aukioloaikojen supistuksista vain toistaiseksi. Kysyimme Akaan Seudun lukijoilta, mitä akaalaiset voisivat tehdä, jotta uhka odotustilojen aukioloaikojen supistamiseksi poistuu kokonaan. Lue alta vastauksia, täydellinen lista ehdotuksista luettavissa Akaan Seudun verkkosivuilla.

Jo aseman aktivoituminen auttaisi

”Olisikohan aika kaikkien 10–15-vuotiaiden vanhempien käydä katsomassa kullannuppujaan kylillä. Tietäisivät mitä touhutaan ja kenen kanssa. Iltaisin ennen klo 20 kotiin kaikki, jotka eivät ole vielä rippikouluiässä. Kokemuksesta tiedän, että teinit ovat taitavia piiloutumaan, mutta riittävä partiointi tuo kyllä vintiöt esiin.”

”Tämähän on kuin kysynnän ja hinnoittelun laki. Kun hinta nousee, kysyntä laskee. Ja kun kysyntä laskee, hinta laskee. Ja kun hinta laskee, kysyntä nousee. Ja kun kysyntä nousee, hinta nousee. Ja kun hinta nousee, kysyntä laskee. Jne. Eli kun asiallinen ja järkevä toiminta vähenee, häiritsevä toiminta nousee. Ja kun häiritsevä toiminta nousee, asiallinen toiminta laskee. Jne. Pitäisi siis saada asiallinen toiminta nousemaan. Ja se ei tapahdu aukioloaikoja ja valvontaa vähentämällä. Lipunmyynti takaisin. Kioski takaisin. Valvonta takaisin. Ennen kaikkea, toimintaa. Tyhjilleen jätetyt rakennukset ovat kautta aikain houkutelleet ei-toivottua toimintaa. Esimerkiksi ihan oikea ja virallinen ja valvottu nuorisotila voisi toimia.”

”Asemalle ulos ja sisälle kameravalvonta.”

”Hiljainen ja lähes autio sali on hyvä ja lämmin piilopaikka majailijoille. Jos paikalla on kosolti muuta tapahtumaa, liikettä, ”markkinaa ja menoa”, ei maleksijat luultavasti pesiydy – joku voi pian nähdä. Toki tarvitaan kamerat ja vartioinnit myös. Ja sitten nuorille jokin muu piilopaikka.”

”Toijalan rauhattomuus on jatkunut vuosikymmeniä, se on perinne, jota ei voi hetkessä muuttaa. Koulut ja vanhemmat, kaverit, siinä kasvuympäristö. Keppiä ja porkkanaa. Joissakin tapauksissa muualla Suomessa kameravalvonta ja viranomaisille jokaisesta ilkiteosta ilmoittaminen on muuttanut tapoja. Katkaistua päätä ei saa henkiin, siis on toimittava jo etukäteen. Joissakin paikoissa ilkimykset eivät saa työtä, toisaalla on palkittu hyvästä toiminnasta. Nuorten esikuvakseen ottamat rötöstelijät on saatava pois. Valkeakoski aikanaan vuokrasi Akaasta lukuisia asuntoja, joihin sijoitti omat ongelmatapauksensa, olisiko Nuutajärven tyhjien asuntojen kanssa mahdollista tehdä samoin? Riihimäki oli vuosia sitten taajama, jossa vain aamupäivällä ikääntyvät uskalsivat asioida esimerkiksi kaupassa. Poliisin johdon vaihduttua Riihimäki tehtiin rauhalliseksi. Olisi kerättävä kokemuksia ongelmapaikkakunnista kuten Forssa, Lahti ynnä muut.”

”Klassinen musiikki kuulemma häiritsee nuorisoa.”

Toiminnan julkisuus avuksi

”Webcamera asemalle, jota voi netistä seurata. Rauhoittaa menoa kummasti, kun uhka on, että oma käytös näkyy netissä.”

”Laittakaa aulatilaan hyvälaatuinen webkamera, josta voisi vanhemmat käydä katsomassa onko omia kullanmuruja paikalla. Samanlainen oli 2000–2010 kauppiastavaratalon seinässä kuvaamassa torille.”

”Ajattelisin että jos otettaisiin nuoria päivystämään asemalla pienellä korvauksella niin se voisi hillitä häiriökäyttäytyviä nuoria.”

”Vuokratoimistoja etätyöläisille. Laillinen ja sallittu mukava tila nuorisolle.”

”Muistan että jäin itsekin teinivuosina niin sanotusti vanhemmille kiinni, kun hengailtiin torilla kaljoissa.”

”Aktiivinen, näkyvä vartiointi. Henkilö paikalle iltaisin. Kameravalvonta. Häiriköivä nuoriso ulos toimitettava, jollei ole näyttää junalippua. Penkit sisätilaan saatava takaisin vanhuksia, lapsiperheitä ja isoja laukkuja mukana kulkevia matkustajia varten.”

”Valvontakamerat ovat halpoja. Akaassa toimii monta vartiointiliikettä.”

”Olen sitä mieltä, että nuorten annettaisiin olla siellä. Sinne voisi rakentaa pienen nurkkauksen lapsille/nuorille mihin he voivat mennä oleskelemaan. Tietenkin kamerat tilaan mitkä kuvaavat koko asemarakennusta niin he ovat kunnolla siellä. Enemmän roskiksia ja esimerkiksi juoma-automaatti mistä saa kolikoilla juotavaa voisi olla nuorten mieleen. Se on ainut lämmin paikka Toijalassa talvisin korona-aikaan, kun kaikki nuorisotilat ovat kiinni. Itse kun kuljen joka päivä junalla ja menen aseman läpi aamulla ja illalla niin ei siellä ole mitään häiriöitä ollut. Nuoret pitää meteliä mutta minua se ei ole vaivannut, kun olen siellä ollut samaan aikaan nuorten kanssa odottamassa omaa junaani.”

”Enemmän valvontaa, esimerkiksi vartija, joka kävisi poikkeamassa useammin.”

”Valvontakamerat ja vartiointi. Pahanteko loppui meidän taloyhtiössä, kun tuli tarpeeksi kameroita. Nuorisolle tilaa missä voivat kokoontua valvotusti.”

”Eikös kaupungilla ole vuokratilat aseman päädyssä. Sinne nuorisolle avoimet ovet ja oma tila, jotta matkailijat ja yrittäjät saa olla rauhassa. Katsotaan sylkevätkö lattioille tai sytyttelevätkö nuotioita siellä.”

”Asemalle voisi hommaa Burger Kingin tai Subwayn, joka olisi pitkään auki ja vaikka joku kiva kahvila esimerkiksi Arnolds.”

”Kamerat korkealle. Parempi valaistus.”

”Nuorille tarvitaan oma paikka kokoontua ja viettää aikaa turvallisesti, myös korona huomioiden.”

”Tuomalla lisää palveluita asemalle esimerkiksi kioski ja/tai kahvilatoimintaa tai vaihtoehtoisesti uusi nuorisotila missä nuoret voisivat rauhassa oleskella. Vahtimisen ja negatiivisuuden kautta tilanne voi vaan pahentua ja nuoret provosoituvat enemmän tai siirtyvät johonkin uuteen paikkaan häiriköimään.”

”Laittaa koodilla aukeava ovi lipunostajille. Koodi vaihtuu automaattisesti, ettei väärinkäytöstä tapahdu. Niin kuin kerrostalojen ovien koodit.”

”Tulee varmaan halvemmaksi palkata vartija pitämään tiloja silmällä, kuin korjailla ilkivallantekoja. Jos odotustiloissa myös olisi esimerkiksi kahvilakoju, niin matkustajat odotushallissa vartijan lisäksi todennäköisesti estäisivät ilkivallantekoja. Ja tietty hyvä kameravalvonta, ellei sitä jo ole. Ja kyllä nuorisolla pitäisi olla valvottuja hengailupaikkoja, joissa voisi olla pelimahdollisuuksia (lautapelit, pingis, biljardi, palloiluhuone ja niin edelleen ja sielläkin voisi olla jotain ”järkevää” tarjoilua. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät henkilökuntana.”

”Kiinteistö on keskeisellä paikalla, kyllähän se lisää toimintoja kaipaa. Varmasti menestyisi kahvila tai pieni kioski tai kauppa. Eikä varmaan olisi huono paikka nuorisotilaksikin joku osa, kun tuntuvat sinne hyvin jo nyt löytävän. Kun ajatellaan muutamia kuukausia eteenpäin niin hyvinvointikeskus avaa ovet ja vieressä kerrostalo alkaa täyttymään asukkaista niin tuo jo lisää paljon paikan potentiaalia. Tähän vielä lisätään Tampereen Uros-Areena ja Toijala risteysasemana niin toivoisi että tuolla alueella vihdoin alkaisi olemaan jotain tarjontaa, vuosia on tässäkin turhaan odoteltu. Ei mietitä ongelmia vaan mahdollisuuksia mitä tuo alue tarjoaa.”

”Kahvila, kioski ynnä muuta. Yrittäjyyttä, sillä asema on Toijalan sisääntulokäytävä. Kameravalvonta on pahantekijöiden hyvä karkote.”

Vartijoiden sijaan järjestyksenvalvojia

”Asemalle pitää palkata järjestyksenvalvojia, ei vartijoita. Vartija ja järjestyksenvalvoja on eri asia. Järjestyksenvalvojalla on isommat oikeudet puuttua häiriöihin.”

”Kameravalvonta. Ja sellaiset kamerat, jotka kuvaavat tarpeeksi laadukasta kuvaa, jotta rikolliset tunnistetaan. Kameravalvonta maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin. En ymmärrä, miksei valvontaa ole jo aiemmin lisätty. Sama juttu Viialan pysäkille.”

”Sama tapa kuin kaikkialla muualla. Vartijat.”

”Kameravalvonta, vartija tai muu vastaava. Voiko junalipun ostajille ladata jonkun koodin millä pääsee aseman ovista sisään, eli vain koodilla ja lipun ostaneet. Tuskinpa ilkivallantekijät viitsivät ostaa lippuja koodin takia. Kiinalaiseen ravintolaan eri sisäänkäynti.”

”Asema rauhoitetaan parhaiten niin, että teineille järjestetään nuorisotilat, jossa voivat viettää aikaa joka päivä 23.30 saakka, jonka jälkeen suurin osa kuitenkin päätyy suoraan kotiinsa. Mikäli saataisiin kaupunki mukaan ja sponsoreita tälle toiminnalle niin varmuudella nuorisolla olisi parempi paikka viettää aikaa aikuisten valvonnan alla. Heidän oma turvallisuutensa paranisi myös.”

”Nuoret menevät asemalle hengailemaan, koska ei ole muutakaan tekemistä tai lämmintä tilaa, jossa oleilla kaveriporukalla. Jos olisi jokin järkevä vaihtoehto, niin varmaan asemalla norkoilukin loppuisi. Nuorisotilojen toimintaa kehittämällä tai aukioloaikoja laajentamalla tai jonkun muun hengailutilan tarjoamalla saataisiin ohjattua nuoria.”

”Nuoret tarvitsevat enemmän aktiviteettia ja luvallisia lämpimiä tiloja käyttöönsä tai nuorisotyöntekijät mukaansa asemalle.”

”Nuorisotyöntekijä päivystämään! Positiivinen keskusteluyhteys siellä heiluviin nuoriin. Ja paikka kiinni aiemmin illalla.”

”Nuoret, jotka häiriötä ovat aiheuttaneet kannattaisi osallistaa ratkaisun keksimiseen. Kysyä nuorilta tasavertaisina kumppaneina, että miksi he ovat häiriköineet, miten he itse kehittäisivät aseman toimintaa niin, että häiriköinti lakkaa ja mitä he tarvitsevat kunnalta, lähinnä vapaa-ajan aktiviteettia, jotta häiriökäyttäytyminen loppuisi.”

”Valvontakameroita.”

”Valvontakameroita tarpeeksi paljon.”

”Itselläni kolme lasta, iät 15, 13 ja 11. Kaikki lapset harrastavat liikuntaa, jossa myös kaverit ja viihtyvät kotona. Toki heillä on tietokoneet ja älypuhelimet, jolla viettävät vapaa aikaansa. Heidän ei tarvitse viettää aikaansa kodin ulkopuolella vapaa-aikana. Syy miksi nuoret hakeutuvat sisätiloihin on lämpö, näkyminen ja heidän huomioiminen. Nuoret tarvitsevat oman paikan, jossa kokoontua myös myöhään illalla. Monet kaipaavat turvallista aikuista kuuntelijaksi, koska kotiolot voivat olla nuorelle vaikeat. Kaupungilta toivon rahaa käytettäväksi nuorisotyöhön, nuorten tiloihin lisää aukioloaikaa ja henkilökuntaa.”

”Videovalvonta ja poliisille asia eteenpäin aina tekijöistä.”

”Asemarakennukseen on houkuteltava lisää palveluita ja yrityksiä. Tyhjilleen jäävät hiljaiset liiketilat ovat aina ja kaikkialla alttiita ilkivallalle. Asemalta pitäisi voida ostaa kahvia! Nuorisotyölle on Akaassa ohjattava lisää resursseja, jotta etsivä nuorisotyö voisi jalkautua asemalle ja sen ympäristöön säännöllisesti. Tämä olisi pitkällä tähtäimellä vartiointia hedelmällisempi ratkaisu.”

”Aina kun aseman sisätilat ovat avoinna siellä voisi olla vartija sekä katossa asti pitäisi olla kamerat, ettei kukaan pääse niitä sieltä hajottamaan. Sekä myös lasit pitäisi olla panssarilasia, ettei kukaan voisi niitä hajottaa.”

”Lisää yrityksiä asemalle, esimerkiksi R-kioski mistä saisi kahvia tai pientä purtavaa iltaan asti. Kuolleen aseman elävöittäminen tekisi tilasta viihtyisän eikä se olisi niin katveessa kuin nyt ja helppo kohde ilkivallalle. Nuorisotila asemalle ja paremmat nuorisopalvelut Akaaseen antaisi nuorille muuta tekemistä kuin hajottaa paikkoja. Vartijat ja ankea asenne ei ole pitkän tähtäimen ratkaisu.”

”Klassista musiikkia ämyreihin, tallentava videovalvonta, henkilökuntaa paikalle.”

”Valvontakamerat ja vartija.”

”Lapsiperheille sopivaa toimintaa tai BMX pyörille, skeittilaudoille ja niin edelleen hallia edullisesti, jota mainostettaisiin Tampereen suuntaan että 20 minuutissa päästäisiin tänne harrastamaan, toimistotiloja radan läheisyyteen etätöitä tekeville tai jonkinlainen kauppakeskus, mieluummin erilaisia harrastusvirikkeitä joka lähtöön.”

”Voisikohan antaa nuorten maalata tai somistaa sen tilan ja vaikka tarjota mahdollisuutta pitää kioskia siellä? Jos kustannukset kioskin pitäjälle olisivat minimaaliset, joku nuori yrittäjä tai yrittäjät saattaisivat innostua. Alle markkinahintaan tai ilmaiseksi tarjottava liiketila voisi tarjota ratkaisun tilan rauhoittamiseksi. Tai jotain muuta samalla logiikalla toteutettavaa.”

Korvausvastuuta väläytellään

”Vartioinnin lisäksi kameravalvonta ja vanhemmat korvausvelvollisiksi nuortensa toiminnasta tai niin sanottua katusovittelutoimintaa nuorille. Myös klassisen musiikin soittaminen odotustilassa voi vähentää siellä turhaa oleskelua. Nuorisotyön piste asemalle.”

”Tarpeeksi monta tallentavaa valvontakameraa, ettei jää katvealueita ja sijoitettu sille korkeudelle, ettei kakarat pääse niitä kääntämään pois päin. Ilkitekojen yhteydessä kaikki tilassa olleet korvausvelvollisiksi, olivat osallistuneet tai ei ja tunnistus vaikka julkisesti, jos ei filmitähtiä muuten saada selville. Ryhmäkuri noihin tepsii ei muu, eikä puolustukseksi voi sanoa, ettei ole ”kerhotiloja”. Fiksuja vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita lapsistaan ja siitä missä ja miten lapsensa aikaa viettävät, on turha syyllistää aseman ilkivallasta. Vastuuttomia ja hälläväliä-vanhempia ei syyllistäminenkään kiinnosta. Ehkä kunnon rapsut ja rahakukkaron aukipakotus laittaisi miettimään kannattaisiko olla kiinnostunut lapsen tekemisistä.”

”Joku kioski asemalle, kun kerran nuoret siellä pyörivät. Win-win. Tietenkin kioskin pitäjällä täytyy olla vartiointiliikkeen numero, josta aina tavoittaa jonkun avuksi. Poliisi ei Valkeakoskelta ehdi hätiin. Voisiko olla nuoriso-ohjaaja, joka voisi poikkeilla siellä ja tarjota porukalle mieleistä tekemistä? Jos asuisin Toijalassa, voisin ottaa päivystysvuoron, mutta kun ei ole autoa. Kun asemalla ei ole iltaisin ketään, niin porukassa joskus nuoret uhoaa. Olisi kiva saada järjestys ja penkit ja vessa takaisin.”

”Nuorille ja teineille paikka missä viettää aikaa. Teini-ikäisille ei ole mitään sisätilaa, minne mennä, joten ovat sääsuojassa asemalla ja keksivät typeriä, kun kukaan ei valvo.”

”Ihan samoin kuin tehtiin vuonna 1999. Tuolloin aloin siellä yrittäjänä. Meno oli kuin villissä lännessä vaikka vielä silloin siellä oli lipunmyynti sekä jonkun verran muutakin VR:n väkeä töissä. Itse olimme auki joka päivä kello 8–21, silloinkaan VR:n väki ei mielellään asemalla olleeseen villiin länteen puuttuneet, olivat omissa kopeissaan mieluimmin ja sulkivat silmänsä. Jonkun aikaa kun siinä oltiin oltu ja kaikki ihmiset valitti ja haki turvaa kioskin henkilökunnalta ja jopa pyysivät että oltaisiin saatettu raiteille. Pieni kioski olikin kohta turvapaikka junaa odottaville eipä siinä ostavat asiakkaat paljon sisälle päässyt. No eihän noin voinut jatkua, sitten otetiin kaupunginjohtajalle tapaaminen. Silloin kaupunginjohtajana oli Ihamäki joka otti asian hoitaakseen VR:n kanssa tosi nopeasti saatiin vartija, joka oli koko ajan vain rautatieasemalla, kaupunki ja VR yhdessä maksoi. Minä ainakin tällä hetkellä kaupungin aloitteesta laittaisin sinne infopisteen vaikka kahteen vuoroon, kioskin ja vartijan. Työllistäisi kolme ihmistä eikä mitään nuoria vaan auktoriteetin omaavia ihmisiä. On 15 vuoden kokemus, kova oli urakka mutta kannatti, silloin ihmiset eivät vain osanneet arvostaa.”

”Lisätään asemalle aktiviteetteja, jotka samalla tuovat valvontaa. Nuorisotila? Kioski?”

”Odotuspenkit ja kaikki ylimääräinen tavara pois odotusaulasta, odotusaulan lämpötilan laskeminen, tallentava valvontakamerayhteys vartiointiliikkeeseen, klassinen musiikki soimaan odotusaulaan.”

”Valvontakamerat ylös pleksin taakse, ettei niitä voi särkeä, säännöllisen epäsäännöllinen vartijakäynti. Nuorisolle vois keksiä jonkin kokoontumispaikan, jossa soittaa musiikkia.”

Vartija tai esimerkiksi vain junalipun ostaneille pääsy sisätiloihin, vähentäisi ainakin vähän turhaa oleskelua tiloissa. Tämä vaatisi tietysti jotain uudempaa valvontajärjestelmää oviin. Nuorille joku muu paikka missä voivat viettää aikaa iltaisin. Ahdistavaa kävellä aseman läpi, kun siellä möykkääviä, räkiviä ja paikkoja sotkevia kakaroita.”

”Kameravalvonta ja omasta kylästä löytyy asentajat.”

”Sisäänpääsy vain ostetun junalipun avulla. Jos nuoret osaisivat käyttäytyä voisi olla avoinna, mutta jos ei onnistu niin muutosta vaaditaan. Liikkeille ovikello, jota käyttämällä pääsee sisään tai omat kulkuovet.”

”Kameravalvonta olisi hyvä, jos niitä kameroita myös valvotaan ja häiriöt lopetetaan. Tosin häiriköt siirtyy vain toisaalle ja sitten ongelma on siellä. Todella paras olisi oma poliisi Akaassa, niin rauhoittaisi koko kylää, myös satamaa.”

”Laitetaan rahaa nuorisotyöhön ja avataan ainakin yksi iltaisin auki oleva nuorisotila, jossa on paikalla nuorisotyöntekijät. Tällaisia oli olemassa omassa nuoruudessani ja niissä hengatessa pysyttiin poissa pahanteosta.”

”Nuorisotilat voisi siirtyä asemalle koska siellä sitä nuorisoa viettää aikaansa. Ja jos siellä nuorisotilassa olisi hyviä tapahtumia niin lähialueen nuoriso pääsisi paikalle junalla.”

”Vartiointi aukioloaikaan, valvontakamerat, siivous asemahalliin sekä tunneliin, kioskitoimintaa, paikallisten taiteilijoiden teoksia nähtäville vaihtuvasti, taustamusiikkia soimaan.”

”Vartioinnin lisäksi kameravalvonta asemalle ja ilmoitukset poliisille mahdollisesta ilkivallasta. Myös selkeä kyltti vartioinnin ja valvonnan olemassaolosta.”

”Vartijoita vahtimaan paikkaa. Tai vaihtoehtoisesti ovet auki vain junalipun koodilla. Paras tietenkin olisi, jos nuorille järjestettäisiin jotain muuta paikkaa istua, mutta eihän siihen kukaan halua ryhtyä. Alle 10 vuotta sitten istuin asemalla itsekin, kun mitään muuta ei kerta kaikkiaan ollut. Manala auki kerran viikossa mutta ei se juuri lämmittänyt. ABC tai asema oli ne vaihtoehdot, useimmiten ABC vei voiton. Uskoisin että nykyään suvaitaan vielä huonommin ABC-hengailua, sillä minun aikoinani se oli välitöntä kuittailua henkilökunnalta, vaikka pelisääntöjä julistettiin yhteishyvässä asti.”

”Lähtökohtaisesti häiriökäyttäytyvien lapsien kotikasvatus varmaan pielessä. Valvontakameroita ja vartiointia lisättävä sekä lakimuutos ulkopuolisen ihmisen asioihin puuttumisesta epäkohtiin laskettava normaaliin kuten ennen vanhaan. Lapsille ja nuorille pitäisi saada sanoa, kun he tekevät väärin ja saada puuttua ilman että joutuu raastupaan, kun keskenkasvuiset videoivat aikuisten moitteita. Harvoin aikuiset turhaan puuttuu. Tämä toivottu yhteiskuntamuutos, kun ei tässä nykymaailmassa ole enää mahdollista, että kenellekään saa sanoa mitään. Päädyn siihen, että pidetään aseman ovet kiinni ilta- ja yöaikaan koska silloin enemmän tätä turhaa notkumista ja pahantekoa. Aikaiset aamut viikolla mieluiten asema avoinna, kun opiskelijat ja työläiset odottelevat pakkasella junaa, joka monesti myöhässä.”

”Laadukas kameravalvonta ja vartiointiliikkeen ripeä paikalle tulo tarvittaessa.”

”Lisää liiketoimintaa ja halpoja vuokratiloja esimerkiksi kioski, kahvila ja vastaavat. Vartiointi ma–pe kello 17 eteenpäin sulkemisaikaan kello 21 saakka ja lauantaina sekä sunnuntaina 10–13, 17–21. Kameravalvonta. Maksulliset WC-tilat, joihin kuitenkin esimerkiksi kioskin asiakas voisi saada poletin. Tilojen remontointi, esimerkiksi maalaus, kiinteitä betonipenkkejä, joita ei voi liikutella Riihimäen aseman mallin mukaan ja samoin roska-astiat sellaiset, etteivät ne lähde kirveelläkään kävelemään. Jos Akaan kaupunki kehittäisi aseman toimintaa, tällä olisi suuri vaikutus, voisi esimerkiksi nuorisotilan siirtää aseman toiseen päätyyn. Panostusta tarvitaan ylipäätänsä koko aseman seutuun!”

”Tilat pidetään suljettuina. Niihin pääsee sisälle ostamalla matkalipun tai jo ostetulla matkalipulla. Ovi avautuu lipun koodin lukijalla.”

”Itsestään selvä asia, vartija paikalle ilta-ajaksi ja muun ajan tallentavat kamerat joka puolelle ja kun jotain ilkivaltaa tapahtuu vartijan työajan ulkopuolella, niin kameroista katsotaan kuka ja ketkä ja heihin otetaan yhteyttä ja saatetaan vastuuseen.”

”Tarjoamalla nuorille muuta tekemistä ja toimintaa sekä osoittamalla nuorille asialliset oleskelutilat.”

”Asemalle sisään vain junalipun QR-koodilla tai pankkikortilla kuten Osuuspankkiin ja ovet muuten lukossa. Silloin tiedetään, ketä sisällä on. Kiinalaiselle oma sisäänkäynti. Toinen vaihtoehto, että erittäin hyvät kamerat, jotka näkevät joka paikkaan. Silloin se heikompi aines jää verekseltään kiinni jos tekee jotain.”

”Enemmän ”oikeaa” elämää: matkakeskus, Matkahuolto, työtilaa, kioski, myös ilta-aikaan auki olevaa toimintaa, vaikka valvottu nuorisotila. Vartiointi kuntoon, tarvittaessa poliisi paikalle, jos ilkivaltaa.”

”Aikoinaan oli käytäntö, että piti olla esittää bussi- tai junalippu, joka oikeutti istuksimaan asemalla. Muut pihalle. Olisiko asemarakennuksen tiloissa vuokrattavaa tilaa nuorille, joista he ottaisivat vastuuta esimerkiksi siivouksen muodossa. Sanktiona voisi olla sulkeminen määräajoiksi aina rikkeiden sattuessa. Hehän eivät kaipaa mitään virikkeitä, vaan paikkaa, jossa hengailla ja kuunnella omaa musiikkiaan.”

”Vartiointia, kamerat jos ei ole vielä, yrittäjiä tyhjiin tiloihin. Nuorisotyö ajan tasalle, jotkut vaan tykkäävät hengata kavereiden kanssa, eikä olla nuorisotiloissa.”

”Kameravalvonta ja tihutöiden tekijät vastuuseen. Kamerat luovat turvallisuutta muutenkin. Sekä ulos että sisälle kunnon kameravalvonta. Ei maksa maltaita ja toimii nykyään hyvin. Vartiointipalvelu voisi toimia myös paikallisella tasolla hyvänä lisänä. Asemalle voisi luoda myös kioskin ja muita palveluita alennetulla vuokralla, jotta asemasta tulisi vilkkaampi ja sitä kautta paremmin turvattu. Pienet ilkivallanteot ja väkivalta pitää kitkeä ajoissa pois, jottei ongelmista tule suurempia.”

”Aivan tavallisella poliisityöllä. Kameravalvonta, tunnistus, oikeuteen, tuntuvat sakot ja korvaukset. Ei voi olla kovin vaikeaa nykytekniikalla.”

”Jo alkujaan näiden nuorten vanhemmille ja heidän vanhemmilleen olisi pitänyt opettaa elämän peruskäyttäytymissäännöt. Pojasta polvi pahenee, valitettavasti. Ei se useimmiten pohjimmiltaan ole sen nuoren vika, jos ei osaa olla ihmisiksi. Kuinka osaisi, kun ei ole saanut kotoa oikeaa mallia?”

”Iltakäyttöä ja toimintaa. Tilojen kunnostus ja siistiminen. Vuokraus etätyötoimistoiksi.”

”On se kumma, jos muutama nuori voi terrorisoida käytöksellään ja aikuiset ei mahda mitään. Onko asemahallissa ja laitureille päin esimerkiksi turvakameroita, ja jos on ne tulee asentaa niin että niistä pystytään tunnistamaan häiriötekijät vastaisuudessakin. Tuntuvat sakot vanhemmille ilkivallasta ja jos vanhemmat eivät välitä nuorten tekemisestä, on se huostaanottokysymys ja passittaminen laitokseen oppimaan käytöstapoja. Myös kevään aikana nuorisotyöntekijät viettämään aikaa asemalla nuorten kanssa keskustelemaan ja informoimaan seurauksista sekä tunnistamaan ne nuoret, jotka sen ongelman aiheuttaa, ei niitä ole oman havainnon mukaan kuin alle 10 jotka siellä laitureilla ja asemalla jatkuvasti norkoilee.”

”Odotustilaan päästettäisiin ainoastaan ne joilla on junalippu tai asiointia sen sisällä olevissa tiloissa. Tilan ovilla olisi sähkölukko, jonka saisi auki vaihtuvalla koodilla, joka olisi esimerkiksi lipussa ja mikäli olisi menossa kiinalaiseen niin sinne olisi oma koodi.”

”Kunnostetaan tiloja erilaisten harrasteryhmien iltakäyttöön, etätyötiloiksi ynnä muuhun. Kuitenkin niin että siellä on aikuisia läsnä. Samoin tilojen viihtyisyyttä lisäämällä voisi nuoret kunnioittaa ja jättää ne rauhaan.”

”Seurakuntien nuoriso- tai nuorten aikuisten työ päivystämään asemalle. Kahvia, teetä, mehua ja voileipiä, juttuseuraa, raittiita, rakastavia ja fiksuja aikuisia.”

”Kauhea hässäkkä muutaman ongelmanuoren takia joidenka nimetkin on jo tiedossa. Sosiaalihuolto olisi varmaan oikea osoite. Mutta toimenpiteiden pitää ilmeisestikin olla vartija ja kameravalvonta. Ja sitten poliisia paikalle tarpeen mukaan.”

”Jos aseman tiloista voisi suunnitella kaupunkilaisille ”yhteisen olohuoneen” ja matkustajille viihtyisän paikan poiketa. Paikallisia ja uusia yrityksiä edullisella vuokralla. Hyöty olisi molemminpuolinen! Kahvilatoimintaa iltaan asti. Nuorisotilojen siirtäminen virastokeskuksesta aseman tiloihin. Viihtyisyyteen panostaminen. R-kioski palvelisi matkustajia ja kuntalaisia. Nyt kun saamme hienot uudet kerrostalot siihen ihan aseman lähelle, olisi hoidettu ja toiminnallinen aseman seutu kutsuva, uusia kuntalaisia ajatellen. Aseman seudun kehittäminen on jäänyt keskustan jalkoihin, mutta hyvä siitä vielä tulee, kun innostusta riittää!”

”Videovalvonta ja reaaliaikaisena voisi katella netistä.”

”Palveluja asemalle, että sinne saadaan kävijöitä rauhoittamaan paikkaa.”

”Vanhemmat ottaa taloudellisen vastuun muksuistaan. Ohikulkijoille lupa kuvata rettelöitsijät ja paikallislehti julkaisee niiden kuvat lehdessä, josta vanhemmat voivat bongata omansa.”

”Vartiointi ja kamerat. Myös esimerkiksi sellainen joku ovikoodi tai muu sellainen, että sisälle odotustiloihin pääsee vain, jos on junalippu ja lipussa voisi lukea ovikoodi.”

”Vartiointia lisättävä ja valvontakameroita sekä poliisien läsnäoloa paikalle. Jokaisesta alaikäisen tekemästä ilkivallasta ilmoitus lastensuojeluun.”

”Vaatii tiukan vartioinnin.”

”Kaupunki tarvitsee rautatieaseman, ja asema tarvitsee sekä hyvän että riittävän kokoisen parkkialueen matkailijoiden autoille. Parkkihalli olisi toimiva, vaikka ei ilmainen ratkaisu. Koko asema-alueen mahdollisesti kokonaan uudelleen kaavoittaminen. Alueelle sopisi muutama nykyaikainen korkeahko asuinkerrostalo, sekä maksullinen ja valvottu parkkihalli. Niin kertaluonteisiin parkkeeraamisiin kuin vakituisia parkkipaikkoja niitä tarvitseville. Asuinkerrostaloissa voisi myös olla toimitiloja yrityksille, ja mahdollisesti kaupungin omia tilatarpeita varten, joita on, koska entinen kaupungintalo on tullut tiensä päähän. Päiväkotikin voi toimia kerrostalossa, ei kaiken tarvitse olla isossa mittakaavassa. Jos kaupungilla olisi omia tiloja näissä rakennuksissa, tällöin jonkun rakennuksen alakerta voitaisiin varata toimimaan ”asemarakennuksena”. Kaupungin tulisi pitää miehitetty vastaanotto omille vierailleen alatasossa, niin kuin on nykyisen kaupungintalon alakerrassa. Kaupungin tulisi, tarvittaessa, tukea tai kompensoida pankkiautomaatin sijoittamista näihin tiloihin, ja tietenkin lippuautomaatin sijoitus kuuluisi VR:n vastuulle. Vanha asemarakennus ja vieressä oleva niin sanotun vanhan postin tilat tulee purkaa. Ja uudet rakennukset saavat olla kauniita. Kukaan ei pakota rakentamaan aina ja pelkästään harmaita betonilaatikoita. Ulkoasu tulisi olla kauniin, voimakkaan värinen, oli se sitten mikä tahansa. Asemalla tulee olla kello. Kaunis ja iso kello. Tämän voisivat arkkitehdit suunnitella asuinkerrostalon seinään, korkealle. Tämä olisi samalla Akaan aseman ”tuntomerkki”. Jos itselläni olisi rahaa, olisin jo rakennuttanut ne muutama vuosi sitten, enkä vain haaveillen kirjoitellut tänne.”

”Nuorten vanhempien pitäisi skarpata, kai he tietävät, mitä heidän lapsensa tekee iltaisin, mitä harrastaa. Kyllä kaikki aikuisetkin asemalla liikkuvat voi hieman keskustella nuorten kanssa, jotka asemalla kokoontuu ja katsoa perään. Penkit kiinni lattiaan, ettei nuoret saa siirrettyä niitä.”

”Vartijoiden tulo on jo positiivinen uutinen tämän kannalta. Lisäksi asemarakennuksen tiloihin on saatava yrityksiä ja toimintaa jotta ovet kävisivät useammin eikä ilkivallan teolle olisi rauhaa. Samalla pitäisimme jo asemarakennuksessa olevat yrittäjät Akaassa, jotka ilkivallastakin ovat jo kärsineet. Kioskia tai kahvilaa kaipaisin tähän rakennukseen eniten. Voisi hakea evästä, jos junat myöhästelevät ja voisi sitä vaihtomatkustajatkin hyödyntää sekä paikalliset ohikulkijat. Etätyöpistehotellin perustaminen Toijalaan on käynyt mielessä, rakennus olisi oiva paikka sille.”

”Kun nuoriso ohjataan jonnekin muualle, siellä muualla olisi hyvä olla jokin paikka mihin mennä.”

”Kameravalvonta sekä järjestyksenvalvoja kaupungin toimesta. Kuntalaisilta oma valvontarinki vuoroilloin. Poliisille tilanneilmoitus vartioinnista etukäteen ja kuntalaisten osallistuttamisesta vartiontiin. Seurakuntien nuorisotyöntekijä ja kaupungin nuorisotyöntekijä voisivat tarjoilla kahvit/teet nuorille tiloissa perjantai-iltaisin ja jututtaa ja ohjata nuoria. Jos kunnalla ja seurakunnalla yhdessä olisi mahdollista pitää avoimena iltakahvilaa Toijalan nuorisotilassa ajalla keskiviikosta lauantaihin ainakin kello 22 saakka, jossa kahvi olisi aina ilmaista, voisi nuoriso ohjautua niihin tiloihin oleilemaan ja viettämään aikaa mukavasti. Keskustelun paikka ja rahan. Tähän voisi järjestää myös keräyksen kuntalaisten kesken. Etsiä myös sponsoreita yrityksistä kenties hankkeelle. Nuorten paikat puuttuvat täysin, missä lämmin ja kiva olla iltaisin ja voi kokoontua yhdessä, siitä varmasti paljolti kyse. Isoa ryhmää ani harva vanhempi jaksaa pitää iltaisin kotonaan esimerkiksi työpäivän jälkeen. Monella nuorella myös koti on niin pieni tai siellä voi olla pikkusisaruksia, joita ei voi häiritä, kun menevät nukkumaan nuorten mittapuussa kovin aikaiseen aikaan. Ymmärryksen myötä kuitenkin myös paikkojen rikkojille tai huonosti käyttäytyville jatkossa kunnolliset lainmukaiset rangaistukset sekä lastensuojeluilmoitukset tarvittaessa.”

”Eiköhän tämä päätös pitäisi tulla jostain ylemmältä tasolta, eikä kysellä ihmisiltä. Ihme kaupunki, kun tuntuu että monessa paikassa ei osata kunnolla organisoida asioita. Varmaan tuon vartijan hankkiminen nyt olisi ensisijaista ja ehkä kaupunki voisi jotenkin kehittää nuorisopalveluita, ettei nuorten tarvitse notkua asemalla?”