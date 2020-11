Laihduttajan ykköstyökalu – Kuntopyörällä pudotat painoa nopeasti ja tehokkaasti

Kuntopyörä on perinteinen ja tutkitusti tehokas kuntolaite. Sillä harjoitteleminen kuluttaa kaloreita harjoittelun alusta alkaen, ja näin paino putoaa nopeasti ja terveellisellä tavalla.

Kuntopyörän käyttöasento on ihmiselle luonteva ja rento. Se ei kuormita niveliä, sillä poljinten liike on keholle pehmeä. Polkemisen vastusta voi säätää oman kuntotasonsa mukaan, ja näin harjoittelusta saa tehokasta alusta alkaen. Harjoittelua on myös helppo jatkaa jo kuntoilun alkuvaiheessa riittävän pitkään. Silloin kalorit kuluvat riittävän tehokkaasti painonpudotuksen kannalta. Tämä voi olla vaikeaa monessa muussa kuntoilulajissa, kun harjoittelu on vasta alussa.

Tuloksena on äärimmäisen tehokas työkalu laihduttajan käyttöön. Hurja todiste tästä on salolainen 52-vuotias Taina, joka laihtui täydet sata kiloa kuntopyörää polkien. Vuonna 2018 hän aloitti uudenlaisen elämän, jonka perustana oli säännöllinen treeni kuntopyörällä. Aiemmin hän ei ollut harrastanut lainkaan liikuntaa. Tainan saavutuksesta käy selvästi ilmi, että kuntopyörällä voi aloittaa tehokkaasti laihduttavan liikunnan, vaikkei olisikaan kuntoillut ennen.

Vain tehty treeni auttaa

Parasta kuntopyörässä on, että harjoittelusta tulee helppoa ja mukavaa. Silloin kynnys liikkumiseen alenee. Näin tulee liikkuneeksi useammin ja enemmän kuin ennen, ja kaloreita kuluu. On toki hyödyllistä sekä laihtumisen että kunnon kannalta, kun menee pyörälenkille räntäsateeseen ja pimeään, kuraiseen säähän. Mutta tällaisissa olosuhteissa kuntoilu on kovin helppo jättää kokonaan väliin. Valitettavasti moiset sääolot ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina.

Kun treenaamisesta tulee päivittäistä ja kuntoilusta säännöllinen osa elämää, kaloreiden kokonaiskulutus nousee uudelle tasolle. Ja näin myös paino putoaa terveellisellä tavalla. Lisäksi kuntopyörällä harjoittelu parantaa hapenottokykyä ja edistää sydämen ja verenkierron terveyttä.

Uudenlaista muotoilua ja käyttömukavuutta

Moni saattaa muistaa takavuosien metallihäkkyrämäiset kuntopyörät, joissa kangashihna hankasi äänekkäästi suhisten vauhtipyörää vasten. Kuntoilulaitteet ovat edistyneet paljon näistä päivistä. Nykyajan kuntopyörät sopivat tyylikkäästi sisustukseen, ja niiden vastukset toimivat tasaisesti ja lähes äänettömästi.

Kuntopyörä on hyvin edullinen sijoitus omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Laadukkaan, tukevan ja helppokäyttöisen perusmallin voi hankkia jo muutamalla sadalla eurolla. Poikkeuksellisen tukevan, monipuolisilla mittausominaisuuksilla ja valmiilla harjoitusohjelmilla varustetun kuntopyörän saa selvästi alle tuhannella eurolla.

Jos kaipaa erityisen hyvin tuettua asentoa, kannattaa tutustua selkänojallisiin malleihin, eli rekumbentteihin. Näissä kuntopyörämalleissa selkänoja tukee treenaajan istuma-asentoa.

