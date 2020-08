Vastaa kyselyyn Akaan seurakunnan testamenttirahoista – Katso mitä testamenteissa määrätään

Akaan seurakunnalla on 1970- ja 1990-luvulla saatuja testamenttivaroja. Niillä on hankittu muun muassa kalusteita, muistokivi, sankarihautojen tekstin hopeointia sekä tutkimus Viialan seurakunnan historiasta. Jäljellä on ainakin 70 000 euroa, joille ei testamenteissa ole määrätty käyttötarkoitusta.

Miten Akaan seurakunnan tulisi mielestäsi käyttää jäljellä olevat testamenttirahat?

Katso tästä Kalervo Kervisen testamentti

Katso tästä Hiekin sisarusten testamentti