Akaan kaupungintalon kortteli eli kaupungintalon ja valtion virastotalojen muodostama kokonaisuus tullaan suurella todennäköisyydellä purkamaan. Kysyimme Akaan Seudun lukijoilta, mitä tilalle tulisi rakentaa. Keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin tulevaisuus kiinnosti lukijoita. Saimme lyhyessä ajassa lähes sata vastausta. Lisäksi yli 30 lukijaa halusi kommentoida kysymystä tarkemmin.

Tasainen kärki

Kyselyssä äänensä sai antaa kerrostaloille, uimahallille, uudelle kirjastolle, uudelle kaupungintalolle, kauppakeskukselle, puistolle, uudelle koululle, vesipuistolle tai jollekin muulle.

Äänestyksen voiton vei täpärästi uusien kerrostalojen rakentaminen. 28 prosenttia äänestäneistä haluaisi nähdä tontille kohoavan uusia, kenties Kinon korttelin mallin mukaisia tornitaloja.

”Kerrostaloja, joiden alakertaan kirjasto- ja informaatiokeskus strategiamme mukaisesti.”

”Kohtuuhintaisia, esteettömiä vuokra- ja omistusasuntoja.”

Täpärästi toiselle sijalle 27 prosentin kannatuksella nousi ajatus uimahallista. Sijainti olisi ainakin keskeinen. Kaikille sopivan palvelun nähtiin kommenteissa sopivan juuri keskustaan. Uimahallivaihtoehto kirvoitti selvästi eniten ideaa kannattavia kommentteja.

”Meillä on jo tarpeeksi asuntoja verrattuna kaupungin tarjontaan omasta mielestäni. Nyt tarvittaisiin jotain positiivista viihdykettä nykyisille asukkaille pitääksemme heidät täällä. Lapsiperheet ja vanhukset olisivat varmasti käyttämässä uimahallin palveluita säännöllisesti. Tämä edistäisi varsinkin iäkkäiden ihmisten hyvinvointia monella tapaa.”

”Uimahalli palvelisi kaikkia kuntalaisia laajasti liikunta- ja kuntoutustarpeissa toisin kuin pienen ja kapean käyttäjämäärän pallohallit. Uimahallista hyötyisivät niin nuoret kuin vanhat, työssäkäyvät ja työllistymättömät. Uimahallin käyttöaste olisi myös suuri ja se palvelisi kuntalaisia vuoden ympäri.”

”Kerrostaloja ja uimahalli.”

”Uimahalli ja sen yhteyteen voisi olla myös kirjasto ja muita kokoontumistiloja. Rahoitus julkinen ja yksityinen yhdessä.”

”Kyllä tämän kokoisessa kaupungissa pitää olla uimahalli. Se myös lisää vetovoimaisuutta.”

”Uimahalli ja pihaan leikki- ja liikennepuisto.”

”Keskustakylpylä!”

”Uimahalli tästä kaupungista puuttuu ja olisi täällä keskeisellä paikalla. Kauppakeskuksen paikka olisi luontevinta olla aseman seudulla, jotta saadaan kaupungin mutkaiset tiet pidettyä rauhallisena jatkossakin. Uimahalli keskeisellä paikalla toisi myös imua uusiin asukkaisiin ja tämä sijainti olisi oivallinen koululiikunnan ja ikäihmisten kannalta. Asemalta vain muutaman minuutin kävelymatka, joten tämä palvelisi koko kaupunkia eikä tarvitse enää lähteä bussilla naapurikyliin pulikoimaan.”

Kerrostalot ja uimahalli olivat selkeät kärkiehdokkaat, sillä kolmannelle sijalle noussutta uutta kirjastoa kannatti enää 11 prosenttia äänensä antaneista. Kirjaston nähtiin toimivan suurella tontilla parhaiten osana jonkinlaista kokonaisuutta.

”Paikka olisi upea nykyaikaiselle kirjastolle, joka toimisi myös kansalaistalona tarjoten yhdistyksille ja muulle kansalaistoiminnalle tiloja sekä mahdollisuuksia toimia.”

”Uusi kirjasto ja puisto sen ympärille. Sellainen oikea puistomainen puisto siis, istutuksia, puita ja suihkulähde, paikallisten tekijöiden taidetta. Kulttuuripuisto.”

”Uusi kaupungintalo ja kirjasto sekä nuorisotila ynnä kaupallista toimintaa.”

”Monitoiminen palveluita tarjoava rakennus. Kaupungintalo, nuorisotilat ja niin edelleen kuten nytkin, mutta lisää muutakin, esimerkiksi kirjasto.”

”Uusi kaupungintalo, ei tasakattoinen eikä liian iso. Paikalle saisi myös uuden kirjaston sen yhteyteen. Perustelen näitä keskeisellä paikalla. Ylimääräistä tilaa jos jäisi niin lopusta puistoa.”

”Nykyisten kahden virastotalon paikalle mahtuisi ostoskeskus, asuinkerrostalo ja tarvittaessa uimahalli tai kirjasto tai vaikka uusi virastotalo.”

Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli uusi kaupungintalo. 10 prosenttia vastaajista kannatti tätä vaihtoehtoa. Myös kaupungintalo nähtiin osana kokonaisuutta tai sen arvo alueelle nähtiin alueen elävänä säilymisen kautta.

”Pitää pyrkiä rakentamaan koko virastotalorypäs.”

”Nykyisessäkin keskustan painopisteessä on liiketiloja tyhjillään. Keskusta on nyt tiivis, mutta elämää leveällä pääkadulla on jo nyt turhan vähän. Kaupungintalon siirto vaikuttaisi tähän edelleen negatiivisesti.”

Kauppakeskustakin kannatti yhdeksän prosenttia vastaajista. Vaihtoehto ”Jotain muuta” keräsi kuuden prosentin kannatuksen. Tämä jotain muuta voisi useammankin kommentoijan mielestä olla Lidl. Myös velodromia eli pyöräilystadionia kaivattiin kaupunkiin.

”Lidlille olisi siinä oiva paikka.”

”Lidl.”

Puistoa kaipaa vain viisi prosenttia vastaajista. Puistoja ja niissä viihtyvää väkeä todettiin löytyvän kaupungista jo riittävästi. Puisto-ajatus kirvoitti kuitenkin kokonaan uuden ehdotuksen, joka voisi toteutuessaan ratkaista myös kaupungin viheralueiden ylläpitohaasteet Nahkialanjärven alueen osalta.

”Puistosta tuli kyllä mieleen, että kun Akaata markkinoidaan hunajapääkaupunkina, niin lammenrantaan voisi sopia yksi isompi kaunis, luonnonkukkaniitty Nahkialan puolen jättömaalle. Olisi kaunis katsella ja pörriäisille tilaa.”

Johtuneeko koulujen kesälomista, mutta vain kaksi prosenttia vastaajista näki alueen soveltuvan uuden koulun rakentamiseen.

Vesipuistosta ei tule Akaan seuraavaa vetonaulaa, jos päätös tehdään tämän otannan perusteella. Vesipuistoon polskimaan haikaili vain yksi prosentti eli tasan yksi vastaaja.