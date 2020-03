Akaan lukion suosio kasvoi Viialan ysien keskuudessa – Erikoislinjat ja uusi ympäristö houkuttelevat muualle

Rehtori Juha Aleniuksen mukaan Akaan lukio menestyi tämän kevään yhteishaussa kaikilla mittareilla mitattuna paremmin kuin viime vuonna. Ensimmäisenä hakutoiveena Akaan lukio oli 45 hakijalla, joista 33 oli Toijalasta ja 10 Viialasta.

– Kokonaismäärä nousee varmaan vielä noin kymmenellä, kun otetaan huomioon varasijoilta tulevat, Alenius arvioi.

Toijalan yhteiskoulussa ysejä on 128 ja Viialan yhtenäiskoulussa 93. Ikäluokka on 48 oppilasta isompi kuin viime vuonna. Puolet koko ikäluokasta haki lukioon.

Viime vuonna ensisijaisia hakijoita Akaan lukioon oli 32, joista 22 Toijalan yhteiskoulusta ja vain 2 Viialan yhtenäiskoulusta. Viime vuonna lukioon hakeneista Viialan yseistä 42 prosenttia eli 15 oppilasta halusi ensisijaisesti Lempäälän lukioon, kun taas tänä vuonna Akaan ja Lempäälän lukiot olivat viialalaisten keskuudessa yhtä suosittuja.

Viialasta suurin osa (noin 80 prosenttia) suuntaa silti edelleen muualle lukioon kuin Akaaseen. Toijalassa lukioon jatkavista vähän yli puolet valitsi ensimmäiseksi hakutoiveekseen kotikaupungin lukion.

– Viialasta voisi jatkossa vielä enemmän tulla meille, mutta viime vuoteen nähden meni hyvin, Alenius toteaa.

Uusi ympäristö houkuttelee nuoria

Akaan lukio teetti kevään yhteishaun jälkeen lukioon jatkaville Akaan yseille kyselyn koulun valintaan vaikuttaneista syistä ja Akaan lukiosta.

Akaan lukioon hakeneet arvostavat erityisesti lyhyttä koulumatkaa. Muualle haluavat kaipasivat tiettyjä linjoja, aineita ja kursseja.

– Akaan lukiota pidetään hyvänä lähilukiona. Useimmiten syynä hakeutumiseen johonkin toiseen lukioon on halu vaihtaa ympäristöä, Juha Alenius kertoo.

Muista lukioista suosituimpia olivat Tampereen klassillinen lukio, Lempäälän lukio, Tietotien lukio Valkeakoskella ja Tampereen yhteiskoulun lukio.

Lukiolle omat kerrokset

Aleniuksen mukaan lukiokyselyn tuloksia hyödynnetään Akaan lukion kehittämisessä ja markkinoinnissa.

– Viime vuoden kyselyn pohjalta perustimme uudet taito- ja taideaineiden linjat sekä vauhditimme koulurakennuksen kuntotarkastusta ja sen perusteella tehtäviä korjauksia. Markkinointia tehostettiin Akaan lukion esittelyvideolla. Katso video tästä.

Aleniuksen mukaan tämän kevään kyselyn perusteella Akaan lukio pyrkii erottumaan omana erillisenä oppimisympäristönään samassa yhteydessä toimivasta peruskoulusta.

– Tarkoituksena on muuttaa vanhan osan neljäs ja viides kerros lukion omiksi kerroksiksi ja myöhemmässä vaiheessa myös kohentaa opiskelijoiden tiloja, missä voi viettää hyppytuntia.

Uudet linjat omiksi hakukohteiksi

Eräs kyselyyn vastaaja totesi mielikuvanaan Akaan lukiosta, että ”erityisopetusta/tukia ei ollut tarpeeksi lukihäiriöisille”. Lukion rehtori on käsityksestä harmissaan. Hänen mukaansa harvassa lukiossa on erityisopetusta yhtä paljon kuin Akaassa. Kuluvana vuonna erityisopetusta on tarjottu 380 tuntia eli noin 2,5 tuntia per opiskelija. Erityisopetus tulee pakolliseksi lukioihin lukuvuoden 2021 alussa.

– Me olemme aloittaneet tämän jo kaksi vuotta etuajassa, Alenius sanoo.

Akaan lukion taito- ja taideaineiden linjat tulevat ensi vuoden yhteishalussa valittavaksi omina hakukohteinaan. Tämän kevään hakuun ne eivät vielä ehtineet, mutta linjat alkavat tulevana syksynä ja oppilaat voivat valita aineita kurssivalintoja tehdessään. Eniten kiinnostusta on ollut liikuntaan, musiikkiin, kuvataiteeseen ja kotitalouteen.