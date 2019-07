”Ei ole liikaa tehty mitään uutta” – Toijalan Satamassa kasvaneiden ystävysten kotitalot ovat pystyssä vielä vuosikymmentenkin jälkeen

Toijalasta kotoisin olevat lapsuudenystävät Pirjo Lehikoinen, Eeva Porthen, Eija Peltomaa, Raija Taalas, Riitta Rokkanen ja Ulla Lauhasmaa ovat pitäneet yllä kesätapaamisperinnettä jo yli 30 vuoden ajan.

Ystävykset kertovat, että kesätapaamisten ohjelma muovautuu aina sen mukaan, millä paikkakunnalla tapaaminen järjestetään. Vuosien saatossa ohjelmaan on kuulunut muun muassa näyttelyiden ja nähtävyyksien kiertelyä sekä matkat Viroon ja Viipuriin.

Tämänvuotisessa tapaamisessa 20.–21. heinäkuuta keskityttiin muisteluun ja jutteluun, sillä se pidettiin paikassa, jossa ystävyys alkoi – Toijalan Satamassa.

Ystävystyminen oli selvä juttu

Kaikki kuusi naista varttuivat Sataman alueella. Pirjo ja Raija ovat siskoksia ja asuivat vanhassa asemarakennuksessa.

Siskoksia ovat myös Eija, Riitta ja Ulla. Kaksi viimeksi mainittua ovat syntyneet Sataman ranta-alueen rakennuksissa, Riitta asemarakennuksessa ja Ulla samaan pihapiiriin kuuluvan pienemmän rakennuksen saunassa.

Eeva Porthen puolestaan syntyi hieman kauempana rannasta sijainneessa nyt jo puretussa talossa.

Suurin osa Sataman perheistä oli rautatieläisiä. Ystävykset uskovatkin vuosikymmeniä kestäneen ystävyyden salaisuuden piilevän samanlaisissa elämän lähtökohdissa ja tiiviisti yhdessä vietetyssä lapsuudessa.

– Täällä kun asuttiin ja oltiin koulukavereita, niin ystävyys oli jotenkin ihan selvää, Eeva Porthen tuumii.

Muut kylän lapset eivät juurikaan käyneet Satamassa uimakauden ulkopuolella. Pirjo Lehikoinen toteaakin vitsikkäästi, ettei ystävien suhteen ollut oikeastaan valinnanvaraa.

Vesibussikuljetukset ovat jääneet mieleen

Toijalassa toteutettu tapaaminen antoi ystäväporukalle paljon virikkeitä lapsuusaikojen muisteluun. Joitakin Sataman lasten lapsuusvuosilta tuttuja elementtejä löytyy yhä, muun muassa uimakoulu- ja kioskitoimintaa.

Paljon on kuitenkin jäänyt historiaan. Yksi näkyvimmistä muutoksista on se, ettei Satamaan enää kulje junarataa.

– Ratakiskot on kaikki pois, Ulla Lauhasmaa kertoo huomanneensa.

Sataman rautatieliikennepaikka lakkautettiin vuonna 1971, ja ratayhteys Satamaan katkaistiin lopullisesti Tampere–Helsinki-moottoritien rakentamisen yhteydessä vuonna 1999.

Ystävysten lapsuusaikana rataa käytettiin pääasiassa tukinkuljetukseen ja halkojen kuljettamiseen Toijalan asemalle. Riitta Rokkanen ja Eeva Porthen muistavat elävästi myös vesibussien kuljettamiset Satamaan rautateitse.

– Vesibussi oli junassa, ja kiskot menivät veteen saakka. Se oli hieno ja iso tapahtuma, täällä oli torvisoittokunnat ja kaikki.

Muutoksista huolimatta ystävykset tunnistavat Sataman vielä oikein hyvin vanhaksi kotipaikakseen.

– Ei ole liikaa tehty mitään uutta, ja hyvä, että puut on säästetty, Eeva iloitsee.

Vanhemmat eivät puuttuneet

Nykylapsiin verrattuna Sataman lasten elämä oli heidän oman arvionsa mukaan liikunnallisempaa ja vaatimattomampaa. Tyypillisimpiä arkileikkejä olivat polttopallo sekä naru- ja ruutuhyppely. Lisäksi tehtiin käpylehmiä ja rakennettiin majoja sekä maahan että puihin.

Puihin kiipeily ja muut leikit yltyivät välillä hurjiksikin, mutta pahimmilta haavereilta vältyttiin kuin ihmeen kaupalla.

– Tämä oli sellainen yhteisö, mikä vain toimi. Vanhemmat eivät puuttuneet oikein mihinkään, Eeva summaa.

– Kun ollaan omille lapsille kerrottu, mitä meillä on täällä ollut, he ovat sanoneet, että on teillä ollut ihana lapsuus, Riitta lisää.

Tapaamisen päätteeksi ystävykset ryhtyivät suunnittelemaan jo ensi vuoden retkeä, joka on tarkoitus pitää Ulla Lauhasmaan luona Lohjalla.

Lue myös:

Satamarata valmistui 90 vuotta sitten metsäteollisuuden tarpeisiin