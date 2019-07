”Akaan portista” halutaan ulkonäöltään siistimpi – Nahkialan puusilta maalataan alkuperäiseen asuunsa

Kolmostien ylittävää Nahkialan puusiltaa ollaan maalaamassa uudelleen. Ely-keskuksen ylläpitämä ja Väyläviraston omistama silta saa pintaansa yhden uuden kerroksen punasävyistä puusuojakyllästettä, jolla se on alun perinkin maalattu. Urakasta vastaa Destia, ja työ on aloitettu heinäkuun alussa.

Vuonna 2000 valmistunut puusilta on rakennettu sen ajan osaamisella siten, että sen varsinaiset rakenteet eivät ole suojassa pintarakenteiden alla. Siten keskeiset puurakenteet ovat suoraan alttiina auringonvalolle, joka kuivattaa puuta ja haalistaa sen sävyä. Pirkanmaan Ely-keskuksen siltainsinööri Hannu Paattilammi kertoo, että urakka maksaa noin 35 000 euroa, vaikka sillasta maalataan vain kuluneimmat sivuilta ja päältäpäin näkyvät osat.

– Tämä maalaaminen tehdään ihan ulkonäön takia. Sitä on mietitty jo useampana vuonna. Siltahan on vähän kuin Akaan portti, joten se on syytä saada vähän fiksumman ja siistimmän näköiseksi. Muuta tarvetta sillan kunnostamiselle ei ole.

Sillan maalaaminen edellyttää myös liikenteenohjausta, sillä työtä joudutaan tekemään osin moottoritieltä käsin. Työlle ei ole määritelty tarkkaa valmistumisajankohtaa, mutta maalaaminen saataneen valmiiksi loppukesän aikana.