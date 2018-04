Akaassa vietetään Sydänviikkoa – Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Knuutila kannustaa liikkumaan luonnossa

Sydänviikkoa vietetään 15.–22.4. ympäri Suomen. Toijalan Seudun Sydänyhdistys järjestää Akaassa kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 19.4. luentotilaisuuden, jossa erikoislääkäri Veli–Pekka Joki–Erkkilä puhuu muun muassa anteeksi antamisen merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Noin tunnin kestävä kaikille avoin ja maksuton tilaisuus alkaa kello 18.

Sydänviikon Akaassa käynnistää Akustiset-orkesterin konsertti Toijalan yhteiskoululla sunnuntaina 15.4. kello 14.

Noin 350-jäseninen Toijalan Seudun Sydänyhdistys kuuluu 24 muun sydänyhdistyksen ohella Hämeenmaan Sydänpiiriin. Piirin toimisto on tähän asti ollut Tampereella Yliopistonkadulla mutta jatkossa se toimii Taysin alueella Sydänsairaalan yhteydessä.

– Pääsemme suoraan toiminnan ytimeen. Sairastunut saa heti tietoa, minkälaista toimintaa ja tukitoimintaa on hänen paikkakunnallaan, Toijalan Seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Knuutila kertoo.

Toijalan Seudun Sydänyhdistyksellä on kaksi koulutettua vertaistukihenkilöä, joista Sinikka Leikkainen toimii Akaassa ja Riitta Nummela Urjalassa.

Sydänviikolla korostetaan ulkoilun ja luonnon vaikutuksia mielen ja kehon hyvinvoinnille. Toukokuussa Toijalan Seudun Sydänyhdistys järjestää ulkoilu- ja retkeilypäivän.

– Liikunnalla ja metsässä olemisella on hyvät terveysvaikutukset. Luonnossa ja metsässä liikkuessa verenpaineet laskevat, Toijalan Seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Knuutila toteaa.

Senni Pirttijoki

Kirjoittaja on Toijalan Yhteiskoulun kahdeksasluokkalainen, joka tutustui työelämään Akaan Seudussa.

Anteeksi antaminen tekee hyvää sydämelle

Sydänviikon tilaisuudessa torstaina puhuvan korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin Veli–Pekka Joki–Erkkilän mukaan anteeksi antaminen on tärkeää sydänterveydelle.

– Viime vuosilta on tutkimustietoa, jonka mukaan anteeksiantamattomuudella on muun muassa verenpainetta kohottava vaikutus ja sydämen sykettä nostava vaikutus. Anteeksiantavaisilla ihmisillä on verenpaine matalammalla ja vähemmän verenkiertoelimistön kuormitusta, Joki-Erkkilä kertoo.

Joki-Erkkilän mukaan anteeksiantamattomuuteen liittyen ihminen kokee kivun usein voimakkaammin kuin anteeksiantavan asenteen omaava ihminen.

– Anteeksiantamattomuuteen liittyy myös enemmän masennusta. Sillä on tosi laaja merkitys.

Tarja Antola

Heikki Knuutila on oppinut ottamaan rauhallisesti

Toijalan Seudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Knuutila, 61, kertoo, että vuonna 2014 tehdyn ohitusleikkauksen jälkeen hän on oppinut huomioimaan itseään aiempaa enemmän ja miettimään valintojaan tarkemmin.

– Myös liikunta on korostunut mutta niin, että esimerkiksi kun tänä talvena olin Pirkan Hiihdossa, pidin lukemattomia mehutaukoja ja nautin luonnosta enkä mennyt pää punaisena. Liikkuminen on nauttimista, Knuutila kertoo.

Knuutila on kiinnittänyt huomiota myös ruokavalioon. Hän on vähentänyt rasvoja ja aloittaa päivän aamupuurolla. Knuutilan mukaan sydänsairaus ei ole rajoittanut elämää.

– Ehkä minulla oli niin hyvä kunto, kun sairastuin. Keväällä juoksin vielä puolimaratonin mutta ihmettelin, kun juoksu ei kulje. Seuraavana syksynä minut leikattiin, hän toteaa.

Tarja Antola