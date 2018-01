Labradorinnoutaja Toivo säntää kerta toisena jälkeen emäntänsä heittämän lelun perään 23-asteiseen veteen ja ui entisen Viialan nahkatehtaan uima-altaan toiseen päähän. Siellä Toivo kääntyy ja palaa lelu suussaan takaisin. Kylmäkosken vankilassa huumekoiranakin toimiva Toivo on kokenut uimari.

– Toivo tykkää uimisesta hirveästi. Kesällä harrastamme vesipelastusta, jossa viime vuonna siirryimme voittajaluokkaan, kertoo Toivon uuteen Akaan Koirauimalaan tuonut Minna Kataja.

Toijalassa asuva Toivo on aiemmin käynyt koirauimaloissa Nokialla ja Hyvinkäällä, josta löytyvät Akaata lähimmät koira-altaat. Minna Kataja on tyytyväinen, että uintimahdollisuus on nyt lähellä.

– Allas on sopivan kokoinen ja mukava, Kataja arvioi.

Koiralle hyvää kuntoilua

Marko Hiltusen punavalkoista irlanninsetteri Malmia veteen meno jännittää. Keväällä kaksi vuotta täyttävä koira on uimassa ensimmäistä kertaa. Tähän asti se on tyytynyt ojissa kahlailuun.

– Koko ajan tuntuu helpommalta ja helpommalta. Tämä on koiralle tosi hyvää kuntoilua. Kun tällainen paikka vielä tuli lähelle, ilman muuta hyödynnämme palvelua jatkossakin, Toijalassa asuva Hiltunen kertoo.

Urjalalainen Minna Krans avasi Akaan Koirauimalan entisellä Viialan nahkatehtaalla eli Yritystalo Parkissa pari viikkoa sitten. Krans on koulutukseltaan fysioterapeutti ja eläinfysioterapeutti. Koirauimalan perustamiseen hän päätyi haaveiltuaan jostain eläimiin liittyvästä palvelusta.

– Jossain vaiheessa mietin koirahotellia, mutta sitten totesin sen liian sitovaksi. Sitten tämä pälkähti päähän, Krans kertoo.

Krans oli etsimässä tarkoitukseen sopivaa allasta, kun hän sai vinkin 12,5 metriä pitkästä ja 4 metriä leveästä Viialan nahkatehtaan uima-altaasta, joka on ollut yleisessä käytössä viimeksi lähes kymmenen vuotta sitten. Allas- ja suihkutilat Krans on vuokrannut Timo Lehtimäeltä.

Veteen tassut puhtaina

Minna Krasin mukaan uiminen on koirille hauskanpitoa ja kuntoilua.

– Ihmiset haluavat antaa koirille vaihtelua ja talviaikaan hauskaa tekemistä. Tietysti uimassa käydään myös kuntoilumielessä ja vaivojen takia. Koirat, jotka eivät tasamaalla pysty esimerkiksi nivelrikon takia tekemään pitkiä lenkkejä, pystyvät yleensä uimaan paremmin vedessä, kun nivelpinnoille ei kohdistu kovaa rasitusta.

Koirien uintivuorot kestävät puoli tuntia. Ennen altaaseen menoa ainakin koiran vatsa ja jalat pestään shampoolla. Myös uimisen jälkeen koiranomistaja voi huuhdella kloorivedet pois ja kuivata turkin.

Allas on tarkoitettu vain koirille, omistaja seuraa koiran menoa altaan reunalta. Tarvittaessa Minna Krans toimii uittajana.

– Uskon, että kaikki koirat oppivat uimaan, mutta jos koira pelkää kovasti, se ei opi välttämättä uimaan hyvin. Jos koiraa pelottaa, laskee koiran takapuoli vedenpinnan alapuolelle ja koira potkii veden päällä, Minna Krans kertoo.

Akaan Koirauimala on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 12:sta eteenpäin sekä viikonloppuisin kello 10 alkaen. Minna Krans pyörittää yritystä yksin. Fysioterapia-asiakkaita hän hoitaa aamuisin.

– Myös kesällä fysioterapiaan jää varmaan enemmän aikaa. Kesällä ihmiset eivät käy niin ahkerasti koirauimalassa, kun voi mennä järveenkin, Minna Krans arvelee.