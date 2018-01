Akaan seurakunnan, Akaan kaupungin nuorisopalveluiden ja Akaan vanhempienverkoston yhteinen Nuorisokahvila Heaven Viialassa avautui uudelleen viime vuoden marraskuussa neljän vuoden tauon jälkeen. Yläkouluikäisille tarkoitettu maksuton kahvila on avoinna Viialan pappilassa joka toinen lauantai kello 18–22. Kahvilassa valvojina toimivat vapaaehtoiset aikuiset.

Viime vuoden puolella kävijöitä oli kahvilassa enimmillään 11 ja vähimmillään 3. Viime lauantaina osanottajia oli 17.

– Tämä on jo tosi hyvin. Ehdottomasti ennätys. Kun nuoret lämpenevät, ehkä he löytävät tänne, iloitsee Kati Järvinen, joka pyörittää vapaaehtoisten valvojien rinkiä.

Järvinen toivoo, että Viialan nuorisokahvila voisi jatkossa olla auki joka viikonloppu kuten Toijalassa toimiva Nuorisokahvila Manala. Samaa viestiä hän saanut myös viialalaisilta nuorilta. Järvisen mukaan esillä on ollut myös nuorisokahvilan siirtäminen kaupungin nuorisotilaan, jonka keskeisempi sijainti voisi houkutella lisää nuoria. Tällä hetkellä nuorisotila on kuitenkin koulukäytössä.

Nuorisokahviloita on mainostettu julisteilla koulujen seinillä sekä Akaan nuorisopalveluiden Facebook-sivuilla. Viime lauantain kahvilasta tieto levisi Viialan nuorille myös kännykän välityksellä, kun Kati Järvisen Siiri-tytär laittoi asiasta viestiä luokkansa WhatsApp-ryhmään.

Vaihtoehto kylmälle ja pimeälle

Siiri Järvisen, 15, Krista Herrasen, 14, Sanni Karran, 14, ja Noora Nurmen, 14, mukaan nuoret kaipaavat paikkaa, jossa voi olla vapaasti kavereiden kanssa.

– Tänne on keksitty tekemistä, eikä tarvitse olla ulkona kylmässä. On hyvä, että on tällainen yhteinen tila, minne voi tulla paljon kavereita. Muuten ei oltaisi näin isolla porukalla. Varsinkaan talvella ei kukaan jaksa olla pitkään ulkona, kun tulee pimeää, Sanni Karra sanoo.

Noora Nurmen mielestä kavereiden kanssa hengailu, lautapelit ja pullan leipominen ovat vaihtelua myös kännykän käytölle. Tarjolla on myös pientä purtavaa, jota on saatu paikallisen leipomon lahjoituksena.

Ajanvietettä lauantai-illalle

Viime lauantaina nuorisokahvilassa kiharrettiin myös hiuksia illan toisen valvojan Nina Mäkelän opastuksella. Kiharrusvälineet sekä Inkku-koiran mukanaan tuonut Mäkelä on ammatiltaan parturi-kampaaja. Myös tytöt pääsivät tekemään toisilleen kreppikampauksia. Kihartamisen jälkeen halukkaat siirtyivät keittiöön leipomaan Ninan johdolla pullaa.

– Ajattelin, että voin tulla tänne valvojaksi, koska omat lapset ovat jo isoja eikä minulla ole lauantai-iltaisin muutakaan tekemistä. Aikanaan oma poika vietti nuorisokahvilassa paljon aikaa ja tykkäsi kovasti. Nämä ovat tarpeellisia paikkoja, ensimmäistä kertaa valvojana toiminut Mäkelä kertoo.

Viiden tähden pelikokemus

Lautapeli Riskin parissa iltaansa viettivät 13-vuotiaat Akseli Saarinen ja Eemeli Kivi. Maailmanvalloituspeliin he saivat pelikaverikseen illan toisen valvojan Hillevi Peltolan.

– Tämä peli on loistava. Antaisimme tälle molemmat viisi tähteä, pojat arvioivat.

Akseli ja Eemeli ovat aiemmin käyneet Pikkunuokulla Viialan nuorisotilalla, joka toimii nyt koululaisten väistötilana.

– Nyt kun siellä on koulua, sinne ei pääse. Tämä on ainoa vaihtoehto, mihin tulla.

Iltakuudelta nuorisokahvilaan tulleet pojat ovat lähdössä kotiin yhdeksältä, jolloin Akselin äiti tulee hakemaan poikia.

– Olen herännyt puoli seitsemältä, koska olin ultimateturnauksessa. Nyt väsyttää, varmaan menen kotona nukkumaan, Akseli arvelee.

Valvojat löytyivät somesta

Nuorisokahvila Heaven jouduttiin neljä vuotta sitten sulkemaan valvojapulan takia. Vuosi sitten Kati Järvinen ryhtyi etsimään vapaaehtoisia kahvilan avaamiseksi

uudelleen.

– Sekä vanhemmilta että nuorilta tuli viestiä, että tälle olisi tarvetta, koska Viialassa ei ollut nuorille mitään paikkaa. Tämä on vaihtoehto S-marketille, jossa nuoret kokoontuvat, Kati Järvinen kertoo.

Järvinen peräänkuulutti vapaaehtoisia valvojia sosiaalisessa mediassa ja otti yhteyttä omiin tuttuihinsa. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut 21 henkilöä. Kahvilaillassa on aina kaksi aikuista.

Nuorisokahvila on päihteetön. Tarvittaessa valvojat voivat selvittää tulijan kunnon alkometrillä. Kati Järvisen mukaan häiriökäyttäytymistä kahvilassa ei ole ollut.

– Nämä nuoret uskovat kyllä aikuisen sanaa ja näiden kanssa pärjää, kun heidän kanssaan on kaveripohjalta. Nuoret kaipaavat usein aikuisen seuraa ja sitä, että olet läsnä, Kati Järvinen kertoo.

Mäntymäen vanhainkodissa työskentelevä Järvinen toimii myös itse valvojana ja paikkaajana, jos illasta puuttuu toinen aikuinen.

– Tämä on kivaa vaihtelua vanhustyöhön. Nuorisokahvilassa aikaisemmin käyneistä nuorista on tullut kavereita, jotka nostavat tassua vieläkin ylös, kun kohdataan kylällä.

Nuorisokahvilan vapaaehtoisille järjestetään koulutusta kahtena torstaina 18.1. ja 1.2. kello 18–20 seurakuntasalissa. Ensimmäisen illan aiheena on nuoret ja vapaaehtoinen toiminta ja toisen illan aikana paneudutaan nuorisokahviloiden toimintaan. Mukaan toivotaan myös uusia vapaaehtoisia. Koulutukseen voi ilmoittautua Sari Laakille numeroon 044 5502 070.