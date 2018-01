Vuoden alusta on Akaassa toiminut vain yksi Suomen Punaisen Ristin osasto, kun Kylmäkosken, Toijalan ja Viialan osastot liittyivät yhteen. Akaan osaston puheenjohtajana toimii yli 20 vuotta SPR:n eri tehtävissä osasto- ja piiritasolla toiminut Sirpa Koivisto, joka näkee yhdistymisen vain myönteisenä asiana.

– Yhteistyötä on tehty paljon jo vuosien aikana. Kylmäkoskella ja Viialassa toiminta on ollut aika pienimuotoista, ja heillä alkoivat hallinnon ihmiset väsyä, koska kyllä pienellä porukalla vuodesta toiseen samojen asioiden pyörittäminen kieltämättä syö voimia. Aika menee rutiineihin ja voimia ei jää itse toimintaan, sanoo Koivisto.

Sirpa Koivisto näkee, että yhdistymisen edessä ovat monet muutkin vielä erikseen taajamissa toimivat yhdistykset, koska yhdistystoiminta ylipäänsä potee tekijäpulaa.

– Monessa asiassa olisi järkevämpää, että täällä olisi vain yksi yhdistys. Meidän tärkein tavoitteemme on saada koko Akaan alueelle uutta virtaa. Ihmiset haluavat käytännön toimintaan ja projekteihin. Vain harvat enää sitoutuvat mihinkään pitkäksi aikaa.

SPR:n osastot toimivat myös yhteistyössä kuntien ja viranomaisten kanssa, joten yksi Akaan osasto helpottaa yhteistyötä myös näissä asioissa. Akaan osaston hallituksessa on toimijoita kaikista taajamista, joten katveeseen ei mikään paikkakunta jää.

– Turha kuvitella, että tässä millään tavalla Toijala jyräisi. Tämä yhteinen päätös. Uusi yhdistys on luotu Toijalan osaston pohjalle ja olen puheenjohtajana Toijalan kauteni loppuun eli vuoden. Sitten on toiset kuviot, sanoo Koivisto.

Osasto haluaa näkyä

SPR:n Akaan osaston toimintasuunnitelmassa kerrotaan, että Punaisen Ristin toiminta halutaan näkyviin erityisesti Kylmäkosken ja Viialan taajamissa.

– Esimerkiksi keräystoiminnassa keräysjohtaja Mika Lohi saa työparin Kylmäkoskelta ja Viialasta. Ja Tarpiakodin joulujuhlan on jo vuosia järjestänyt Kylmäkosken osasto. Tämä jatkuu kylmäkoskelaisin voimin edelleen. Jos ystävätoiminta laajenee samalle tasolla Kylmäkoskella ja Viialassa, kuin mitä se on Toijalassa, ystäväpalvelun yhdyshenkilö Helena Lampinen saa työparin, sanoo Koivisto.

Sirpa Koivisto haluaa kaikkien taajamien vahvuudet esiin.

– Emme oikeastaan vielä tiedä, mitä kaikkea kivaa tästä seuraa. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa itse toimintaa, eikä missään nimessä keskittää tai supistaa. Meillä on kuitenkin Akaassa 325 jäsentä, joten mistään pienestä toimijasta ei ole kysymys.

Osaston varapuheenjohtajana toimii Riitta Mäkelä, rahastonhoitajana Raija Haapanen, Ea-ryhmän johtajana Tuija Haavisto ja tiedottajana Satu Kari. Kotimaanavun vastaava on Johanna Törmälä. Kylmäkosken yhdyshenkilö on Pasi Paija ja osaston sihteerinä toimii Tiina Ärväs-Tuovinen. Herraseuraa vetää Eero Lehtonen ja nuorisotoimintaa Sini Lohi.

Toiminta sopii kaikille

Puheenjohtaja Koiviston mielestä Punaisen Ristin toiminta sopii kaikille. Toiminta on niin monipuolista, että jokainen löytää paikkansa.

– Osaa kuunnella, haluaa olla ihmisten kanssa tekemisissä, haluaa uusia kokemuksia, haluaa tutustua uusiin paikkoihin, haluaa oppia. Toimintamme sopii ihan tavallisille ihmisille, jotka haluavat tuottaa hyvää toisille ja saada siitä hyvän mielen. Ei tarvitse olla välttämättä edes mitään eritysosaamista, koska SPR kouluttaa jäseniään jatkuvasti.

Pientä huolta Sirpa Koivisto kantaa siitä, että jäsenistö ikääntyy ja uusia toimijoita tulee harvakseltaan.

– Nuoret eivät mielellään sitoudu toimintaan pitkään. Siksi pitää olla projekteja ja erilaisia teemoja. Myös keräystoimintaan saa väkeä hyvin mukaan. Akaassa selvitämme kevään aikana resurssimme ja päätämme painopistealueemme. Sitä tehdään, mihin jäsenistö on valmis.

Akaaseen on tulossa muun muassa osastoilta, jossa tulevaisuutta pohtivat taajamien aktiivit. Myös perinteisiä jäsenkirjeitä lähtee tänä vuonna aikaisempaa enemmän.

– Olen tässä miettinyt sitäkin, että onko järkevää, että kukin yhdistys vuorollaan kokeilee uusia toimintamuotoja. Olisiko tässä laajemmankin yhteistyön paikka Akaan yhdistyksien kesken. Esimerkiksi Pirkanmaan Muistiyhdistys järjestää tilaisuutensa meidän toimitilassa. Olisiko tästä synnytettävissä jotakin muutakin yhteistoimintaa, pohtii Koivisto.

Toijalan keskustassa oleva toimitila Syke on jatkossakin osaston toiminnan hermokeskus. Siellä järjestetään muun muassa koulutustilaisuudet ja juhlat. Tilaa vuokrataan myös ulkopuolisille.

SPR auttaa myös Suomessa

SPR:n katastrofiapu kenttäsairaaloineen ja keräyksineen tunnetaan julkisuudessa hyvin. Vähemmälle huomiolle jää kotimaanapu, joka on yksi tärkeimmistä osastojenkin toimintamuodoista. Kun ei onneksi tapahdu mitään, ei tule julkisuuttakaan.

– Kotimaanapu on katastrofitilanteissa ensimmäisten tuntien aikana annettavaa apua. Esimerkiksi tulipalotilanteessa annamme akuuttia apua hätämajoituksesta, vaatteista ja ruoasta alkaen. Kotimaanapu on käsitteenä hyvin laaja. Tammikuun koulutukseen kutsutaan meidän omat aktiivit päivittämään tietojaan, mistä oikein on kysymys, sanoo Koivisto.

Nälkäpäiväkeräyksien yhteydessä puhutaan hyvin usein, että apu menee ulkomaille.

– Kyllä me kotimaahankin kerätään ja täällä raha käytetään. Kotimaanapua annetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden ajan. Sitten viimeistään viranomaiset ottavat asian hoteisiinsa.

Akaan osastossa annetaan myös ensiapukoulutusta ja järjestetään ystäviä yksinäisille. Herrakerhon miehet vievät vanhainkotien vanhuksia ulos ja osa jäsenistä osallistuu myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan.

– Yksinäisiä ihmisiähän Suomessa riittää, ja välillä tuntuu, että heitä tulee aina vain lisää. Meidän ystävätoiminta on hyvin suosittua, mutta toimijoita saisi olla lisää. Jos missä, niin tässä toiminnassa saa itselleen hyvän mielen.

Varansa toimintaan SPR:n Akaan osasto saa jäsenmaksuista, tuotemyynnistä, arpajaisista ja avustuksista. Legendaarinen ambulanssi ja kesänviettopaikka Arjala on myyty. Nyt keskitytään varsinaiseen toimintaan.