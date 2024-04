Pätsiniemessä nikkaroitiin linnunpönttöjä

Pätsiniemen omakotiyhdistys järjesti Minna ja Kalle Sunnarin ideasta 10. huhtikuuta Pönttöpöhinät, joissa nikkaroitiin 20 linnunpönttöä. Tekijät saivat ottaa pöntöt mukaansa, minkä lisäksi osa valmistui vapaasti kenen tahansa otettavaksi.

Pönttöpöhinöihin osallistui illan aikana noin 25 henkilöä. Tekijöille pöntön rakentaminen oli maksutonta. Laudat oli saatu lahjoituksena, ja muut tarvikkeet kustansi omakotiyhdistys.

Pätsiniemen omakotiyhdistys järjestää keväällä ja kesällä monenlaisia tapahtumia. Roskia kerätään Pätsiniemen teiden varsilta 7. toukokuuta, ja 19. toukokuuta on vuorossa pihakirppis. Kesäkuun 5. päivä on historiakierros, jota suunnitellaan Pätsiniemen alkuperäisasukkaiden voimin. Elokuun puutarhakierroksella kolme puutarhan omistajaa on lupautunut esittelemään kasvejaan.