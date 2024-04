Ulkopuolinen henkilö esiintyi kotihoidon työntekijänä Tampereella – Henkilökunta ei koskaan pyydä rahaa eikä pankkitunnuksia

Tampereella tuli viime viikolla tietoon tapaus, jossa ulkopuolinen henkilö esiintyi Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoidon työntekijänä ja pääsi näin asiakkaan kotiin. Kun vierailija poistui, asiakas huomasi, että omaisuutta oli varastettu. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo asiasta tiedotteessaan.

Hyvinvointialue muistuttaa, että kotihoidon työntekijöillä on aina työnantajansa henkilökortti ja käyntiajat on sovittu etukäteen. Jokaisella asiakkaalla on oman kotihoitotiiminsä yhteystiedot, jonne voi tarvittaessa soittaa varmistussoiton.

Hyvinvointialue korostaa, että kotihoidon henkilökunta ei koskaan pyydä rahaa eikä pankkitunnuksia, pankkikortteja tai muuta arvo-omaisuutta nähtäväkseen.

Hyvinvointialueen mukaan viimeviikkoisesta tilanteesta on tehty rikosilmoitus.