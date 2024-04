Lumet ovat sulaneet sulamispiikkeinä helmikuun loppupuolelta asti – Vanajan vedenkorkeus noussut nopeasti

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa, että vedenkorkeudet nousevat reippaalla vauhdilla Pirkanmaalla. Järvissä vesi nousee selvästi keskimääräistä korkeammalle tasolle, eikä tulvien aiheuttamilta rakennusten kastumisiltakaan voida välttämättä välttyä. Tulevien viikkojen sääennusteilla on suuri merkitys tulvien kehittymiseen.

Lumet ovat sulaneet sulamispiikkeinä helmikuun loppupuolelta asti. Tämä on osittain helpottanut kevättulviin varautumista, kun keskimääräistä suurempi lumikuorma on sulanut vähitellen. Välillä kuitenkin rajut ja osittain paikallisetkin vesi- ja lumisateet ovat nostaneet lumen vesiarvoa ja aiheuttaneet suuria virtauksia.

Vanajavedellä juoksutus on nostettu lupaehtojen maksimiin

Jää on ollut vahvaa Kokemäenjoen alaosilla kuluneen talven aikana. Jäiden liikkeellelähdön estämiseksi joen virtaamat on pidetty säännöstelyn avulla maltillisena. Tämä on tehty juoksutusta säätelemällä Pirkanmaan suurimmissa säännöstellyissä järvissä, joita ovat Vanajaveden ohella Näsijärvi, Pyhäjärvi, Kyrösjärvi sekä Rauta- ja Kulovesi. Säännöstelyllä voidaan ehkäistä erityisesti Satakunnassa Kokemäenjoen alaosiin kertyvien jääpatojen muodostumista ja samalla estää tulvahaittoja muun muassa Porissa.

− Tällä hetkellä Kokemäenjoessa vettä virtaa säännöstelylupien maksimimäärän verran, koska vettä on jo nyt paljon liikkeellä ja säännöstellyissä järvissä pyritään pitämään vielä varaa sulamisvesille, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka.

Säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat nyt melko suuria. Etenkin Vanajavedellä juoksutus on nostettu lupaehtojen maksimiin, mikä näkyy voimakkaana virtauksena Lempäälän kanavassa ja sen lähialueilla.

− Vanajaveden vedenkorkeus on noussut nopeasti, sillä järvessä on pidätetty tulvavesiä alapuolisen vesistön vahinkojen välttämiseksi. Viime päivinä juoksutukset ovat olleet todella suuria, tällä estetään vedenkorkeuden liiallinen nousu, kertoo vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.