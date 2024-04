Viiala-Lehti 5.4.1984: Klinikkaopetusta Viialaan

Kunta anoo kouluhallitukselta lupaa perustaa peruskoulun yläasteelle opettajanvirka klinikkamuotoista erityisopetusta varten. Kyseinen opettaja opettaisi puhe-, lukemis-, kirjoittamis- sekä muista erityishäiriöistä kärsiviä oppilaita.

Viialassa on tällä hetkellä Kylmäkosken kunnan kanssa yhteinen ns. puluki-opettaja, mutta hän toimii ainoastaan ala-asteella.

Raitis maaliskuu ei houkutellut

Vain 384 eli joka kymmenes täysi-ikäinen viialalainen oli valmis olemaan ilman alkoholia maaliskuun ajan. Maistamaton maaliskuu -kampanja koko näin takaiskun viime vuoteen verrattuna, jolloin sitoumuksen allekirjoitti 870 kuntalaista.

Kunpa koulu jo alkaisi

Ensi syksyn koulutulokkaat kävivät ilmoittautumassa kouluihin maanantaina ja tiistaina. Heidän joukossaan oli myös Juha Tapani Saarinen, jonka henkilötiedot otti vastaan opettaja Eeva Luukkala. Juhan äidin mukaan Juha on jo kolme vuotta odotellut koulun alkua, ja nyt kun hetki lähestyy, hän tuskin malttaa kesää pitää.

Keskustan koululla aloittaa syksyllä opintien 55 ekaluokkalaista, joista poikia on 25 ja tyttöjä 30. Rasin koululle ilmoittautui 16 ensiluokkalaista, joista poikia on 10 ja tyttöjä 6.

Viialalaisille kiitosta taidetapahtumassa

Tampereella 17.-18.3. ja 24.-25.3. pidetyssä Nuorten Taidetapahtuma -84 lääninkohtaisessa katselmuksessa viialalaiset nuoret saivat tuomaristolta etupäässä kiitosta. Kunniakirjan saanutta ja valtakunnalliseen tapahtumaan kahdessa sarjassa päässyttä Reijo Ahosta kiitettiin sekä taiteellisesta että teknisestä osaamisesta, mutta kiitoksitta eivät jääneet muutkaan viialalaisnuoret.