Viiala-Lehti 22.3.1984: Schaumanilta valui öljyä Jumuseen

Ilmeisesti öljysäiliön ylitäytön seurauksena Schaumanin tehtaalta on joutunut raskasta öljyä Jumuseen. Säiliöstä valunut öljy on tiettävästi valunut putkikanaaleihin ja sieltä raakavesikaivoon, josta sitä on joutunut lauhdevesiputkia pitkin järveen.

Öljyvahinko havaittiin tehtaalla viime viikon perjantaina ja sen kanssa painittiin omin voimin maanantaihin saakka. Viialan palokunta sai hälytyksen öljyntorjuntatehtäviin tiistaiaamuna.

Palomiesten mukaan öljyä on valunut järveen jo pidemmän aikaa, sillä öljyä löytyi myös jääkerrosten välistä. Öljyvahingon syntymisestä ja sen suuruudesta saadaan kuitenkin tarkempaa tietoa vasta loppuviikosta tutkimusten edettyä pidemmälle.

Susi edelleen Arajärvellä?????

Väinö Ruusunko hieraisi toisenkin kerran silmiään mennessään mökilleen edellisviikolla. Lumeen oli jäänyt normaalista poikkeavia eläimen jälkiä, hieman koiran jälkiä muistuttavia, mutta isompia, noin 10 senttiä läpimitaltaan.

Tarkempi tutkistelu osoitti jäljet sudelle kuuluvaksi.

Tällä kohtaa susi oli askelvälistä päätellen kävellyt hyvin rauhallisesti ja suunnannut kulkunsa Levälammelta Arajärven jäälle päin.

Taksiasema vastapäätä nykyistä paikkaa

Viialan uusi taksiasema rakennetaan Asemakadun ja Kansankadun kulmaukseen eli melkein vastapäätä nykyistä paikkaansa. Taksiautoilijat olisivat halunneet uuden asemansa torin lähelle, mutta kunnanhallitus katsoi torin liian ahtaaksi ja päätyi ratkaisussaan Asemakadun ja Kansankadun kulmaukseen kunnan omistamalle maalle. Maansiirto- ja tasaustyöt paikalla alkavat niin pian kuin mahdollista.