Viiala-Lehti 8.3.1984: Viialan asema säilyy?

Viialan asema on ehkä yksi niistä asemista, jotka tulevat VR:n vanhoja asemarakennuksia koskevaan suojeluohjelmaan. Tähän tulokseen on ainakin alustavasti tullut VR:n ja museoviraston yhteinen työryhmä, joka parhaillaan kartoittaa säilytettäväksi luokiteltavia asemia Suomessa.

– Alustavassa ehdotuksessa Viialan asema on noteerattu aika korkealle, ja tällä hetkellä se näyttää tulevan suojeltavaksi, arvelee toimistopäällikkö Pekka Kärki museovirastosta.

– Muistaakseni asema pysyisi edelleen pysyvänä asemana, joten siinä ei ole tyhjenemisen ongelmaa.

Toimistopäällikkö Kärki korostaa kuitenkin sitä, että lopulliset tiedot suojeltavista asemarakennuksista saadaan ehkä vasta tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin työryhmä saa kokonaisuuden selväksi käytyään läpi kaikki Suomen asemat.

Neljän vuoden päästä silta Haihunkoskelle?

Haihunkoskelle on näillä näkymissä odotettavissa uusi silta moottoriliikennettä varten neljän vuoden päästä. Tvl:n toteuttamisaikatauluun silta on alustavasti esitetty rakennettavaksi vuosina 1987-88.

– Siltasuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden lopulla. Sen jälkeen se lähetetään kuntaan nähtävillä pidettäväksi ja kunnan lausuntoa varten, kertoo siltainsinööri Pentti Koivisto Hämeen tie- ja vesipiiristä.

Harmonikkaviihteen Suomen mestaruus tähtäimessä

Kultainen harmonikka 1984 kilpailun voittoa ja samalla Harmonikkaviihteen Suomen mestarin nimeä ja arvoa tavoittelee viialalainen Kimmo Pohjonen kesäkuun 13. päivä Ikaalisissa Sata-Häme Soi -juhlien yhteydessä. Pääsy kyseiseen kilpailuun hänelle mahdollisti Turussa 26.2. pidetyn aluekilpailun voitto.