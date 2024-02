Chorale julkaisee EP:n lähes 25-vuotisen uran kunniaksi

Toijalassa vuonna 2000 perustettu danceyhtye Chorale ilahduttaa fanejaan julkaisemalla uransa ensimmäisen EP-levynsä. EP kantaa nimeä Up and Down ja pitää sisällään samasta kappaleesta versiot sekä suomeksi että englanniksi. Julkaisu on tyyliltään hardstyle-poljentoa, joka on maailmalla nousussa tavoittaen miljoonia kuulijoita.

– Tämä kuvastaa hyvin musiikkityylin vahvaa vetovoimaa ja kykyä yhdistää ihmiset yhteisen rytmin äärelle. Chorale on raivannut tietä hardstyle-musiikille Suomessa, antaen tähän monipuoliseen musiikkigenreen oman ainutlaatuisen tyylinsä, yhtyeen tiedotteessa kerrotaan.

Yhtyeen ensijulkaisu Univiidakko julkaistiin 20 vuotta sitten. Vuonna 2024 Chorale tanssittaa ympäri suomen 20 vuotta Univiidakossa -kiertueen merkeissä. EP:n julkaisu ja 20-vuotisjuhlakiertue ovat kaksi tapaa, joilla yhtye ilmaisee kiitollisuuttaan ja juhlistaa menestyksekästä pitkää uraansa dancemusiikin parissa. Varsinainen iso juhlavuosi tulee olemaan 2025, jolloin yhtyeelle tulee täyteen 25 upeaa tanssintäyteistä vuotta.