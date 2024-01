Kaupunki on myymässä purkukuntoisen Viialan terveysaseman ja yli hehtaarin tontin 2000 eurolla – Ostaja suunnittelee tiloihin verstaita ja harrastustiloja

Akaan tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkoillan kokouksessaan Viialan terveysaseman myyntiä. Tekninen johtaja Jarmo Airaksinen esittää, että lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle terveysaseman hieman yli hehtaarin määräalan ja rakennusten myymistä akaalaiselle Kylmälaite Laakkonen Oy:lle yrityksen tarjoamalla 2000 eurolla.

Kauppakirjaluonnoksen ja muiden asiakirjojen mukaan kolmikerroksinen terveysasema on rakennettu vuonna 1980 ja poistettu käytöstä Akaan hyvinvointikeskuksen valmistuttua vuonna 2021. Samalla tontilla sijaitseva neuvolarakennus on valmistunut vuonna 1948.

Asiakirjojen mukaan kumpikin rakennus on purkukuntoinen, ja purkukuntoisena Kylmälaite Laakkosen hallituksen puheenjohtaja Vesa-Matti Laakkonen tarjoutuu ne myös ostamaan. Kaupungin mukaan rakennuksista on jo aiemmin tehty purkupäätös, ja lisäksi terveysasema on ollut myytävien kiinteistöjen listalla.

Purkukustannuksia ei ole tarkasti määritelty, mutta kaupungin mukaan vapaa arvio on 100 000–200 000 euroa.

Terveysasemalla on todettu merkittäviä rakenteellisia sisäilmaan liittyviä haasteita, ja siihen on toteutettu ennen sulkemista alapohjan tiivistyksiä ja muita korjauksia rakennuksen elinkaaren jatkamiseksi.

Nykyisellä kaavalla arvo on jopa negatiivinen

Vuonna 2022 OP-Koti EteläPirkanmaan myyntijohtaja Veli Helpiö ei nähnyt kiinteistölle vapailla markkinoilla kysyntää nykyisellä kaavamerkinnällä. Hän arvioi maaperän ja sitä rasittavien rakennusten arvon olevan nolla euroa tai jopa negatiivinen.

Mikäli rakennukset olisi purettu ja rakennuspaikka muutettu kaavassa pien- tai rivitalojen korttelialueeksi, Helpiö arvioi alueen kokonaisarvoksi rakennusoikeuksista riippuen vajaasta 150 000 eurosta reiluun 300 000 euroon.

Määräalalla sijaitseva irtaimisto on kauppakirjaluonnoksen mukaan tuhoutunut, ja se siirtyy kokonaisuudessaan sellaisenaan ostajalle.

Monenlaisia työ- ja harrastustiloja

Vesa-Matti Laakkonen teki terveysasemasta 2000 euron tarjouksen jo reilu vuosi sitten ja palasi asiaan kaupungille lähettämällään sähköpostilla 18. tammikuuta tänä vuonna. Kaupungin mukaan Laakkonen on tutustunut kaikkiin rakennuksiin liittyviin dokumentteihin, joissa ilmenee rakennusten nykyinen kunto sekä mahdolliset korjaustarpeet. Lisäksi Laakkonen on esittänyt kiinteistön tulevaan käyttöön liittyvän suunnitelman, joka toteuttaa nykyisen kaavamerkinnän vaatimukset.

Laakkosen mukaan tarkoitus on muuttaa suurimmat huoneet yleiseen käyttöön tarkoitetuiksi verstaiksi yksityis- ja pienyrittäjäkäyttöön. Laakkonen mahdollistaisi terveysasemalle myös muun muassa nikkarointi-, puutyö- ja maalaustiloja sekä mopojen ja mönkijöiden huoltotiloja.

Kaupungin mukaan Laakkosen pitkän tähtäimen tavoitteena on hakea kaavamuutosta pien- ja rivitalojen korttelialueeksi. Tekniselle lautakunnalle asian valmistelleiden vt. elinkeinopäällikkö Jaakko Hautamäen ja kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhosen mukaan määräalasta ja siinä sijaitsevista rakennuksista jätetty tarjous edustaa tarjotun kohteen nykyistä arvoa ottaen huomioon rakennusten mahdollisen saneerauksen sekä purkamisen kustannukset.

Hautamäki ja Korhonen toteavat, että Akaan kaupungilla ei ole tilahallinnon näkemyksen mukaan käyttöä rakennukselle.