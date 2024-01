Vuoden 2023 luetuimpia juttuja: Perheenisä osti Toijalasta miljoonan euron arvan – Samassa kioskissa pelattiin lähes 60 miljoonan euron voitto vuonna 2014

Akaan Seutu julkaisee joulun välipäivinä ja vuodenvaihteessa uudelleen muutamia vuoden 2023 luetuimpia juttuja. Toukokuussa oltiin miljoonavoiton äärellä.

Miljoona euroa on suurin Veikkauksen raaputusarvoista voitettavissa oleva päävoitto. Sellainen voitettiin, kun Hämeentien R-kioskista Toijalasta Mega-arvan ostanut perheenisä raaputti esiin miljoonan euron jättivoiton. Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että miljoonan euron arvoinen arpa lunastettiin Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahvien yhteydessä. Veikkauksesta kerrotaan, että voittaja on pirkanmaalainen mies.

Hämeentien R-kioski muistetaan vuoden 2014 jättimäisestä Akaan Eurojackpot-voitosta. Silloin R-kioskissa pelattiin 10 osuuden porukkapeli, jonka osakkaat jakoivat huiman 57,3 miljoonan euron voiton.

Harvinaisen onnekas on myös tuore arpavoittaja.

– Voin minä sen paljastaa, että on minulla kerran aiemmin osunut myös Vakiossa täysosuma. Se tuli pienellä systeemillä. Nyt onnisti vielä sitäkin paremmin tästä arvasta! perheenisä iloitsee.

Miljoonavoittaja osti työreissullaan arvan, jonka raaputti kotiin päästyään.

– Hänestä näki kyllä heti, että nyt on joku isompi juttu. Kasvot menivät vähän kalpeiksi ja sellaisen näköisiksi. Katsoin sitten sitä arpaa, että voiko se ihan oikeasti olla noin, voittajan puoliso kuvaili Veikkauksen suurvoittajakahveilla arvan lunastuksen yhteydessä.

– Nyt on hyvä tilanne siltä osin, että arvokas arpa on lunastettu ja ei tarvitse enää sen säilyttämisestä huolehtia. En usko, että mitään järisyttävää tehdään, kun meillä on asiat ollut ihan hyvin jo aiemmin. Mutta kyllä tämä perhettä paljon tietysti auttaa taloudellisesti eri asioissa. Asuntolaina maksetaan pois, perhe suunnittelee.

Perhe aikoo pitää voiton omana salaisuutenaan.

Edellisen kerran Mega-arvan päävoitto voitettiin vuonna 2021. Silloin voitto osui Salon K-Citymarketista raaputusarpansa ostaneelle miehelle.

– Täytyy sanoa ihan suoraan, että oli tuskainen matka tulla pääkonttorille voittoa lunastamaan. Pidin miljoonan euron arvoista arpaa povitaskussa koko matkan ja tarkistelin, että onhan se tallessa siellä. Epäuskoiset ovat tunnelmat, mutta nyt helpottaa huoli voittoarvan säilytyksestä, toinen arpamiljonääri kertoi.

Mega-arvasta on voitettu miljoona euroa myös vappuna 2020 Hollolassa ja juhannuksena 2018 Raumalla.

Juttuun lisätty, että voittaja on pirkanmaalainen mies.

Lue myös:

57,3 miljoonan voittopeli pelattiin Toijalan R-kioskilla

Jackpot levisi ympäri Akaata