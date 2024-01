Vuoden 2023 luetuimpia juttuja: 81-vuotias Anja Ilmanen muuttaa Havulinnan palvelutalosta omaan kotiin – Palveluesimies Kirsi Vaittisen mukaan tapaus on ainutlaatuinen

Akaan Seutu julkaisee joulun välipäivinä ja vuodenvaihteessa uudelleen muutamia vuoden 2023 luetuimpia juttuja. Huhtikuussa uutisoitiin kenties ainutlaatuisesta tapauksesta.

Havulinnan palvelutalossa Toijalassa vietettiin viime tiistaina harvinaisia läksiäisiä. Talossa yli vuoden asunut Anja Ilmanen muuttaa hoivakodista omaan kotiin.

– Tämä on ainutlaatuista. Yleensähän meiltä ei lähdetä kuin taivaan kotiin eli tämä on viimeinen koti. En tiedä, montako olisi kotiutettu ympärivuorokautisesta yksiköstä, Havulinnan palveluesimies Kirsi Vaittinen kertoo.

Aika on kulunut kutoessa

81-vuotiasta Anjaa muutto ei jännitä. Ennen hoivakotiin siirtymistä hän asui omakotitalossa, mutta koska talo on Anjan mielestä turhan suuri, uusi koti on vuokrakaksio kerrostalossa.

– Uskon, että pärjään. Ja onhan siellä tuttuja, en ole yksin niin sanotussa oudossa talossa, hän kertoo.

Vuonna 2017 leskeksi jäänyt Anja muutti Havulinnan palvelutaloon lokakuussa 2021. Sitä oli edeltänyt ensin aivoinfarkti ja sitten kaatuminen kotona ja siitä seurannut lonkkamurtuma. Yksin kotona asuminen ei silloin ollut mahdollista.

– Havulinna on hyvä paikka. Olen hyvin tutustunut taloon ja ihmisiin ja huomannut senkin, että ihmisiä on nukkunut pois, Anja kertoo.

Tärkein ajanviete on ollut kutominen. Anja laskee tehneensä yli kolmekymmentä töppösparia, jotka hän on antanut lahjaksi tutuille, ja jokunen on mennyt myös vieraille.

– Olen kutonut suurin piirtein koko ajan ja pikkaisen tehnyt vanhoja ompelutöitä loppuun ja yhden potilaan vaatteita vähän isonsin, Anja kertoo.

Anja on käynyt myös taksilla Viialassa kansalaisopiston kudonta-asemalla kutomassa kangaspuilla nojatuolimattoa. Sille on tarvetta, sillä monipuolisena käsitöiden tekijänä tunnettu Anja on aiemmin verhoillut nojatuoleja ja keinutuolin, jotka tulevat uuteen kotiin.

Apua tarvitaan selänpesussa

Anja kertoo ajatuksen kotiuttamisesta lähteneen hänestä itsestään, kun hän huomasi pärjäävänsä Havulinnassa omatoimisesti.

– Yksi hoitajakin sanoi, etten tarvitse apua kuin tunnin viikossa. Enkä tosiaan tarvitsekaan muuta kuin selän pesussa, ja se on siinä. Muuten kyllä pärjään ja olen auttanut aika monta ihmistä Havulinnassa. Yhdelle vanhalle ihmiselle hain vettä ja mitä milloinkin hän tarvitsi. Kerkesin hyvin auttamaan, kun pääsen kävelemään, Anja kertoo.

Anja halusi itse syksyllä muistitestiin. Hän kertoo lääkärin epäilleen, että asiat unohtuisivat parissa viikossa, mutta Anja oli toista mieltä. Hän muistaa vieläkin tarkasti tehtävät, joista pisteenmenetykset tulivat.

– Jos käsketään vähentää sadasta seitsemän ja siitä luvusta taas seitsemän niin kauan kunnes sanotaan, että nyt riittää, niin monikos teistä osaisi sen tässä heti laskea. Olen sitä mieltä, että ei sitä kukaan osaa ilman, että pitää lukua mielessä, Anja toteaa.

Tällä hetkellä ikävänä kiusana on kolmoishermosärky, joka on välillä vuosia poissa mutta saattaa alkaa uudestaan yhtäkkiä ja vaivaa aikansa. Lonkkamurtuma ei enää haittaa liikkumista, ja ulkona käytössä on rollaattori, joka on hyvä turva liukkailla keleillä.

– Tietysti vauhti on hidas. En ole enää niin nopea kuin aikaisemmin, Anja tuumaa.

Kotipalvelua Anja suunnittelee käyttävänsä tarpeen mukaan. Hän aikoo laittaa ruokaa itse ja tarvittaessa ostaa valmiina sekä hoitaa kauppa-asiat omatoimisesti. Apuakin löytyy läheltä, sillä samassa talossa asuu Anjan tuttuja.

– Mikään ei oikeastaan huolestuta, Anja kertoo.

Omassa kodissa on luvassa myös tuttua tekemistä.

– Aion jatkaa kutomista.