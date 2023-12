Vuoden 2023 luetuimpia juttuja: Kaupunginhallitus ei hyväksynyt päätöstä akaalaisfirman ruokamyyntivaunusta Toijalan torilla

Akaan Seutu julkaisee joulun välipäivinä ja vuodenvaihteessa uudelleen muutamia vuoden 2023 luetuimpia juttuja.

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván päätti 2. joulukuuta, että akaalainen Kellys cafe Oy saa Toijalan torille käyttöluvan ruoanmyyntivaunua varten ajalle 2.12.–31.12.2022.

Silvánin päätöksellä kuusimetrinen air stream -tyylinen street food -vaunu tulisi sijaitsemaan kesällä toimineen jäätelökioskin paikalla torin koilliskulmassa.

– Vaunussa on oma generaattori sekä vesijärjestelmä. Vaunusta tullaan tarjoamaan asiakkaille lounasta take awayna sekä street food -annoksia. Toimintakauden vuokra on 20 euroa, joka sisältää sähkön, Silván päätti.

Käyttöluvan hakija huolehtisi itse toimintaansa tarvittavat terveysviranomaisten luvat.

Kahvilalta 150 euroa puolesta vuodesta

Viisi päivää Silvánin päätöksen jälkeen, 7. joululuuta, Akaan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan kaupunkikehitysjohtajan päätökseen. Otto-oikeuden käyttämistä ehdotti keskustan Mervi Pulkkinen, ja ehdotusta kannatti demareiden Harri Rämö.

Otto-oikeudella tarkoitetaan kunnan- tai kaupunginhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli ruokavaunuasiaa otto-oikeuden käyttämisen jälkeen seuraavan kerran 17. tammikuuta. Hallitukselle asian valmistelleen Lasse Silvánin mukaan hänen 2. joulukuuta tekemänsä päätös oli johdettu teknisen lautakunnan toripaikkoja koskevan hinnoittelupäätöksen kohdasta 3, jossa todetaan, että puolen vuoden toripaikkamaksu kahvilalta sisältäen sähkön on 150 euroa.

– Koska torivaunu ilmoituksen mukaan käyttää omaa aggregaattia, on kohtuulliseksi kuukausimaksuksi joulukuun 2022 osalta katsottu 20 euroa (pyhäpäivät jouluna), Silván kirjoitti.

Pykälän liitteenä oli teknisen lautakunnan huhtikuussa 2022 tekemä päätös toripaikkamaksujen vahvistamisesta.

– Kahvilan, mustamakkaran ja jäätelökioskin yrittäjiltä peritään maksua, joka perustuu pääosin sähkön käytön perusteena käytettävissä olevien sähkölaitteiden kulutuksen määrään. Käytetyn sähkön mittaamiseen ei Toijalan torilla ole tarvittavaa tekniikkaa, kyseinen pykälä kertoo.

Torille toivotaan lisää käyttöä

Kaupunginjohtaja Antti Peltola esitti hallitukselle 17. tammikuuta, että se pysyttää kaupunkikehitysjohtajan 2. joulukuuta tekemän päätöksen ennallaan, mutta tämä esitys ei hallitukselle kelvannut. Sen sijaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan valmisteluun.

Harri Rämön mukaan asia haluttiin palauttaa valmisteluun, jotta kaupunkikehitysjohtaja ja kaupunginjohtaja saavat harkita asiaa.

– Meillä oli semmoinen ymmärrys, että tämmöiset torimaksut kuuluvat tekniselle lautakunnalle, ja tekla on ne hinnoitellutkin. Pitää olla yhdenvertainen kohtelu, kun siellä on kuitenkin erilaisia toimijoita niin kesä- kuin talviaikaankin, ja siksi toivotaan, että tekla tekee hinnoittelupäätöksen, missä on erilaisia vaihtoehtoja huomioitu, Rämö kertoo Akaan Seudulle.

Rämön mukaan myös kaupunkikehitysjohtaja pääsee nyt perustelemaan esitystään. Silván kuitenkin perusteli esityksensä jo kaupunginhallituksen 17. tammikuuta kokouksen esityslistalla.

– Joo, mutta se oli hallituksen yksimielinen näkemys, että uudelleen valmisteluun, Rämö toteaa.

Mikä sitten olisi Rämön tai koko kaupunginhallituksen mielestä ollut 20 euron sijaan sopiva vuokra torin kulmasta vajaalta kuukaudelta?

– En osaa sanoa. Sen takia on ihan hyvä, että kaupunkikehitysjohtaja katsoo. Toisaalta jos se on vaikka 20 euroa kuulta, niin kysymys kuuluu, että saako sinne viedä siihen hintaan kuka hyvänsä asuntovaunuaan säilytykseen.

Mutta ei kai tässä siitä ollut kyse?

– No ei, mutta yhdenvertainen kohtelu. Toivotaan torin käytön lisääntymistä niin kesä- kuin talviaikaankin, Rämö sanoo.

– Samalla tavalla kuin salivuokrat on hinnoiteltu, pitää olla selkeät säännöt, mitä maksaa. Ei kenenkään viranhaltijan ole tarkoitus tehdä yksittäispäätöksiä, vaan voi katsoa taksalistasta. Jos on tori tai muu julkinen paikka, ja peritään vuokraa, niin sieltä näkee, mikä on sellaisen paikan vuokra.

Siihen Rämö ei vastaa, onko hallituksella sellainen toive, että vastaavasta toripaikasta ja sen käytöstä otetaan enemmän rahaa.

– En pysty puhumaan hallituksen puolesta. Puhun vain omia näkemyksiä ja mietteitä. Toivottavasti tämä saadaan seuraavalla kerralla päätökseen.

Entä miten kaupunkikehitysjohtajan päätöstä voidaan vielä muuttaa, kun joulukuulle ajoittunut vuokra-aika on jo ohi?

– En osaa siihen sanoa. Sen näkee sitten, kun kaupunginjohtaja tekee uuden esityksen ja hallitus käsittelee.

Kaupunginjohtaja Antti Peltolan mukaan teknisen lautakunnan hyväksymän hinnaston tulkinta tarkistetaan vielä kyseisessä tapauksessa.

– Lisäksi seuraavalla kerralla kaupunkikehitysjohtaja on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa tarkemmin. Vielä on liian varhaista sanoa, tuleeko ehdotus muuttumaan, Peltola toteaa.

Muokattu 9.2.2023 kello 11.07. Toisin kuin jutussa aiemmin luki, Harri Rämö ei ole kaupunginhallituksen puheenjohtaja.