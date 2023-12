Akaan Seudun kyselyyn vastanneista valtaosa haluaa viettää joulua omassa kodissa tai läheisten keskeltä – ”Oma koti lasten ja lastenlasten ympäröimänä”

Akaan Seudun verkkokyselyssä kysyttiin parasta paikkaa viettää joulua. Vastauksia kertyi parissa päivässä lähes 70 kappaletta. Vastaajien mielestä paras paikka viettää joulua löytyi omasta kodista tai läheisten keskeltä.

”Paras paikka viettää joulua on omassa pyörätuolissa kotona lasten ja lastenlapsien kanssa.”

”Kotona on parasta viettää joulua. Jouluvalmistelut tuovat joulumielen.”

”Ehdottomasti oma koti.”

”Rakas mökkimme Hauholla. Siellä olemme viettäneet jokaisen joulun vuodesta 1984 saakka!”

”Koti.”

”Isosiskon koti. Paras ruoka, seura ja talo täynnä tunnelmaa.”

”Kotona perheen kanssa.”

”Sukulaisten kanssa Hämeenlinnassa. Kaunis koti, kauniit koristeet ja läheisiä ihmisiä.”

”Kotona, kun mummolaa ei enää ole.”

”Oma koti ilman muuta. Tuttu ja turvallinen.”

”Kotona kaikki perheenjäsenet yhdessä, kiireetön joulu.”

”Kotona.”

”Oma koti.”

”Siellä, missä rakkaat ihmiset ovat.”

”Oma koti lasten ja lastenlasten ympäröimänä.”

”Paikka missä tahansa missä kaikki läheiset läsnä.”

”Kotona perheen kesken.”

”Tietysti kotona perheen kesken. Isovanhemmat ovat myös olleet aina jouluaattona meillä, lapsuudestani asti. Ajan saatossa väki on vähentynyt vanhimmasta päästä, mutta edelleen sama perinne jatkuu ja lasteni mummu on jouluaatot meillä. Joulu on perheen, perinteiden ja rauhoittumisen juhla ja koti siihen paras paikka.”

”Oma koti.”

”Kotona perheen kanssa muistaen niitä omaisia ja ystäviä, jotka ovat ylhäällä pilven reunalla. Hautausmaalla käydään sytyttämässä kynttilä ja kirkossa kuunnellaan kauneimmat joululaulut.”

”Oma koti lasten ja lastenlasten kanssa.”

”Koti. Olemme viettäneet kaksi joulua laivalla. Molemmat onnistuneita. Yhden joulun Viru-hotellissa. Siellä oli meidän jouluruoistamme täysin poikkeava ruokalista. Silti rauhoittuminen kotona ilman reissuhälinää.”

”Koti.”

”Kotona perheen kanssa.”

”Parasta on viettää joulua lähisuvun kanssa. Paikalla ei ole väliä, mutta paikalla ovat isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset sekä lämminhenkinen joulumieli.”

”Oma koti, oman perheen ja lasten ja lastenlasten kanssa.”

”Läheisten kanssa voi viettää melkein missä vaan, mutta oma koti varmaan paras paikka.”

”Oma koti.”

”Kotona ihan arkisesti, verryttelyhousuissa ja t-paidassa. Normaalia pidempi lenkki koiran kanssa. Aattona liikkeellä koiran kanssa sellaiseen aikaan, että voimme tervehtiä töihin kiiruhtavia joulupukkeja. Ehkä pihaan roihu valaisemaan iltaa.”

”Omassa kodissa lasten sekä lastenlasten kanssa.”

”Koti.”

”Koti.”

”Paikalla ei ole merkitystä, vaan sillä miltä sinusta tuntuu jouluna.”

”Oma koti.”

”Omalla vaunulla Savikoski caravanin alueella.”

”Oma koti ja rakkaat siellä.”

”Kotona oman perheen kanssa.”

”Mummola.”

”Koti.”

”Kotona läheisten kanssa.”

”Oma pieni kotini. Minä niin rakastan kotiani, kun töistäkin tulen niin kuiskaan minun rakas ihana koti.”

”Kyllä se koti on. Nyt ollaan isännän kanssa kahdestaan, kun Jämsänkosken ja Jyväskylän lapset kävi itsenäisyyspäivän aikoihin. Englannista ei saada tänä vuonna vieraita.”

”Kotona sukulaisten ympäröimänä.”

”Kotona sukulaisten ympäröimänä.”

”Lapissa erämökissä yksin tai vaihtoehtoisesti maaseudulla isossa talossa itse järjestäen isolle suvulle.”

”Oma koti oman perheen ja läheisten kanssa.”

”Lapsenlapsenlapsien kanssa.”

”Armeija ja vankila, molemmissa on kunnon pöperöt pöydässä valmiina.”

”Oma koti. Joulua on ihana valmistella ennakkoon lasten kanssa ja joulun pyhien aikaan läheiset käyvät meillä. Ihanaa, kun saa kotoilla kiireettä!”

”Rauhallinen kiireetön kotijoulu!”

”Ehdottomasti oma koti perheen kanssa.”

”Ehdottomasti koti. Lastenlasten riemu, hyvä ruoka ja joulumieli.”

”Koti!”

”Vietän joulua oman perheen kesken kotona.”

”Oma koti.”

”Mökki tai koti.”

”Oma koti. Ollut jo vuosikymmenet. Nyt tulevat läheisetkin.”

”Oma koti.”

”Tänä jouluna vietän jouluni vieraiden ihmisten kodeissa joulumuorina. Lapset viettävät joulun isänsä luona ja kaipasin jouluuni lasten riemua, ja mikä onkaan ihanampaa kuin antaa lapsille upea hauska kokemus joulumuorin piipahtaessa kylässä. Joulumuori on salaa tontuiltakin opetellut vääntämään ilmapalloista eläimiä ja hahmoja. Nyt hän pääsee esittelemään taitojaan lahjojen jaon lomassa. Odotan joulua todella innoissani.”

”Sauna.”

”Oma koti.”

”Viiala.”

”Oma koti.”

”Rhodoksen saari.”

”Ihan koti.”

”Oma koti.”

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.