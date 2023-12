Toijalan Seutu 20.12.1983: Kalanäytteissä korkeita PCB-pitoisuuksia

Suomen olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen korkeita PCB-pitoisuuksia on löytynyt Makkaranselän puolelta Vanajasta saaduista kalanäytteistä. – Toijalan kaupungin kemisti Leo Marjanen kertoi, että nämä väliaikaistulokset osoittivat korkeita PCB-pitoisuuksia, joskaan tässä vaiheessa ei absoluuttisia arvoja haluta julkistaa, koska asian suhteen tehdään jatkotutkimuksia.

Toijalan kaupunki on tehnyt VTT:n kanssa yhteistyötä ja kesän aikana on tehty kalatutkimuksia Makkaraselän puolella. VTT:n jatkotutkimuksia varten on tarkoitus toimittaa vielä tämän vuoden puolella 10-20 suurikokoista haukea tutkittavaksi.

Jokainen toijalalainen lähettää kymmenen korttia

Pekkaa pahemmiksi eivät Toijalan ja lähikuntien asukkaat jää joulupostin lähettelyssä: joulukortteja lähetetään Toijalasta tänäkin vuonna reippaat 80 000, mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa. Kun Viialasta ja Kylmäkoskelta lähetetyt kortit lasketaan mukaan, saadaan luvusta tuplasti tuntuvampi. Alueelta lähetetään kaikkiaan noin 150 000 korttia, mikä merkitsee keskimäärin kymmentä korttia asukasta kohti.

Vajaat 700 vapautusta myönnettiin Toijalassa

Toijalan yli 1 200 omakotikiinteistöstä vähän vajaa 700 hakija sai vapautuksen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä. Kiinteistöt ovat syksyn aikana solmineet sopimuksia jätteenkuljetuksesta, mutta vielä on jäljellä muutama sata kiinteistöä, joista ei ole tullut vapautumisanomusta eikä myöskään ole tietoa siitä ovatko ne jo mukana kuljetuksessa.

Viialassa ovat teknisen toimiston puhelimet olleet viime päivinä kuumina, sillä viime viikolla lähetettiin yli 200 kiinteistönomistajalle muistutus siitä, ettei jätteenkuljetusta oltu hoidettu asianmukaisesti.