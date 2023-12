Valtuusto palautti tuunauspajalle hallituksen karsiman avustuksen – Akaan kaupungin balettikoulu loppuu kevään jälkeen

Akaan tuunauspaja saa ensi vuonna 4500 euron avustuksen kaupungilta. Valtuusto palautti yksimielisesti kaupunginhallituksen karsiman määrärahan takaisin ensi vuoden talousarvioon valtuutettu Harri Rämön (sd) esityksestä. Tuunauspajan määräraha joutui kaupunginhallituksessa leikkauslistalle osana säästötoimia.

– Asia on paljon isompi kuin 4500 euroa. Jokaisella meillä on sisäänrakennettu tarve kuulua johonkin joukkoon. Valitettavasti on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät koe kuuluvansa yhtään mihinkään. Heitä varten tällainen tuunauspaja on todella paikallaan, Harri Rämö perusteli valtuutetuille esitystään.

Tuunauspaja tarjoaa tilat, joissa nuoret voivat tuunailla, rakennella ja korjailla erilaisia kulkupelejä. Tuunauspaja toimii Akaan Rengas Centerin tiloissa Hämeentiellä Toijalassa. Tänä syksynä pajassa on käynyt keskimäärin viitisentoista poikaa, joista suurin osa on yläkouluikäisiä. Tuunauspaja on avoinna torstaisin. Joulutauon jälkeen se aloittaa 12. tammikuuta.

Balettikoululle rahat vain keväälle

Osana säästötoimia Akaan kaupungin balettikoulun toiminta loppuu ensi kevään jälkeen. Valtuusto päätti äänin 20–14, että henkilöstökuluista vähennetään 3500 euroa siten, että balettikoulun sopimus päättyy kevätlukukauden 2024 jälkeen.

Balettikoulun määrärahan säilyttämistä talousarviossa esitti Jukka Ahonen (kesk), joka kaipasi valtuustolta jotain inhimillistä. Ahosen lisäksi balettikoulun säilyttämisen puolesta äänestivät Hannu Järvinen (sd), Mira Kivi (vas), Arttu Käpylä (ps), Vesa Liehu (kesk), Hannu Lius (ps), Jouni Salonen (sd), Mika Setälä (kd), Jouni Vaittinen (kesk), Mari Yli–Koivisto (kok), Voima Kulmala (sd), Anton Murola (lib), Jorma Kivi (vas) ja Sauli Turja (sin).

Voima Kulmala, Anton Murola, Jorma Kivi ja Sauli Turja olivat paikalla varavaltuutettuina.

Balettikoulun määrärahan karsimista kannattanut Inka Loppi (sd) pohti, voisiko Valkeakoski-opisto järjestää toimintaa samoille osallistujille samoissa tiloissa. Lopin mukaan balettikoulun pitäminen ei ole varsinaisesti kaupungin ydintoimintaa.

Opetuspäällikkö Jaana Viuhkola kertoi valtuutetuille, että keväällä balettikoulussa oli 52 ja syksyllä 45 osallistujaa. Toiminnan vuosikustannukset ovat olleet noin 7500 euroa. Balettikoulu on kokoontunut Viialan Lallintalossa.

