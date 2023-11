Toijalan Seutu 22.11.1983: Toijalan musiikkikoulu kymmenvuotias

Toijalan musiikkileikkikoulu täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Musiikkikoulua ylläpitää Toijalan seudun musiikinystävät ry. Oppilasmäärä on tällä hetkellä noin 110 oppilasta mukaan luettuna musiikkileikkikoulu sekä aikuisosasto. Opetusta annetaan oppilaitoksen kolmessa eri osastossa, musiikkileikkikoulussa, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille, musiikkikoulussa, joka on tarkoitettu alle 16-vuotiaille koululaisille sekä aikuisosastossa. – Aikanaan kun musiikkikoulu Toijalaan perustettiin tavoitteena oli saada paikkakunnalle musiikkialan koulutusta. Toiminta oli aluksi yhteistyötä Hämeenlinnan musiikkiopiston kanssa kunnes irtauduimme omaksi kouluksi, kertoo musiikkikoulun johtaja Eino Koskinen.

Kylmäkosken talousarvio kieli keskellä suuta

Entiseen malliin eli kieli keskellä suuta on talousarvioehdotus saatu laatia Kylmäkoskella tänäkin vuonna. Kunnassa eläteltiin hiukan toiveita kantokykyluokan laskemisesta, mutta viidenteen kantokykyluokkaan ei onnistuttu yrityksistä huolimatta pääsemään.

Talousarvioesityksen loppusumma ensi vuodelle on liki 19,5 miljoonaa markkaa. Tämänvuotiseen budjettiin verraten siinä on nousua 12,21 prosenttia. Lainanotto kunnassa joudutaan nostamaan melko tuntuvasti. Verotulot on laskettu 16 pennin äyrinhinnan mukaan.

Kati sai pronssia

Tarpian Suunnan Kati Salminen sai kuin saikin Suomen mestaruuspronssinsa syyskuussa pidetyistä henkilökohtaisista mestaruuskilpailuista. Suomen Suunnistusliiton kilpailuvaliokunta käsitteli Tarpian Suunnan tekemän protestin Katin suorituksen hylkäämisestä ja totesi Katin kilpailukortin nähtyään, että päätös oli helppo.

Kati sai pronssimitalinsa, sekä tukun muitakin palkintoja Tarpian Suunnan kauden päättäjäistilaisuudessa viime viikonvaihteessa.