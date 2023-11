Toijalan ennakkoäänestys siirtyy kaupungintalolta vuokratiloihin – Uuden paikan toivotaan vaikuttavan äänestysaktiivisuuteen

Alkuvuodesta 2024 järjestettävissä presidentinvaaleissa ja kesäkuussa järjestettävissä europarlamenttivaaleissa Toijalan ennakkoäänestyspaikka on rautatieasema. Viime vaaleissa Toijalassa on äänestetty ennakkoon entisellä kaupungintalolla.

Viialassa ennakkoäänestys on entiseen tapaan Viialan kirjastossa ja Kylmäkoskella entisellä terveysasemalla.

Päätös ennakkoäänestyspaikasta uusittiin

Vaalipäivän äänestyspaikat sekä ennakkoäänestyksen paikat päättää kaupunginhallitus. Toijalan ennakkoäänestyspaikan osalta kaupunginhallitus päätti ensin, että Toijalassa ennakkoäänestys järjestetään Alventie 4:n kokoustilassa eli kaupungin Akaan Seudun toimitalosta vuokraamissa tiloissa. Päätöksen jälkeen selvisi, ettei Alventien kokoushuonetta voida vuokrasopimuksen ehdoista johtuen käyttää äänestyspaikkana.

Uudessa käsittelyssä kaupunginhallitus päätyi rautatieaseman kannalle äänin 5–6 Inka Lopin (sd) esityksestä. Rautatieaseman kannalla olivat myös Heli Einola–Virtanen (ps), Jaakko Leinonen (kok), Mervi Pulkkinen (kesk), Mika Setälä (kd) ja Maija Toivonen (kok).

Häviölle jäänyt kaupunginjohtaja Antti Peltola esitti Toijalan ennakkoäänestyspaikaksi entistä kaupungintaloa, ja sen kannalla olivat hallituksen jäsenistä Hannu Järvinen (sd), Marjatta Kivi (vas), Sami Rajala (kok), Harri Rämö (sd) ja Timo Virtanen (ps).

Kaupungintalosta negatiivista palautetta

Inka Loppi kertoo Akaan Seudulle, että akaalaisilta on tullut kaupungintalosta negatiivista palautetta ja paikkaa on pidetty hankalana.

– Muutenkin äänestysaktiivisuus on viime vaaleissa Akaassa ollut aika alhainen, ja siksi haluttiin kokeilla sellaista paikkaa, missä ihmiset muutenkin kulkevat ja liikkuvat.

Akaan hallintojohtajan Katariina Koiviston mukaan VR:n kanssa on jo sovittu, että kaupunki vuokraa asemalta tilat ennakkoäänestykseen presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Äänestyspaikkana toimii entinen lipunmyyntipiste, joka sijaitsee pääovista tultaessa vasemmalla, ja aulatilaa voidaan käyttää jonotustilana. Tällä hetkellä entisessä lipputoimistossa toimii tietokonehuolto.

Koiviston mukaan sekä tietoliikenneyhteyksien että esteettömyyden osalta tilan pitäisi soveltua ennakkoäänestykseen. Hallintojohtaja käy vielä vammaisneuvoston puheenjohtajan kanssa tutustumassa paikkaan.

– Näillä näkymin invasisäänkäynti tehdään asemalaiturin puolelta ja sinne pari invapysäköintipaikkaa, Koivisto kertoo.

Ennakkoäänestykseen käytettävien tilojen vuokra on 480 euroa kuukaudessa. Hallintojohtajan mukaan on todennäköistä, että maksettavaksi tulee koko kuun vuokra tilatarpeen pituudesta riippumatta. Presidentinvaalien ennakkoäänestys on 17.–23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin 31.1.–6.2.2024. Europarlamenttivaaleissa voi äänestää ennakkoon 29.5.–4.6.2024.

Tietokonehuolto lopettaa

Tulevassa ennakkoäänestyspaikassa toimii tällä hetkellä Kimmo Armiveden tietokonehuoltoa tarjoava ICT-tekniikka. Armivesi on ollut VR:llä vuokralla 13 vuotta. Iittalassa asuva, 63-vuotias yrittäjä kertoo lopettavansa toiminnan asemalla jouluun mennessä ja jäävänsä eläkkeelle.

– Olen aloittanut työelämässä 16-vuotiaana, joten eiköhän vuosia ole jo riittävästi, Armivesi kertoo.