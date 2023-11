Peter Joukainen laulaa Viialan Majataloillassa

Ensi sunnuntaina kello 17 alkaen vietetään Viialan kirkolla Entisten nuorten Majataloiltaa teemalla valmiina valvomaan ja palvelemaan.

Majataloillan musiikkivieraaksi saapuva Peter Joukainen julkaisi juuri kolmannen levynsä Pieni mies. Joukaisen laulut kertovat arjen kivuista ja pienistä löydöistä. Hänen lauluissaan kuuluu myös luottamus Jumalaan, joka pitää meistä huolta. Majataloillassa Joukainen esiintyy kitaransa kanssa.

Puhujavieraaksi saapuu tamperelainen Ruokkikaa nälkäiset ry:n koordinaattori Päivi Sarjasto. Ruokkikaa nälkäiset on yhteiskristillinen avustusjärjestö, joka vie apua aina sinne, missä hätä on suurin. Majataloillassa Sarjasto pohtii kristityn valmiina olemista Raamatun näkökulmasta sekä kutsua lähimmäisen palvelemiseen ja auttamiseen. Sarjasto kertoo myös Ruokkikaa Nälkäiset ry:n toiminnasta.

Entisten nuorten Majatalotaloillassa on tarjolla kahvia ja suolapalaa sekä lapsille on järjestetty lastenhoito ja pyhäkoulu. Entisten nuorten Majataloiltaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ihmiset ja sinne on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen