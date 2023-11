Viimeisessä Raamatun naiset -illassa puhutaan Mariasta, Jeesuksen äidistä

Akaan seurakunnan järjestämiä Raamatun naiset -iltoja on jäljellä vielä yksi viidestä. Maanantaina 13.11. aiheena on Maria, Jeesuksen äiti. Tilaisuus alkaa kello 18 Akaan kirkossa.

Raamatun naiset -illoissa on pohdittu, millaisia naiskuvia Raamatun teksteistä löytyy. Millaista oli Raamatun naisten elämä naisena ja äitinä? Millaista oli naisen elämä ennen, ja millaista se on nyt? Mihin Raamatun naiset rohkaisevat meitä? Keskustelua kuljettavat Leena Sorsa ja Varpu Rautio. Yhteisen pohdiskelun jälkeen on pieni iltahartaus. Tilaisuus on avoin kaikille.