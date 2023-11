Toijalan Seutu 8.11.1983: Heijastimet heilumaan syksyn pimeyteen

Syksyn sateiden ja pimeän kauden alkaessa on poliisi yhdessä vakuutusalan kanssa alkanut kampanjoida heijastimen käytön tärkeydestä ja lisäämisestä. Liikenneturvallisuustoimikunta – Valt on luovuttanut poliisille 110 000 heijastinta jaettavaksi pimeällä liikkuville.

Myös Toijalan poliisi on saanut Hämeen liikennelautakunnasta 300 heijastinta jaettavakseen. – Tarkoituksemme on saada ihmiset tajuamaan, miten tärkeää heijastimen käyttö pimeällä on, kertoo komisario Antti Mäkinen.

Ei täihavaintoja Toijalan seudulla

Alavudelta ja Oulusta kantautuneet tiedot täihavannoista eivät ole aiheuttaneet Toijalassa, Viialassa, Urjalassa tai Kylmäkoskella erityisiä toimia.

Kouluterveydenhoitajat ovat yksimielisiä siitä, ettei näillä seuduin ole edes aihetta epäillä lasten hiuksissa olevan täitä.

ATK-innostus kasvaa Viialassa

Atk-koulutus on lisääntynyt Suomen eri kouluissa. Atk-alan koulutus on valinnaisena aineena useissa lukioissa, lisäksi järjestetään atk-kursseja. Tänä syksynä opetus on aloitettu myös Viialassa.

– ATK on tulevaisuuden ala ja sitä tarvitaan yhä useammissa työpaikoissa, siksi on tärkeää, että jo nuoret oppilaat tutustetaan atk-opetukseen, toteaa Viialan Hirvialhon koulun opettaja, atk-kerhotyönjohtaja Tapani Koukkula.

Kaupunki purkaa – omistaja maksaa

Runsaat kolme vuotta meni, ennenkuin Toijalan keskustassa purkutuomion saanut pariinkin kertaan palanut kiinteistö viimein saadaan maan tasalle. Asemaa vastapäätä olevaa kiinteistöä ovat monet kaupunkilaiset jo ehtineet ihmetellä ja kysellä, eivätkö rakennusviranomaiset aio tehdä mitään talon suhteen. Tehty on, purkaminen aloitettiin heti kun voitiin, eli eilen.