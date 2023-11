Arkkitehtiopiskelijat esittelevät Toijalan keskustasuunnitelmia yleisötilaisuudessa tiistaina 7. marraskuuta – Asukkailla on mahdollisuus ottaa kantaa tulevaisuuden kehityssuuntiin

Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat esittelevät suunnitelmiaan Toijalan keskustan kehittämiseksi tiistaina 7.11. kello 16–18. Paikkana on Toijalan yhteiskoulu osoitteessa Kurisjärventie 18. Töitä esitellään sisääntuloaulassa ja toisen kerroksen aulassa. Tilaisuudessa on kahvio, jonka tuotto menee Toijalan yhteiskoulun 9B-luokan luokkaretkikassaan. Tilaisuus on avoin kaikille kaupunkilaisille.

Kaupungin kaavoitusohjelmaan on vuodelle 2023 kirjattu Toijalan asemanseudun kehittäminen. Varsinainen kaavoitustyö alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella vuonna 2024.

Kaavoitustyön tueksi kaupunki tekee syksyllä 2023 Tampereen yliopiston kanssa yhteistyötä, jossa arkkitehtiopiskelijat suunnittelevat keskusta-alueen kaupunkirakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Syksyn 2023 aikana toteutettavan opiskelijaprojektin teemana on Toijalan keskustan hyvä elämä 2050. Opiskelijat esittelivät suunnitelmaluonnoksiaan kaikille avoimessa tilaisuudessa 10. lokakuuta, ja nyt työt ovat valmistuneet.

– Akaan asukkailla on mahdollisuus ottaa kantaa tulevaisuuden kehityssuuntiin jo ennen kaavoitusprosessin alkamista, Akaan kaupunki kertoo tiedotteessaan.