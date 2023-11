Hävikkiruoan myynti Akaan neljästä koulusta on alkanut ResQ Club -hävikkiruokapalvelun kautta. Ruokaa myydään Arvo Ylpön koulusta, Kylmäkosken koulusta, Toijalan yhteiskoulusta ja Viialan yhtenäiskoulusta.

Myynnissä on arkisin lounaalta yli jäänyttä ruokaa 2,5 euron hintaan. Lisäksi myynnissä on usein salaattia ja joskus myös välipaloja. Myyntiaika on noin kello 12–15. Tarjoukset pystyy ostamaan ResQ Club-mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta.