EU:n jättimäinen luontohanke tuo Pirkanmaalle miljoonia – ELY-keskuksessa hanke mahdollistaa neljän henkilön palkkaamisen

Priodiversity LIFE -hanke (2024–2031) on saanut 50 miljoonan euron rahoituksen EU:n Luonto LIFE- ohjelmasta. Hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke, jossa on mukana suuri joukko Suomen luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimijoita, Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa.

Pirkanmaa vahvasti mukana hankkeessa

Ensi vuonna alkava hanke kestää kahdeksan vuotta. Pirkanmaan ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on noin 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE-ohjelman osuus on noin 2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa hanke mahdollistaa neljän hankehenkilön palkkauksen.

– Hankkeessa laajennamme Pirkanmaan alueella maakunnallisen luonnon monimuotoisuusohjelman sisältöä ja toteutamme laajasti luonnonhoitotöitä. Haluamme edistää luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikilla sektoreilla. Laajat ja toimivat yhteistyöverkostot ovat tärkeitä, kertoo luontoyksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Maakunnalliset ohjelmat tärkeitä

Keskeinen osa hanketta ovat maakuntien luonnon monimuotoisuusohjelmat. Hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset laativat ne alueilleen laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ohjelmissa esitetään yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta maakunnissa vaalitaan ja edistetään tulevina vuosina.

– Pirkanmaa on toiminut pilottimaakuntana monimuotoisuusohjelman laatimisessa. Meille ohjelma laadittiin jo vuonna 2022. Nyt alkavassa hankkeessa päivitämme ohjelman ja viemme sitä eteenpäin, Marja-Liisa Pitkänen jatkaa.

Vaikuttavampaa ennallistamista ja luonnonhoitoa

Laadittavissa ohjelmissa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja keskitetään etenkin hankkeen luonnonhoitotoimia näille alueille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit ja opastusaineistot, joiden avulla autetaan naapurimaakuntiakin eteenpäin luonnon monimuotoisuusohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonvara-alan toimijoiden osaamista vahvistetaan luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaita luonnon monimuotoisuusalueita ja niiden välisiä viheryhteyksiä vapaaehtoisuuteen perustuen.

Luonnonhoidon urakoitsijoille ja suunnittelijoille on hankkeen myötä enenevässä määrin tarjolla työtä ostopalveluiden kautta. Hanke tarjoaa myös yrittäjille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan uudenlaisiin tehtäviin.