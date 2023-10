Viiala-Lehti 20.10.1983: Havuja haudalle

Viialan Lions Clubi on jälleen palvelutoimintaperiaatteidensa mukaan toiminut ja ajatellut syksyisiä hautojen kunnostajia. Leijonat ovat tuoneet hautausmaalle kuormallisen havuja, jotka ovat kaikkien käytössä omaistensa hautojen kunnostamiseen. Havut ovat hautausmaan ns. vanhan portin vieressä.

Tulta päin…

Vanhainkodin pihamaalla roihusi viime viikon keskiviikkona tuli. Mutta ei hätää, tällä kertaa ei ollut tosi kyseessä. Vanhainkodin henkilökunta siinä harjoitteli tynnyrinpuolikkaassa palavan bensiinin sammuttamista, tositilanteen varalta.

Järin usein eivät vanhainkodin työntekijät ole saaneet opastusta palontorjuntaan. Viimeisen 20 vuoden aikana on järjestetty yksi suuri harjoitushälytys potilassiirtoineen, sekin 1970-luvun alussa, sekä tämän lisäksi yksi neuvontatilaisuus.

Työntekijät kuitenkin vaihtuvat, vanhat opit unohtuvat, tekniikkakin saattaa vanhentua. Siinäpä syitä palopäällikkö Jouko Elijoen tulla tilannetta korjaamaan.

Työväenyhdistys juhli 80-vuotistaivaltaan – Historia ja nykyaika kohtasivat

Työväentalo sunnuntai-iltapäivänä. Juhlasali on viimeistä penkkiä myöten täynnä. Puheensorinaa, odotusta. Lopulta eteen astuu mies villapaidassaan, istahtaa yksinkertaisen pöydän ääreen, tarttuu puheenjohtajan nuijaan ja kopauttaa kolmasti pöytään. Väki hiljenee.

– …koko sahan työväki saa vöitänsä kiristää ja päivänsä tyhjänä kulkea. Työtä ei ole… Sama kohtalo se on kohta edessä lasitehtaalaisillakin. Jotain meitin olisi tehtävä. Niinkuin edellisellä kerroillakin on puhuttu, niin oma työväenyhdistys ja voimallinen meitin on nyt saatava. Tätä tarkoitusta vasten ollaan nyt koolla.

– Tämän juhlan ohjelma on ollut erikoinen. Olen joutunut tässä tehtävässä olemaan mukana varsin monessa vastaavanlaisessa juhlassa, mutta en näin riipaisevaa ohjelmaa ole vielä nähnyt, kiitti SDP:n puolueneuvoston puheenjohtaja Johannes Koikkalainen.