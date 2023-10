Majataloilta Viialan kirkolla sunnuntaina – Esiintyjänä Case4You

Entisten nuorten Majataloiltaa Viialan kirkolla vietetään ensi sunnuntaina 15. lokakuuta kello 17 teemalla ”Miksi uskon?”. Illan musiikkivieraaksi saapuu kouvolalainen Case4You. Yhtyeen jäseniä yhdistää usko Jeesukseen. Heidän musiikissaan laulujen sanoituksilla on iso merkitys ja se korostuu neliäänisissä lauluharmonioissa. Yhtyeen kaikki laulut ovat heidän omiaan.

Illan puhuja Hanna Penttinen tulee Jyväskylästä. Penttinen on siviiliammatiltaan kanttori ja hän on toiminut lähetystyössä Japanissa. Majataloillassa Hanna Penttinen pohtii uskon ja epäuskon rajaa ja paradoksia, miksi uskomme johonkin mitä emme näe, mutta jonka tunnemme vaikuttavan elämäämme.

Majataloillan yhteislauluja säestää houseband. Lapsille on järjestetty pyhäkoulu ja kaikille on tarjolla suolapalaa. Entisten nuorten Majataloiltaan on ilmainen pääsy ja sinne ovat tervetulleita kaikenikäiset ihmiset.